Les patchats, ces pancakes moelleux au millet de la République de Mordovie

Les patchats est un type spécial de pancakes de Mordovie, une république située à environ 450 kilomètres au sud-est de Moscou. Ils se caractérisent par leur densité, leur épaisseur et leur forme moelleuse, obtenue en ajoutant des farines telles que celles de millet, de pois, de sarrasin ou de semoule.

Ces pancakes sont préparés avec de la levure, c’est pourquoi ils sont si aériens. Leur épaisseur peut atteindre jusqu’à 2,5 centimètres, mais tout dépend de la couche de pâte dans la poêle. Les patchats sont généreusement graissés avec du beurre, qui est absorbé par ses pores.

Brent Hofacker/500px/Getty Images Brent Hofacker/500px/Getty Images

À l’époque païenne, les patchats étaient considérés comme du pain sacrificiel, mais ils sont maintenant la marque de fabrique de la Mordovie. Dans la capitale régionale, la ville de Saransk, vous pouvez trouver de nombreux établissements de restauration rapide avec ces crêpes épaisses spéciales. Traditionnellement, les invités sont accueillis avec une grande pile des pancakes, cuits pour les fêtes ou préparés pour les proches les jours ordinaires.

Le type de patchats le plus courant est cuisiné à base de millet. Il y a deux façons : les cuisiniers ajoutent parfois une bouillie de millet à la pâte, ou broient le gruau de millet en farine et l’ajoutent à du gruau de blé. J’ai utilisé la deuxième option.

Les patchats sont un bon moyen d’introduire le millet dans le menu familial. Il a tellement de bienfaits pour la santé ! Il aide à éliminer les toxines nocives et les antibiotiques du corps, et le sature également en micro et macroéléments importants. Les plats de millet sont particulièrement utiles contre le diabète et l’athérosclérose, et aident à améliorer le fonctionnement des systèmes hépatique, pancréatique, cardiovasculaire et nerveux. En raison de sa teneur élevée en silicium et en fluor, le millet renforce également les os, les dents, les cheveux et les ongles, tandis que des traces de cuivre donnent de l’élasticité aux muscles et aux os. J’ai choisi cette céréale saine aussi en raison de sa saveur douce et de sa couleur jaune agréable.

Les patchats ne sont pas très sucrés, et donc, la douceur est ajoutée par le biais de garnitures. La levure les rend en outre un peu acides. Ils ne sont pas élastiques, c’est pourquoi il vaut mieux ne pas les enrouler mais les plier en deux, ou les couper au couteau. Ils sont servis avec du miel, de la crème aigre ou de la confiture.

Enfin, bien sûr, ces pancakes spongieux jaunes ressemblent au soleil du printemps et sont idéals pour les célébrations de la Maslenitsa (Mardi Gras russe).

Ingrédients pour 8 à 10 patchats de 18 cm :

farine de blé – 1 tasse (150g)

grains de millet – ½ tasse (100g)

lait – 200ml

œufs – 2 pièces

levure – 5g

sucre – 1 cuillère à soupe

sel – ½ cuillère à café

beurre pour graisser

huile de tournesol pour la cuisson

Préparation :

Rincez les grains. Séchez-les sur une serviette en papier.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites-les sécher dans une poêle à feu doux en remuant constamment.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Broyez le millet en farine.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dissolvez la levure dans le lait tiède.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Battez les œufs avec le sucre et le sel dans un saladier.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez les farines de blé et de millet.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le lait et la farine aux œufs.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez, couvrez et laissez au chaud 1h30/2h.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Incorporez la pâte à crêpes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuisez sur une plaque chauffante.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Badigeonnez chaque pancake de beurre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez-les aussitôt avec du miel, de la crème aigre ou de la confiture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnovo appetita !

