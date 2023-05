Plus qu’une tourte au poisson: le tcherinian, une ode à la culture des peuples du Nord russe

Découvrez le goût unique du tcherinian, une tourte préparée à partir du poisson qui nourrit les peuples du Nord depuis des siècles et que vous pouvez facilement réaliser à la maison. Veillez à utiliser un type de poisson qui possède peu d’arêtes.

La Russie possède un vaste éventail de plats uniques issus des différentes régions du pays. L’un de ces plats est le tcherinian, une tourte traditionnelle du peuple Komi-Zyrian, ou simplement Komi. En langue Komi, « tcheri » signifie « poisson » et « nian » signifie « pain ».

Les Komis vivent dans le nord de la Russie depuis des temps immémoriaux et leur cuisine est fortement influencée par le climat et les ressources naturelles de la région. Les puissants fleuves du Nord russe ont toujours été poissonneux ; les tourtes au poisson occupent donc une place de choix dans la cuisine locale.

L’histoire du tcherinian remonte au XVIIIe siècle, lorsque le peuple Komi a commencé à préparer des tourtes au poisson avec de la pâte à levure. Le plat a gagné en popularité en raison de sa méthode de préparation unique, où un poisson entièrement éviscéré est disposé sur une couche de pâte roulée. Les bords de la pâte sont ensuite soulevés et légèrement pincés, la garniture étant à moitié visible. Cette méthode ajoute à l’esthétique du plat, et permet également à la pâte de jouer un double rôle – celui de plat de cuisson et d’accompagnement.

Traditionnellement, la pâte à tcherinian est fabriquée à partir d’un mélange de farines de blé et de seigle. Le poisson utilisé comme garniture est généralement un poisson entier éviscéré (sandre, brochet, perche) salé et poivré avant d’être cuit dans la pâte. Cependant, les versions modernes du tcherinian autorisent l’utilisation de filet de poisson comme garniture.

Le tcherinian est souvent servi lors des célébrations et des réunions de famille. On pense également que le plat porte chance, et il est de coutume de le servir aux invités en signe d’hospitalité.

Le plat ne nécessite qu’une poignée d’ingrédients ; si vous le souhaitez, de la bouillie de céréales, des herbes, des œufs et des oignons peuvent être ajoutés. Facile à préparer, le tcherinian est le repas parfait pour les soirs de semaine ou les week-ends, quand on n’a pas très envie de cuisiner.

Ingrédients pour deux tourtes :

Olga Brovkina Olga Brovkina

farine de seigle – 250g

farine de blé – 250g

lait ou eau – 1 tasse

sucre – 1 cuillère à soupe

beurre – 50g + 10g (pour graisser)

sel – 1 cuillère à café

levure sèche – 5-6g

poisson – 500g

Préparation :

Prenez une tasse d’eau légèrement tiède, dissolvez une cuillère à soupe de sucre, de sel et de levure.

Dans un bol séparé, tamisez la farine, ajoutez le sucre et l’eau.

Ajoutez ensuite le mélange de levure au contenu en remuant constamment jusqu’à obtenir une consistance lisse.

Après cela, ajoutez le beurre fondu à votre pâte.

Pétrissez soigneusement la pâte.

La pâte doit ensuite reposer et lever pendant 3-4 heures dans un endroit chaud.

Pendant que la pâte lève, décortiquez le poisson : enlevez les écailles et les viscères.

Lorsque la pâte est prête, lubrifiez la plaque à pâtisserie avec de l’huile si nécessaire et placez-y la pâte roulée et préparée.

Mettez le poisson au milieu de la pâte.

Graissez le poisson avec une petite quantité de beurre fondu. Avec la pâte restante, réalisez les bords, en laissant le poisson visible.

Cuire la tourte au four à 180℃pendant environ 40 minutes jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Bon appétit !

