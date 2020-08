Ce plat que les Russes appellent «julienne»

Il fut un temps où les goûts culturels et gastronomiques français avaient une énorme influence sur la civilisation russe, en particulier en matière de cuisine et de gastronomie. En ce qui concerne la «julienne», cependant, seul le mot a été emprunté, tandis que la recette diffère. Voyons comment cuisiner ce plat qui a toute sa place parmi les meilleures traditions culinaires européennes.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le monde entier connaît la julienne comme un moyen de hacher les légumes en fines tranches. On raconte qu’au début du XXe siècle, en Russie, un plat somptueux composé de champignons et de crème est apparu : il a hérité du nom de « julienne ». En fait, les ingrédients sont coupés à la julienne. Cependant, il fallait trop de place pour écrire « champignons à la julienne » sur le menu. De plus, les restaurateurs ont trouvé ce mot français plus attrayant pour leurs clients. Si vous demandez à un Russe ce qu'est la julienne, vous entendrez probablement que c'est une entrée chaude à base de champignons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Traditionnellement, la julienne contient des champignons tous simples et de la sauce béchamel. Cependant, de la crème aigre à haute teneur en matières grasses est plus souvent utilisée de nos jours. Aujourd'hui, je vais vous proposer une version « luxe » de ce plat à base de cèpes, servi de façon festive dans des coupes en pâte feuilletée.

>>> Les secrets de la relish aux poires et carottes, une recette venue du Nord russe

Quelques mots sur les cèpes. Ils sont considérés comme des champignons nobles en raison de leur goût merveilleux et de leurs qualités nutritionnelles. Comme le veut notre tradition familiale, je ramassais des cèpes dans la forêt lorsque j'habitais en Russie. Bien qu’ils ne soient pas si courants en Europe, ils sont disponibles dans les supermarchés. Pourquoi des cèpes ? Ils donnent une texture douce spéciale à la julienne qui se marie bien avec la croûte de fromage croquante. En Russie, la julienne est généralement servie dans de petits ramequins en aluminium, mais nous la cuisinerons dans des coupes en pâte feuilletée que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

cèpes (surgelés) - 300 g

crème aigre riche en matières grasses (30%) - 200 g

oignon - 1

fromage - 100 g

beurre - 50 g

coupes en pâte feuilletée - 10

sel

poivre

noix de muscade

Préparation :

Coupez l'oignon à la julienne et faites-le revenir dans le beurre jusqu'à ce qu'il soit ramolli.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Rincer les champignons surgelés avec de l'eau chaude, les couper en fines tranches et les ajouter aux oignons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter la crème aigre et faire cuire les champignons pendant environ 20 minutes. Ajoutez du sel, du poivre et de la muscade et retirez du feu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Réchauffez le four à 200°C. Remplissez les moules avec la sauce aux champignons, couvrez de fromage et mettez au four au niveau supérieur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque le dessus est bien doré, retirez-les.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servir la julienne encore chaude dans les coupes en pâte feuilletée.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Bon appétit !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de la soupe de potiron rôti à la sauge, un plat d'automne qui réchauffe l'âme.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.