Recette d’énormes ravioles à la pomme de terre et au tvorog de la République russe des Maris

Le podkogol est un plat traditionnel des peuples finno-ougriens vivant dans la République de Mari El. Dans l’ancienne langue finno-ougrienne, « pod » signifie « chaudière » et « kagyl » signifie « chausson ». Par conséquent, les podkogols sont parfois appelés « chaussons bouillis ».

Le podkogol est quelque chose entre un varenik et un pelmen (deux types de ravioles russes), mais il est plus gros. Il peut atteindre une taille allant de 4,5cm jusqu’à la paume de votre main.

Parfois, la pâte de ces ravioles est préparée non seulement à base de farine de blé, mais avec l’ajout de farine de seigle. On pense que les podkogols doivent être consommés immédiatement après leur préparation. Autrement dit, ils ne doivent pas être congelés, ils sont préparés en bonne quantité juste avant de manger. Cependant, de nos jours, dans les magasins, vous pouvez également trouver des podkogols surgelés.

La légende sur l’origine des habitants de la République de Mari El est liée au podkogol. Selon elle, la fille du dieu Ioul, ayant goûté sur Terre à cette raviole, n’a pas voulu retourner au ciel, mais est restée avec son bien-aimé Mari. De leur mariage est née la nation qui habite aujourd’hui la république.

On peut donc juger que la recette remonte à des siècles. Auparavant, la garniture était de la viande de gibier, comme le lièvre ou le blaireau, avec l’ajout d’oignons ou de céréales.

Aujourd’hui, il existe plusieurs types de remplissage. Chaque type a son propre nom. Nous préparerons de notre côté un podkogol à la pomme de terre et au tvorog (fromage cottage russe), appelé « touvyrtych podkogylo ».

Pour le rendre plus savoureux, vous devez utiliser du tvorog gras, ayant une teneur de 8 à 10% en matière grasse. Si vous avez du tvorog faible en matière grasse, vous pouvez ajouter un peu de beurre à la garniture. De plus, il est également préférable d’y ajouter un peu plus de pomme de terre.

Cette garniture ne nécessite pas de cuisson longue et la méthode de scellage s’avère donc unique. Habituellement, les bords de ces ravioles sont fixés en forme d’une couronne de tresse, afin que la garniture soit mieux maintenue à l’intérieur et ne déborde pas pendant la cuisson. Toutefois, ces bords épais prennent beaucoup de temps à cuire, ce qui convient mieux aux garnitures à la viande. Par conséquent, les podkogol au tvorog sont scellés simplement avec une couture plate.

Сes ravioles sont préparées à partir de pâte sans levain. Elle est roulée en flagelle, divisée en morceaux de 20g ; puis, chaque morceau est étalé finement.

Le podkogol est préparé au four, bouilli dans de l’eau salée ou cuit à la vapeur. Le plat est traditionnellement servi avec de la crème aigre, du beurre et des oignons verts. Il est plus dense que les pelmeni, mais la garniture est plus douce grâce au tvorog.

Ingrédients pour 2 portions (12 pièces) :

Pour la pâte :

farine de blé – 145g

œuf – 1 pièce

eau – 5 cuillères à soupe

sel – ½ cuillère à café

Pour la garniture :

pommes de terre – 2 grosses (pour 170g de purée)

tvorog (de 8 à 10% de matière grasse) – 100g

beurre – 30g

sel et poivre selon vos envies

Pour le service :

crème aigre – 50g

beurre – 10g

oignons verts – 10g

Préparation :

Mélangez les ingrédients de la pâte dans un robot de cuisine doté d’une lame. Cela la séparera en morceaux.

Épluchez les pommes de terre, coupez-les en quartiers et faites-les bouillir dans de l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

Rassemblez la pâte coupée avec vos mains et pétrissez jusqu’à obtenir une pâte ferme. Enveloppez-la dans un film alimentaire et laissez reposer une demi-heure.

En attendant, vous pouvez préparer le tvorog. Je le frotte à travers un tamis pour obtenir une consistance uniforme.

Lorsque les pommes de terre sont prêtes, ajoutez le beurre à la purée.

Ajoutez le tvorog, remuez. Ajoutez le sel et le poivre – mélangez le tout jusqu’à consistance lisse.

Roulez la pâte en boudin et coupez-la en morceaux d’environ 20g.

Roulez-les un par un. Couvrez le reste avec du film alimentaire pendant que vous travaillez sur une portion.

Répartissez la garniture sur une moitié de la pâte.

Pliez les ronds de pâte en deux et scellez les bords. Il y aura 12 grosses ravioles.

Faites-les bouillir dans de l’eau salée. Retirez-les après deux minutes lorsqu’ils commencent à flotter.

Servez immédiatement chaud avec le beurre, la crème aigre et les oignons verts.

Priatnovo appetita !

