Dix plats russes à base de pommes de terre que vous devriez essayer absolument

Pommes de terre sautées aux champignons

Le plat le plus délicieux est préparé, bien sûr, avec des champignons fraîchement cueillis, mais ceux du magasin conviennent également. Le plat a plusieurs secrets. Les pommes de terre en tranches doivent être lavées à l’eau froide avant la cuisson pour éliminer l’amidon – dans ce cas, elles ne colleront pas. Il est préférable de faire frire en petites portions, de ne pas fermer le couvercle de la casserole et de ne pas mélanger souvent. Les champignons et les oignons finement hachés sont mieux frits séparément et ne sont mélangés qu’à la fin.

Recette

Épluchez les pommes de terre et coupez-les en fins bâtonnets.

Faites chauffer de l’huile de tournesol dans une casserole, versez-y les pommes de terre, faites-les frire sans couvercle pendant 5 à 10 minutes à feu moyen-vif. Remuez de temps en temps.

Coupez l’oignon en cubes, faites-le frire dans une poêle séparée jusqu’à ce qu’il soit doré, ajoutez-le aux pommes de terre et faites-le revenir encore 10 minutes.

Coupez les champignons en tranches, faites-les revenir dans une poêle séparée pendant 5 minutes. Ajoutez-les aux pommes de terre.

Draniki

Ce sont des palets à base de pommes de terre râpées, d’oignons, d’œufs et de farine. Traditionnellement, ils sont servis chauds avec de la crème aigre. Parfois, de la viande hachée ou des courgettes sont ajoutées aux ingrédients classiques – ce sera également délicieux !

Recette

Les pommes de terre doivent être épluchées, soigneusement lavées et râpées finement. La même chose doit être faite avec les oignons, puis ajoutez-les aux pommes de terre. Ensuite, mettez-y un œuf cru, des épices selon vos envies et de la farine. Le mélange est soigneusement pétri jusqu’à consistance lisse. Formez les palets à l’aide d’une cuillère à soupe. Faites-les revenir dans une poêle.

Vareniki aux pommes de terre

L’un des plats traditionnels de la cuisine slave, un analogue des raviolis italiens. Les vareniki sont servis avec des oignons frits, de la crème aigre, des herbes finement hachées ou du beurre. Le principal secret de ce plat simple est une pâte élastique qui ne se déchire pas à la cuisson et ne craque pas lorsqu’elle est congelée.

Recette

Changui

Il s’agit de tartelettes ouvertes de l’Oural avec une garniture souvent composée de pommes de terre, d’œufs et de beurre. Elles sont même données aux enfants à la maternelle.

Recette

Ragoût en pot de viande et pommes de terre

Des tranches de pommes de terre et des morceaux de viande et de légumes (carottes, aubergines, champignons, tomates, haricots ou petits pois) sont cuits au four dans un pot en céramique. C’est un plat très copieux.

Recette

Faites revenir les morceaux de bœuf dans une poêle. Lorsque le bœuf est bien doré, salez-le et poivrez-le.

Ajoutez les oignons hachés et les carottes râpées. Faites mijoter le tout pendant 5 minutes.

Transférez la viande rôtie dans des pots. Coupez les pommes de terre en cubes, mettez-les y aussi. Remplissez les pots de bouillon. Râpez du fromage à pâte dure. Saupoudrez-en les pommes de terre. Cuisez dans un four chaud à 200°C pendant environ 1 heure.

Pommes de terre au four avec fromage et viande

L’un des types populaires de fast-food russe est une énorme pomme de terre au four avec du fromage râpé et du beurre à l’intérieur. La garniture peut être diverse, des champignons marinés au poisson salé. Le principal avantage de ce mets est qu’il se cuisine rapidement à la maison au four ou dans la cheminée.

Recette

Coupez de grosses pommes de terre (800g) en deux et retirez délicatement le cœur.

Mettez de la viande hachée (600g) à l’intérieur.

Cuisez dans un four préchauffé à 180°C.

Quelques minutes avant la fin de la cuisson, saupoudrez les pommes de terre de fromage (100g).

Purée de pommes de terre

C’est un plat que l’on trouve dans n’importe quelle cantine étudiante, et qui est également servi à table lors d’occasions spéciales. La version russe de ce plat est différente en ce qu’elle comprend du beurre et du lait chaud – ces ingrédients ne permettent pas à la purée de devenir grise. En Russie, les pommes de terre sont écrasées au presse-purée, un mélangeur est rarement utilisé.

Recette

Zapekanka de pommes de terre

Les pommes de terre sous cette forme sont consommées en Russie dès la maternelle. La zapekanka (gratin russe) peut être préparée à la fois à partir de pommes de terre en tranches et de purée de pommes de terre. Une option courante consiste à placer de la viande hachée avec des oignons finement hachés entre deux couches de purée de pommes de terre et à cuire au four. Servez-la avec de la crème aigre.

Recette

Pirojki à la pomme de terre

Dans la cuisine russe, il existe de nombreux types de ces petits chaussons avec des garnitures salées ou sucrées, mais la plus populaire est peut-être la purée de pommes de terre et les oignons. Parfois, des champignons frits sont également ajoutés à l’intérieur.

Recette

Salade de pommes de terre aux oignons

La salade de pommes de terre est courante dans les cuisines américaines ou allemandes. Sur la table russe, ce n’est pas si courant, mais on la rencontre parfois.

Recette

Le célèbre Livre de la nourriture savoureuse et saine soviétique recommande de la préparer ainsi : assaisonnez les pommes de terre bouillies et coupées en dés avec un mélange d’huile végétale et d’une petite quantité de vinaigre, saupoudrez d’aneth, de persil, d’oignons verts, de sel et de poivre. Cette salade est servie avec de la viande ou du poisson, ou en plat séparé.

