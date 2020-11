Cinq livres russes pour surmonter la dépression de l’automne

Pas facile de trouver un livre russe dont les personnages ne meurent pas, ne souffrent pas d’un amour non partagé ou de recherches infructueuses du sens de la vie. Cependant, les romans suivants sont édifiants et leurs intrigues palpitantes apporteront un peu de joie à vos soirées d'automne froides et pluvieuses.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Alexandre Pouchkine - La Fille du capitaine

Le Livre de Poche Le Livre de Poche

En fait, Pouchkine est un exemple rare d'écrivain russe qui a beaucoup joui de la vie, même s'il a surmonté des périodes de tourments et d'exil. Ses œuvres parlent d'espoir et de lumière, loin des vibrations mystiques sombres propres à Dostoïevski. Le roman La Fille du capitaine dépeint la Russie à la fin du XVIIIe siècle, lors du soulèvement paysan dirigé par Emelian Pougatchev.

Le livre possède une intrigue incroyablement palpitante et vous tiendra en haleine jusqu'à la toute fin. Un père envoie son jeune fils Piotr servir dans l'armée dans un fort isolé. Là, Piotr tombe amoureux de la fille du capitaine, Macha. Soudain, l’armée paysanne de Pougatchev atteint le fort et veut exécuter tous les officiers et nobles. Mais par un incroyable hasard, il s’avère que Piotr et Pougatchev se sont déjà rencontrés… Duels, amour, prison et errances - le livre regorge de péripéties, de personnages hauts en couleur et d'ironies du destin.

>>> Le soulèvement de Pougatchev: cinq questions sur la plus grande rébellion de l’histoire russe

2. Nicolas Gogol - Le Revizor

Folio théâtre Folio théâtre

Gogol est l'un des écrivains russes les plus drôles - et cette comédie ne manquera pas de vous dérider ! Bien qu'écrite au début du XIXe siècle, cette pièce est toujours incroyablement pertinente et pourrait se produire dans n'importe quelle ville russe à n’importe quelle époque.

Les fonctionnaires d’une petite ville de province sont englués dans la corruption, leur travail est en-dessous de tout, ils soutirent de l’argent et des cadeaux des marchands. Un jour, ils entendent des rumeurs selon lesquelles un inspecteur venu de la capitale va arriver incognito pour vérifier comment les choses fonctionnent dans la ville. Effrayés par l’apparition du grand patron, les fonctionnaires le confondent avec un voyageur arrivé par hasard. Le gars, qui n’a même pas d’argent pour dîner, est un peu étonné d’être traité comme un V.I.P. Tout cela va aller très loin...

3. Ilya Ilf et Evgueni Petrov - Les Douze chaises

Scarabée & Compagnie Scarabée & Compagnie

Un roman plein d'aventures, de personnages charismatiques et de situations burlesques. Au début du XXe siècle, la révolution a déjà eu lieu et un nouveau régime débarque dans la vie des gens, qu'ils soient nobles ou concierges. Une vieille femme mourante raconte à son gendre qu'elle a caché des diamants dans un ensemble de chaises vendu pendant la révolution.

Il part à la recherche de ces fameuses chaises et trouve même un compagnon entreprenant, mais il semble que les chaises aient été vendues séparément. Pourtant, rien ne peut arrêter les personnages, qui se mettent à parcourir la Russie à la recherche des chaises et des diamants. Une par une, ils les trouvent en utilisant des mensonges et subterfuges très sophistiqués - l'un d'eux épouse même une femme pour lui voler sa chaise ! Un roman hilarant et intrigant qui vous donnera beaucoup d'ondes positives.

>>> Les cinq meilleurs livres russes sur l'amour

4. Frères Strougatski - Le lundi commence le samedi

Éditions Denoël Éditions Denoël

Le roman le plus connu de ces auteurs de science-fiction est probablement Pique-nique au bord du chemin, sur lequel est basé le célèbre film d'Andreï TarkovskiStalker. Mais nous suggérons également de lire un autre roman fantastique intitulé Le lundi commence le samedi. Ce livre vous apportera plein de surprises et vous rendra même un peu fou. C'était un bestseller de la fin de l’ère soviétique, qui dépeint de manière satirique les instituts de recherche scientifique de cette époque.

Un développeur de logiciels nommé Alexandre, originaire de Leningrad, travaille à l’Institut national de technologie de sorcellerie et de thaumaturgie. Le personnage se concentre sur son domaine de recherche très étrange et ses créatures magiques avec le plus grand sérieux, et il est si profondément immergé dans son travail qu'il ne remarque plus du tout la vraie vie ; il traite la magie comme une découverte scientifique comme une autre. Dans le cadre d'une expérience, il voyage même dans le futur pour déterminer si les romans de science-fiction futuristes disent la vérité…

5. Boris Akounine - un des romans policiers d'Eraste Fandorine

Presses de la cité Presses de la cité

Saviez-vous que la littérature russe peut se targuer d’excellents romans policiers ? Boris Akounine a écrit une série de livres sur Eraste Fandorine, une sorte d’équivalent russe de Sherlock Holmes et Hercule Poirot. C'est un homme élégant, intelligent et incroyablement chanceux vivant à la fin du XIXe - début du XXe siècle, passionné par la culture japonaise et les arts martiaux. Les criminels sur lesquels il enquête sont impliqués dans diverses affaires, d’un enlèvement au sein de la famille impériale Romanov à des vols très médiatisés en passant par des meurtres complexes.

>>> Les sept livres les plus importants de la littérature russe

Ces livres n’ont pas seulement des intrigues passionnantes, mais offrent aussi un tableau extrêmement vivant de la Russie impériale, de sa haute société jusqu’aux méandres du monde criminel. Akounine utilise également des personnages et des événements historiques réels en arrière-plan de ses histoires - par exemple dans Le Gambit turc, la guerre russo-turque sert de toile de fond, tandis que Le Couronnement a pour contexte l'accession au trône de Nicolas II et la tragédie de Khodynka.

Dans cette publication découvrez cinq livres russes qui vous aideront à surmonter le confinement.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.