Les boovy sont un plat traditionnel du peuple bouriate, un groupe ethnique qui habite la région reculée de Bouriatie, en Sibérie. Initialement, les boovy étaient préparés pour des occasions spéciales et des célébrations telles que les mariages, les anniversaires et les fêtes religieuses. Cette collation est également très populaire pendant les mois d’hiver, lorsque l’on veut déguster quelque chose de bien réconfortant.

Traditionnellement, les boovy étaient préparés par les femmes, et la recette se transmettait de génération en génération. La recette exacte était souvent gardée secrète et n’était partagée qu’avec les membres proches de la famille. Aujourd’hui, les boovy sont toujours réalisés selon des méthodes traditionnelles et constituent une collation très appréciée des Bouriates.

En plus de leur goût savoureux, les boovy sont associés à de nombreuses traditions. On en offre souvent aux amis et à la famille en tant que symbole d’amour et de respect. On pense également que les boovy apportent chance et prospérité à ceux qui les mangent.

Les bouddhistes de Bouriatie tiennent vraiment les boovy en haute estime. Ils considèrent la pâtisserie comme une manière de rendre hommage à Bouddha et à ses enseignements. La légende raconte qu’ils ont été inventés par un moine bouddhiste qui croyait qu’en offrant cette collation à Bouddha, il pourrait atteindre l’illumination et l’épanouissement spirituel. Même aujourd’hui, on pense qu’en mangeant des boovy, on peut se connecter avec Bouddha et recevoir ses bénédictions.

Pour rehausser leur goût, les boovy sont traditionnellement servis avec du lait concentré ou du miel. Cela ajoute une touche douce et crémeuse à la pâte, ce qui les rend encore plus savoureux. La combinaison d’une pâte moelleuse à l’intérieur et croustillante à l’extérieur avec une garniture sucrée offre une expérience sensorielle unique.

Les boovy peuvent être dégustés seuls comme en-cas ou dans le cadre d’un repas plus copieux. Ils sont populaires dans les cafés et les boulangeries, et sont souvent servis avec du thé ou du café. Beaucoup de gens aiment aussi faire des boovy chez eux, expérimentant différentes garnitures pour créer leurs propres combinaisons de saveurs.

Ingrédients pour 15 boovy :

farine – 2 tasses (500-600g)

sucre – 120g

beurre ramolli – 120g

lait – 150g

deux œufs

bicarbonate de soude - 1 cuillère à café

sel - 1 cuillère à café

Préparation :

Dans un grand bol, mettre les œufs et le sucre, bien mélanger jusqu’à obtenir une consistance aérienne et mousseuse.

À l’aide d’un four à micro-ondes, faites fondre le beurre et ajoutez-le au mélange.

Versez le lait chaud et battez jusqu’à ce qu’il soit bien homogène.

Dans un autre bol, mélangez la farine et le bicarbonate de soude. Ajouter progressivement le tout au mélange de beurre, jusqu’à ce qu’une pâte lisse se forme.

Roulez la pâte en une fine couche. Coupez la couche en losanges, puis faites un petit trou au milieu de chaque losange ; après cela, placez une extrémité du losange dans le trou, en formant une figure ressemblant à une oreille.

Placez les formes obtenues dans de l’huile chaude, en veillant à ne pas surcharger la casserole.

Faites frire les boovypendant 2 minutes de chaque côté, ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants.

Retirez les boovyde la poêle à l’aide d’une écumoire et placez-les sur une assiette tapissée de papier absorbant pour supprimer l’excès d’huile.

Servez-les chauds et régalez-vous !

