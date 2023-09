Dix plats russes pour une alimentation saine et variée

La cuisine russe est connue pour ses nombreux plats nutritifs et sains, comprenant soupes, céréales, produits fermentés et autres. Voici une liste de plats russes sains qui vous permettront de diversifier votre menu.

Chou fermenté

Cette collation russe traditionnelle est riche en probiotiques, des bactéries bénéfiques qui apparaissent lors de la fermentation du chou. Ils rétablissent l’équilibre des micro-organismes dans l’intestin et brident la croissance des micro-organismes pathogènes.

Le chou peut être fermenté seul ou accompagné. Les ajouts les plus courants sont les carottes, les betteraves, les pommes, les canneberges ou les airelles. Pour une touche piquante, on y ajoute du raifort, des piments forts, de l’ail ou des oignons.

Il est consommé comme en-cas - avec des cornichons et pourquoi pas de la vodka (certes pas l’option la plus saine) -, et comme accompagnement avec des boulettes de viande. Il est également utilisé dans des soupes, des salades et des chaussons.

Bouillie de millet à la citrouille

Le millet ne contient pas de gluten et convient aux personnes atteintes de maladie cœliaque. De plus, le millet présentant un faible indice glycémique, il est souvent inclus dans le menu des diabétiques. Dans le même temps, il contient des vitamines B, du phosphore, du potassium, du magnésium, du zinc et de l’iode.

La bouillie de millet à la citrouille est un plat faiblement calorique, qui ne contient que 300 kcal pour 100 grammes. La citrouille donne une touche de douceur et évite d’ajouter sucre ou édulcorants. Sa pulpe contient beaucoup de vitamine C, d’antioxydants et de bêta-carotène, bons pour la vision.

Servie dans une citrouille, cette bouillie a belle allure. En plus du millet, vous pouvez ajouter des noix, des raisins secs et d’autres fruits secs à la bouillie (s’il n’y a pas de contre-indications).

Bouillie de sarrasin aux champignons

La bouillie de sarrasin est très nutritive et possède des propriétés antitoxiques. Elle aide à éliminer du corps l’excès de cholestérol et les ions de métaux lourds. En outre, elle sature le corps en fer. Avec des champignons et des oignons, elle s’avère particulièrement savoureuse.

Soupe aux pois

La cuisine russe est riche en soupes : soupe au chou (chtichi), bortsch, soupe de poisson (oukha), rassolnik aux cornichons, botvinia… Chacune d’elles est bonne à sa manière, mais c’est la soupe aux pois qui permet d’obtenir les plus de protéines végétales nécessaires au tissu musculaire. 100 grammes de pois contiennent environ 20 grammes de protéines. La soupe aux pois peut être cuisinée avec de la viande et des légumes, par exemple avec des pommes de terre, des carottes et du chou (recette ici).

La soupe aux pois constitue une source de minéraux (potassium, magnésium, phosphore, iode et fer) et de vitamines B, A, C, E et PP. Les fibres contenues dans les pois purgent les intestins et améliorent le fonctionnement du tube digestif.

Zapekanka au tvorog

Ce plat cuit au four conserve la quasi-totalité du calcium contenu dans le fromage blanc (tvorog). Cependant, il ne déclenche pas de problèmes digestifs comme le fromage blanc frais. La zapekanka est bonne pour les enfants en cours de croissance, les personnes âgées et les mères qui allaitent. Mais elle doit être exclue du régime alimentaire des personnes intolérantes au lactose et au gluten.

Vous pouvez ajouter des morceaux de pommes, des raisins secs, des abricots secs, des cerises ou des baies à la masse de fromage blanc. Vous pouvez également décorer ce plat avec des baies fraîches, du miel ou de la crème fraîche, et saupoudrer le tout de noix.

Pommes au four

Comparées aux pommes fraîches, les pommes au four sont plus digestes, elles sont donc recommandées aux personnes ayant des problèmes de digestion, ainsi qu’à toux ceux qui digèrent mal les végétaux riches en fibres.

La pectine, très présente dans les pommes au four, améliore le fonctionnement du tube digestif et élimine les toxines, ce qui a un effet positif sur l’ensemble du corps et la peau. De plus, la pectine a un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire.

Les pommes sont cuites au four avec du miel, des fruits secs, du fromage blanc ou seules. Malgré tous ces avantages, vous ne devriez pas manger plus de deux pommes au four par jour.

Salade vinaigrette

La vinaigrette – à ne pas confondre avec la sauce homonyme – est une salade toutes saisons à base de légumes bouillis. Le plus souvent, elle contient des betteraves, des cornichons, des pommes de terre, des carottes, des petits pois, des oignons, de l’huile végétale, du sel et du poivre. Parfois d’autres ingrédients y sont ajoutés : chou fermenté, haricots, hareng ou champignons.

La vinaigrette est riche en acides ascorbique et nicotinique, vitamines B, bêta-carotène, fibres et minéraux (fer, phosphore, magnésium, iode, calcium, potassium).

Kholodets (gelée)

Autrefois, la gelée était cuite durant les derniers jours d’automne et en hiver - à partir de fin novembre. Le kholodets contient de la vitamine B (en particulier B12 et B3), du fer, du magnésium, du potassium, du sodium, du cobalt, de la lysine, de la glycine, du phosphore et du collagène bon pour la peau.

La gelée de porc ou de bœuf contient plus de fer et augmente le taux d’hémoglobine plus rapidement que la gelée de poulet ou de dinde. Dans le même temps, il convient de rappeler sa teneur en calories : environ 350 kcal pour 100 g de gelée de porc, jusqu’à 220 kcal pour le bœuf, 120 kcal pour celle de poulet, 80 kcal pour celle de dinde et 50 kcal pour celle de poisson.

Les nutritionnistes recommandent de se limiter à quelques portions de gelée par semaine et la déconseillent aux personnes atteintes de problèmes au niveau du tube digestif et des reins.

Kéfir

Le kéfir est un produit laitier obtenu par fermentation du lait à l’aide d’une culture de bactéries spéciale. Il contient des vitamines A, B, C, D et PP, du potassium, du calcium, du cuivre et d’autres microéléments. Le kéfir normalise la microflore intestinale, purifie le sang et stabilise l’équilibre acido-basique.

Kissel

Cette boisson aux baies à base d’amidon est nutritive et calorique. Grâce à l’amidon, elle a un effet enveloppant sur la muqueuse gastrique et procure ainsi une protection contre le suc gastrique, ce qui est très important pour les personnes souffrant d’acidité élevée ou de gastrite.

Cependant, il ne faut pas en abuser, surtout pour les personnes diabétiques, car une consommation excessive d’amidon peut provoquer des pics d’insuline.

