Comment cuisiner une bouillie salée russe de «blé des Gaulois» tombée dans l’oubli

La bouillie était le plat principal de la cuisine russe depuis les temps anciens. Elle a toujours été préparée à partir d’une grande variété de céréales. La bouillie d’épeautre, plante appelée « spelta » en russe, a été quelque peu oubliée, mais récemment, les connaisseurs culinaires et les adeptes d’un mode de vie sain s’en souviennent à nouveau.

Les légendes disent que les chevaliers légendaires russes, les bogatyrs, mangeaient souvent de l’épeautre, c’est pourquoi ils étaient si forts et invincibles. La bouillie d’épeautre est mentionnée par le grand écrivain du XIXe siècle Alexandre Pouchkine dans le Сonte du prêtre et de son ouvrier Balda, qui promet de bien servir son maître s’il le nourrit d’épeautre, l’aidant à devenir un héros.

Cette bouillie était la plus populaire au XVIIIe siècle. À cette époque, elle était régulièrement cuisinée dans chaque foyer.

L’épeautre n’absorbe pas les engrais et les pesticides c’est pourquoi aucun d’entre eux n’est utilisé dans la culture de cette céréale. C’était l’une des raisons de la disparition du « blé des Gaulois » des champs de Russie : les rendements de l’épeautre ne peuvent pas être augmentés artificiellement, ce qui a réduit son attrait commercial.

Actuellement, l’épeautre a retrouvé son ancienne gloire, car de plus en plus de personnes recherchent des ingrédients et des aliments sains. La cuisine russe connaît de nombreuses recettes avec cette céréale : pâtisseries, bouillies, crêpes, etc. C’est nutritif et facile à digérer.

L’épeautre est parfois appelé « caviar noir du monde des céréales ». Ce titre met l’accent sur la valeur de cette céréale en raison de ses éléments sains, des acides aminés gras saturés et des vitamines B.

Il est bien évident qu’en Russie, la bouillie d’épeautre était cuite sur le poêle traditionnelle, où elle s’est avérée très savoureuse. Cependant, elle peut également être cuite dans un four moderne. L’essentiel est que, quelle que soit la méthode de cuisson que vous choisissez, l’épeautre conserve entièrement sa valeur nutritive.

Aujourd’hui, je vous propose de cuisiner de la bouillie d’épeautre avec du potiron, de la viande et des canneberges séchées. Un tel plat est préparé rapidement et facilement, cette céréale ne nécessite pas de trempage supplémentaire dans l’eau et, de plus, les canneberges peuvent être remplacées par n’importe quel autre fruit séché.

Ingrédients (pour 4 portions) :

épeautre – 200g

viande (porc désossé) – 200g

citrouille (avec pelure) – 200g

canneberges séchées – 30g

oignon – 1 pièce

sel – selon vos envies

poivre noir moulu – selon vos envies

huile végétale pour la friture

Préparation :

Rincez l’épeautre à l’eau froide, mettez-le sur un tamis et laissez l’eau s’écouler complètement.

Lavez le morceau de porc désossé, séchez-le sur du papier absorbant et coupez-le en petits morceaux.

Pelez le potiron et coupez-le en petits cubes (environ 1x1cm). Hachez finement l’oignon.

Faites chauffer un peu d’huile végétale dans une poêle profonde et faites revenir la viande jusqu’à ce qu’elle soit à moitié cuite. Ajoutez du sel et du poivre à votre convenance.

Ajoutez l’oignon et faites revenir avec la viande jusqu’à ce qu’elle soit dorée.

Ajoutez les canneberges séchées et les morceaux de citrouille. Cuisez en remuant jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Si nécessaire, ajoutez un peu d’huile végétale dans la poêle.

Versez de l’eau chaude dans la casserole avec la viande et des légumes. L’eau doit couvrir complètement le contenu de la casserole. Couvrez la casserole avec un couvercle et laissez mijoter le tout à feu doux environ 20 minutes.

Ajoutez l’épeautre lavé en le répartissant uniformément sur la viande avec le potiron. Versez de l’eau de la bouilloire de manière à ce que son niveau soit à environ 1cm au-dessus du niveau des produits dans la casserole. Portez l’eau à ébullition, puis réduisez le feu et faites cuire la bouillie sous le couvercle pendant 20 à 25 minutes.

Lorsque les graines d’épeautre deviennent molles, retirez la casserole du feu et mélangez la bouillie. Sinon, versez un peu plus d’eau de la bouilloire et continuez à cuire jusqu’à ce que la céréale soit prête. Mettez la bouillie avec de la viande et de la citrouille dans une assiette et servez-la.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du kroupenik sucré, un dessert russe au millet avec un parfum de citrouille et d’agrumes.

