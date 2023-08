Pas une soupe: recette d’une tourte russe avec de la saumure ajoutée à la garniture

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si vous consultez le dictionnaire de la langue russe et recherchez le mot « rassolnik », vous trouverez très probablement le nom d’une soupe traditionnelle à base de concombres marinés et de saumure. Cependant, il existe une autre définition particulière du « rassolnik » : il s’agit d’une tourte au seigle farcie de poulet, de sarrasin et d’œufs durs, trempée dans de la saumure. Elle était souvent préparée sous une forme ovale et servie en accompagnement de la soupe du même nom.

On rencontre cette version de « rassolnik » non seulement dans les dictionnaires, mais aussi dans les œuvres des plus grands classiques russes. Par exemple, l’écrivain Nicolas Gogol, connaisseur passionné de la cuisine russe, a noté : « Le rassolnik est une tourte au poulet et au sarrasin ; la saumure est versée dans sa garniture ».

De plus, il mentionne cette tourte dans l’une de ses œuvres les plus fascinantes, Les Âmes mortes.

Vous pouvez faire cuire le rassolnik avec de la viande hachée ; dans ce cas, il a la saveur d’un cheeseburger américain, ou optez pour une version plus légère comme moi. Dans tous les cas, vous tomberez instantanément sous le charme du processus de cuisson, ainsi que du goût inégalé de cette pâtisserie !

Ingrédients :

Pour la pâte :

2,5 tasses de farine de seigle

¼ de tasse d’huile végétale

¾ de tasse de bière (j’ai pris de la medovoukha – hydromel russe)

Pour la garniture :

1 gros oignon

4 gros concombres marinés (ou 5 moyens)

sel, sucre, poivre noir

huile végétale et beurre pour la friture

Préparation :

Hachez l’oignon et les concombres (ces derniers peuvent également être râpés). Pressez légèrement les concombres tranchés ou râpés pour éliminer l’excès de saumure. Les proportions entre les oignons et les concombres peuvent être quelconques, selon vos envies, mais le plus souvent, ils sont en quantités approximativement égales.

Faites revenir l’oignon haché dans un mélange de beurre et d’huile végétale jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré. Ajoutez les concombres aux oignons frits et faites revenir le tout pendant 5 à 7 minutes supplémentaires jusqu’à ce que les concombres soient tendres et que la garniture soit sèche. À la toute fin, ajoutez un peu de sucre et, si nécessaire, du sel à la garniture pour lui donner une agréable saveur aigre-douce-salée. Vous pouvez ajouter un peu de poivre noir. Très souvent, des pommes de terre bouillies râpées sont également ajoutées à la garniture. Laissez la garniture refroidir complètement.

Maintenant, pétrissons la pâte : mettez la farine de seigle, l’huile végétale et la bière dans un saladier. Mélangez le tout jusqu’à ce que la farine soit incorporée. En conséquence, vous obtiendrez une pâte molle qui tient merveilleusement bien sa forme. Couvrez la pâte avec une serviette et laissez-la reposer pendant 15-20 minutes.

Étalez la pâte en un large rond. Placez la garniture préparée en plein centre et enroulez les bords.

La garniture doit être recouverte par les bords, mais la tourte elle-même doit rester ouverte.

Avant la cuisson, piquez la tourte avec une fourchette, lubrifiez-la avec un peu d’huile végétale. Cuisez dans un four préchauffé à 200°C jusqu’à ce que la tourte soit assez dure (environ 40 minutes).

Lorsque votre rassolnik est prêt, laissez-le refroidir complètement. Priatnovo appetita !

