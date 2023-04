Comment préparer le kravets, copieuse tarte festive de la République russe de Mari El?

Si vous voulez savourer une viande tendre et juteuse dont la préparation ne demande qu’un minimum d’efforts, essayez le kravets, une tarte festive originaire de la partie la plus orientale de la plaine européenne.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La tarte kravets est un joyau culinaire de la République de Mari El, une région russe située dans la partie centrale de la Volga.

Le kravets ou kyravets tire son nom d’une autre tarte, le karavaïets. Comme le pain karavaï, elle a une forme ronde. La tarte est préparée pour les fêtes, ainsi que pour les mariages, afin de souhaiter la bienvenue aux invités.

Selon la période de l’année, différents types de viande sont utilisés pour la garniture : agneau en été, porc et bœuf en hiver, et volaille en automne. Les chasseurs préparent le kravets avec de la viande de lapin. Parfois, un mélange de différents types de viande est utilisé pour la farce. Il est même possible d’utiliser de la volaille avec os.

La tarte est faite d’une pâte non levée, sans levure. Elle est divisée en deux parties et étalée au rouleau à pâtisserie. La plus grande partie est placée dans une poêle profonde sur un plat résistant à la chaleur. Outre la farce de viande, la tourte est remplie de gruau, le plus souvent de millet, d’oignons et d’une feuille de laurier. Le gruau permet de rendre la tarte plus juteuse, en absorbant le jus de la viande.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La farce y est ajoutée crue. Un cercle de pâte plus petit est placé sur le dessus et fermé hermétiquement autour. La pâte forme ainsi un chaudron, un récipient où la viande peut cuire longtemps, en devenant charnue et en conservant sa jutosité.

La particularité du kravets est qu’il est cuit longtemps à feu doux. Pendant 3 à 4 heures au four, la viande, les oignons et le gruau deviennent tendres et parfumés. Autrefois, il était de coutume de couvrir la pâte avec des feuilles de chou pour qu’elle ne brûle pas. Pendant que la tarte cuit au four, la pâte devient croustillante mais friable.

Lorsqu’elle est prête, le dessus peut être découpé, puis la tarte est tranchée en portions. Ce mets se mange avec une fourchette et le dessus de la pâte peut être grignoté.

Lors des mariages, la coutume voulait que le témoin du marié coupe le kravets en sept parts égales, ce qui n’est pas toujours facile à faire.

Ingrédients pour un moule de 28cm – 4-6 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte :

Farine – 300g

Œufs – 2 pièces

Crème aigre 30% – 100g

Beurre – 50g

Sel – 1 cuillère à café

Sucre en poudre – 2 cuillères à soupe

Pour la garniture :

Filet de lapin ou cuisse de poulet – 350g

Oignons – 2 pièces

Gruau de millet – 60g

Sel et poivre à votre convenance

Feuille de laurier – 1 pièce

Préparation :

Lavez le millet et faites-le bouillir pendant 5 minutes dans de l’eau salée. Égouttez, rincez à l’eau froide et séchez sur une serviette.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez tous les ingrédients de la pâte dans un robot. Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Déposez la pâte sur une table légèrement farinée ; formez une boule et laissez-la reposer pendant 20 minutes dans un film plastique.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez la viande en petits morceaux. Plus la viande est grasse, plus la farce sera juteuse. Parfois, le cuisinier ajoute des morceaux de peau et des morceaux entiers de viande avec os.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez l’oignon en cubes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez la boule de pâte en deux parties inégales.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez la plus grande en une couche de 5mm d’épaisseur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez-la dans un moule. Je n’ai pas graissé le moule antiadhésif, mais vous pouvez le faire avec de l’huile. Les côtés de la pâte doivent dépasser les bords.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez le gruau de millet préparé sur la pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez une partie de l’oignon et salez à votre convenance.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ensuite, ajoutez la viande ; resalez à votre convenance.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dernière couche – ajoutez le reste d’oignon, le poivre et le laurier.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Roulez la petite boule de pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Recouvrez la tarte avec en une fine couche.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Scellez les bords.

Yulia Mulino Yulia Mulino

J’ai décidé d’essayer à l’ancienne avec des feuilles de chou et je les ai utilisées pour couvrir la tarte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Les feuilles ont commencé à sécher rapidement et ont laissé une marque sur la tarte. Je les ai donc remplacées par du papier d’aluminium.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez pour 20 minutes au four préchauffé à 200℃. Après ce lapse de temps, j’ai remplacé les feuilles par du papier d’aluminium.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Réduisez la chaleur du four à 150℃ et cuisez pendant 3 – 3,5 heures.

Environ 10 minutes avant que la tarte ne soit prête, j’ai retiré le papier d’aluminium et laissé le dessus de la tarte brunir.

J’ai enfin laissé la tarte refroidir légèrement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Comme c’est une tradition, j’ai coupé le dessus de la tarte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La viande était tendre, les oignons translucides, et le gruau cuit et imbibé du jus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Enfin, servez la tarte chaude.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du goubnik, cette tarte russe aux champignons adorée même par les tsars.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.