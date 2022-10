Ces pâtes à la viande hachée appréciées des marins russes et des ingénieurs spatiaux soviétiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En termes de popularité, les « macaroni po flotski » (« pâtes à la flotte ») viennent juste après la sensationnelle salade Olivier ou la viande à la française. Comme ces superstars de la cuisine russe, les pâtes navales sont copieuses, faciles à préparer et peu coûteuses.

La version la plus courante, d'où le plat tire son nom, dit que les marins russes ont essayé les pâtes bolognaises à l'étranger, et les ont tellement aimées qu'ils ont demandé au cuisinier de leur navire de les préparer pour le repas. Cependant, ils ont oublié la saveur originale du plat et le cuisinier économe a délibérément simplifié la recette. En tout cas, ce qu'ils ont ramené à la maison était très différent du mets original.

Une autre théorie est liée à un jeu de mots et à l'Italie et dit que le plat a été inventé dans les régions pauvres du nord du pays et s'appelait « fiotarini » à la manière italienne, ce qui correspond au mot « flotte ». Le marchand russe errant ne voulait pas se tordre la langue sur un mot étranger incompréhensible et appelait donc ce plat « macaroni po flotski ».

>>> Trois facteurs influençant la cuisine russe traditionnelle

D'autres, cependant, sont convaincus que les pâtes navales sont une invention soviétique. La première mention officielle de celles-ci remonte à 1955, lorsque la recette est apparue dans le livre culinaire officiel de l'URSS, publié par le ministère de l'Industrie alimentaire. Par la suite, ce plat a pris sa place dans tous les livres de cuisine, et aujourd'hui, il est impossible d'imaginer un livre de recettes russes et soviétiques sans lui. Les supermarchés soviétiques vendaient même des pâtes navales instantanées.

Le scientifique Boris Tchertok, l'un des fondateurs de l'astronautique et proche collaborateur de l'académicien Sergueï Korolev, à qui l’on doit la conception des premiers vaisseaux spatiaux, rappelle dans sa biographie comment, en 1955, un groupe de scientifiques soviétiques a voyagé dans le premier sous-marin national propulsé par un moteur-fusée. À l'heure du dîner, ils ont été invités au carré, où ils ont eu droit à du hareng et à des pâtes navales. Korolev a beaucoup aimé le repas et a dit au capitaine qu'avec une telle nourriture, il était prêt à travailler dans un sous-marin pendant trois ans sans remettre les pieds sur la terre ferme.

Et vous le comprendrez !

Ingrédients :

400g de viande hachée (généralement du porc ou du bœuf)

400g de pâtes

1 oignon

2 cuillères à soupe d'huile

sel, poivre selon vos envies

Préparation :

Faites revenir l'oignon dans une poêle jusqu'à ce qu'il soit doré, ajoutez la viande.

Faites bouillir les pâtes pendant que vous faites frire la viande. On utilise souvent des penne, mais des spaghettis ou des farfalle sont également possibles.

Préparez les pâtes al dente, puis mélangez-les à la viande frite dans la poêle (ce qui rend le plat plus gras) ou dans une casserole. Laissez-les reposer. Cuisez les pâtes sous un couvercle quelques minutes avant de servir.

La principale différence entre les pâtes navales et les pâtes bolognaises réside dans la préparation. Dans le plat italien classique, la viande est servie avec de la sauce tomate et est versée sur les pâtes dans l'assiette. La version russe a un avantage – la recette laisse place à la créativité culinaire. Vous pouvez ajouter du persil et de l'ail, faire frire des tomates avec des oignons ou même ajouter des champignons et du fromage.

Les pâtes navales sont un plat courant dans les menus des entreprises de restauration russes et peuvent être trouvées dans les cantines des établissements d'enseignement, des usines, des unités militaires et, enfin et surtout, de la marine.

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du loukovnik, une ancienne tarte à l’oignon végétalienne typiquement russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.