Comment préparer l’ancienne tourte russe au poisson nakriopok

Pendant des siècles, les tourtes ont été dans la cuisine russe un symbole d’hospitalité, de chaleur familiale et de fête. Pas étonnant que le mot pour dire « tarte/tourte » en russe soit pirog, qui à son tour vient du terme russe signifiant « festin » (pir).

Le nakriopok est une tourte incroyablement juteuse, dont la recette a été inventée il y a longtemps par des femmes vivant dans les régions de Pskov et de Tver. Le nakriopok le plus populaire était celui cuit avec du riz, car il était cher à préparer autrefois. Seules les familles aisées pouvaient se permettre une telle tourte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

En règle générale, elle était le plus souvent cuite pendant les grandes fêtes. La tourte était un symbole de bonheur et de prospérité, et sa forme ronde symbolisait le Soleil. Certaines femmes se livraient à la divination en fonction de la qualité de la tourte. Par exemple, si la croûte et la forme étaient réussies, l’année serait pleine de prospérité et de succès.

Le nom de cette tourte, nakriopok, vient du verbe russe krepit (« attacher »), qui est associé à sa méthode de préparation. La tourte a bien sûr une garniture – vous pouvez utiliser du riz, du sarrasin ou des flocons d’avoine. Ensuite vient une couche d’œufs durs avec des oignons. Au-dessus de la garniture on trouve des tranches de saumon légèrement salé, qui sert à « maintenir » la tourte. Tout cela est scellé dans de la pâte à levure. Parfois, le dessus de la tourte était décoré de petits poissons en pâte.

Selon une autre version, la tourte est appelée nakriopok en raison de ses ingrédients rassasiants et nourrissants. La tourte est probablement pas un plat adapté aux régimes, c’est en tout cas un repas délicieux et copieux.

Ingrédients pour une tourte (26 cm de diamètre) :

farine – 400g

bière légère ou kéfir – 200g

beurre – 50-60g

crème fraîche 20-30% - 4 cuillères à soupe

levure – 12g

sucre - 1 cuillère à soupe

sel - 0,5 cuillère à café

saumon légèrement salé – 200g

œufs - 3

riz – 100g

1 oignon

fines herbes selon le goût

lait – 100g pour tremper le poisson

Préparation :

La première étape consiste à faire tremper le poisson dans du lait. Si vous prenez un poisson entier, mieux vaut le couper en tranches suffisamment épaisses. Remplir l’assiette de poisson avec du lait et laisser tremper au moins 12 heures. Si le poisson est très salé, laissez tremper une journée. Le trempage dans du lait confèrera tendreté et jutosité à la future garniture.

Maintenant, passons à la pâte. Dans un autre bol, mélanger le kéfir (ou de la bière), la levure, le sucre et le sel. Ensuite, placez le tout dans un endroit chaud pendant 20 minutes.

Dans un grand saladier, tamisez la farine, ajoutez le levain préparé ci-dessus. Bien pétrir. À la fin du pétrissage, ajoutez du beurre ramolli et de la crème fraîche ; mélanger à nouveau.

Laissez reposer la pâte pendant une heure dans un endroit chaud. Mélangez ensuite un peu avec les mains et laissez encore une heure.

En attendant, préparons la farce. Cuire le riz et les œufs jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Enlevez la coquille, coupez-les en cercles.

Hacher finement l’oignon, ainsi que les fines herbes.

Divisez la pâte en deux parties. Étalez la plus grosse partie sur une plaque à pâtisserie pour obtenir une couche. Étalez le riz dessus et pressez-le un peu dans la pâte.

Ensuite, saupoudrez-le de fines herbes. J’ai utilisé de l’aneth.

Placez la couche d’œufs hachés de façon grossière.

Puis la couche d’oignons.

Je m’assure d’étaler le poisson afin qu’il n’y ait pas d’espace entre les tranches de poisson pendant la cuisson.

Fixez la tourte avec le reste de pâte. Vous pouvez enduire le dessus avec un œuf battu et une cuillerée de crème fraiche.

Mettez la tourte dans un four préchauffé à 180℃pendant environ 50 minutes.

Bon appétit !

