Les «chaussons sucrés pour un gendre» sont une pâtisserie traditionnelle de la République de Carélie. Ils sont généralement servis lors de mariages, baptêmes et autres occasions spéciales en tant que symbole d’hospitalité et d’amour.

L’histoire des pirojki (chaussons) caréliens remonte à des siècles. La région de Carélie, située au nord-ouest de la Russie, possède une riche tradition culinaire influencée par sa situation à la frontière entre la Russie et la Finlande. À l’origine, les chaussons étaient préparés avec des garnitures salées de riz, de pommes de terre ou de champignons et constituaient un aliment de base pour les agriculteurs caréliens.

Cependant, une version sucrée de ce mets, appelée « chaussons pour un gendre », est apparue relativement récemment dans la cuisine carélienne. La légende raconte qu’au XVIIIe siècle, la mère d’une mariée aurait voulu impressionner la future famille de sa fille avec ses talents culinaires. Elle aurait donc préparé des chaussons avec du sucre, et ils auraient été un succès instantané. La famille du mari serait tellement tombée amoureuse de ces pirojki qu’elle aurait commencé à les appeler « chaussons pour un gendre ».

Cependant, les « pirojki pour un gendre » ne sont pas seulement un symbole de l’amour familial. Ils étaient également utilisés à d’autres fins, telles que la célébration de l’achèvement d’une maison ou la fin de la saison des récoltes. À ces occasions, les chaussons étaient cuits en grande quantité et servis aux ouvriers qui aidaient à la construction ou à la récolte.

La pâte est généralement préparée à partir de farine de seigle, mais la farine de blé peut également faire l’affaire. La garniture est habituellement constituée de sucre, mais certaines variantes incluent également du riz, du lait, du beurre et des raisins secs. Les chaussons peuvent être servis chauds ou froids et sont souvent accompagnés d’une tasse de thé.

Le processus de préparation des « chaussons pour un gendre » peut être laborieux et nécessite de la patience et des compétences. La pâte est étalée finement puis découpée en ronds. La garniture est ensuite disposée sur une moitié du rond, puis l’autre moitié est repliée en forme de croissant. Les bords sont joints ensemble pour sceller le chausson. Enfin, les pirojki sont cuits au four jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Il y a aussi la possibilité de les faire frire dans une poêle. Préparons-les ensemble aujourd’hui.

Ingrédients pour 18 – 20 chaussons :

œuf – 1

crème aigre – 2 cuillères à soupe

lait – 50ml

beurre – 25g

huile végétale – 50ml

farine – 2 tasses (500g)

sucre – 9 cuillères à soupe (200g)

1 pincée de sel

Préparation :

Préparez la pâte sans levain. Battez l’œuf avec un fouet.

Ajoutez ensuite la crème aigre, le lait, 1 cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et le beurre fondu.

Ajoutez-y progressivement la farine en pétrissant la pâte molle jusqu’à ce qu’elle commence à se détacher de vos mains (dans 3-5 minutes).

Laissez-la reposer pendant 10-15 minutes sous une serviette.

Roulez la pâte en un boudin et coupez-la en morceaux égaux. Vous devriez obtenir de 18 à 20 pièces.

Étalez-les en ronds fins, saupoudrez de farine pour qu’ils ne collent pas.

Saupoudrez la moitié de chaque rond de sucre, pliez-les en deux. Pincez leurs bords à l’aide d’une fourchette.

Faites frire les pirojki dans une poêle bien chauffée, graissée d’huile végétale des deux côtés.

Les « chaussons pour un gendre » peuvent être servis avec une cuillerée de crème aigre ou de confiture, qui complète la saveur sucrée et légèrement acidulée de cette pâtisserie.

Priatnovo appetita !

