La skoblianka, ce plat copieux des chasseurs du Grand Nord russe

La skoblianka est un plat copieux à base de viande congelée ou, plus rarement, de poisson. C'est quelque chose entre le bœuf Stroganoff et la stroganina (fines tranches de viande ou de poisson congelé). Le nom « skoblianka » lui-même vient du mot « skoblit » qui signifie « racler » quelque chose en petits morceaux.

On pense que ce plat a été inventé par des chasseurs du Grand Nord russe. Initialement, ce plat était préparé à partir de la viande des pattes d'un vieux renne, qui ne convenait plus à d'autres plats. Parfois, il était préparé à partir de viande d'ours. Les parties congelées dures de la viande étaient plus faciles à racler qu'à couper. Le résultat était de fines tranches qui pouvaient être frites rapidement et facilement.

Notre plat sera préparé avec du bœuf, du porc ou de la charcuterie. Plus la viande est grasse, plus le plat est juteux et la variété des types de la viande donnera une saveur plus riche. Parfois, la viande est roulée dans de la farine avant d'être frite.

En plus de la viande, ce plat contient deux autres composants – la sauce aux champignons et les pommes de terre frites. La sauce est préparée avec de la crème aigre riche en matière grasse, de la crème ordinaire et de la moutarde. Plus il y en a, plus c'est juteux.

La skoblianka est traditionnellement considérée comme un plat d'automne ou d'hiver, car la viande auparavant congelée n'était disponible que pendant ces saisons. De plus, dans la préparation de ce plat, l’on utilisait des champignons non pas frais, mais séchés.

Dans les conditions modernes, il peut être préparé toute l'année. Et en été, avec l'apparition de champignons forestiers frais de saison, cela s'avère tout simplement merveilleux.

Traditionnellement, le plat est servi dans une poêle en fonte, de sorte qu'il reste chaud plus longtemps. Il est fortement recommandé de servir ce plat avec de la verdure fraiche et des cornichons.

Ingrédients pour 2 portions :

bœuf (congelé) – 400g (ou 200g de porc et de bœuf chacun)

4 pommes de terre

chanterelles – 250g (ou autres champignons de saison)

1 oignon

crème – 150ml

beurre – 60g

huile de tournesol pour la friture

sel, poivre – selon vos envies

farine – 1 cuillère à soupe (facultatif)

moutarde – 1 cuillère à soupe (facultatif)

crème aigre à 30% de matière grasse – 100g (facultatif)

verdure et cornichons pour servir

Préparation :

Tranchez la viande congelée avec un couteau large et aiguisé. Faites attention à racler des tranches fines.

J'ai tenu la viande avec une serviette en papier pour garder ma main au chaud.

Mettez de côté pendant que vous préparez le reste de votre skoblianka.

J'ai choisi des champignons de saison, les girolles. Ils doivent être soigneusement lavés.

Comme tous les champignons, ils absorbent l'eau, qui doit être éliminée. Pour ce faire, placez les champignons dans une poêle sèche et attendez que l'eau s'évapore.

Puis, placez les champignons dans un saladier séparé.

Hachez finement l'oignon et faites-le revenir dans le beurre jusqu'à ce qu'il soit tendre.

Ajoutez les girolles aux oignons et faites-les revenir ensemble.

Ajoutez-y la crème aigre. Assaisonnez-les avec du sel.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter plus de crème aigre et de moutarde à ce stade. La sauce sera plus épaisse et plus riche.

Pelez et coupez les pommes de terre en lanières.

Rincez-les à l'eau froide pour enlever l'amidon.

Séchez les pommes de terre sur une serviette en papier.

Faites chauffer l'huile de tournesol dans une grande poêle et disposez les pommes de terre en une seule couche. Il est important d'attendre pour les mélanger jusqu'à ce qu'une croûte dorée commence à se former.

Au bout de 7 à 10 minutes, retournez délicatement les pommes de terre. Quand elles deviennent moelleuses à l'intérieur, salez-les. Les pommes de terre sont prêtes !

Pendant que les pommes de terre cuisent, vous pouvez faire frire la viande. On peut rouler les morceaux dans de la farine, mais j'ai décidé de ne pas le faire.

Faites-les revenir à feu vif jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Assaisonnez-les avec du sel.

Ajoutez la sauce aux champignons à la viande et laissez-les mijoter ensemble.

Mélangez les pommes de terre, la viande et les champignons.

Certaines personnes les mélangent dans la poêle et les font brièvement mijoter ensemble. Je préfère les combiner au moment de servir.

La skoblianka se marie bien avec de la verdure et des cornichons !

Priatnovo appetita !

