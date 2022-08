Cette salade soviétique de courgettes qui vous rappellera les jours d'été en hiver

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Préparez le traîneau l'été et la charrette l'hiver » est un proverbe russe bien connu, qui signifie qu'il est nécessaire de s'approvisionner avant l'arrivée de l'hiver et d’anticiper tôt la venue des beaux jours. Cette salade de courgettes, carottes et poivrons est un excellent moyen de suivre cette recommandation. C'est aussi une collation végétalienne épicée et savoureuse que vous pouvez manger tout de suite !

Je me souviens comment, dans mon enfance, la récolte de courgettes était si abondante qu'il était tout simplement impossible de les manger en une saison. Pour ne pas jeter de légumes, ma grand-mère et ma mère avaient donc recours à cette recette.

Les courgettes n'ont pas une saveur et une odeur fortes, mais d'autres légumes peuvent les améliorer. Des carottes sont ajoutées à la salade pour la douceur, des tomates pour la couleur et des poivrons pour une saveur relevée.

Je me souviens encore de l'odeur provenant de la cuisine au début de la saison des conserves. Nous avions toujours une assiette avec des restes de légumes qui ne rentraient pas dans les bocaux.

J'aime autant déguster cette salade fraîche et tiède que sa version en conserve. Par conséquent, je la prépare maintenant pour le dîner. Il est préférable de servir cette salade avec des pommes de terre, qu'elles soient en purée ou bouillies. Ou laissez-la pour l'hiver afin de faire plaisir à vos proches avec sa saveur de légumes.

Ingrédients pour 10 portions ou un bocal de 0,8 litre :

Yulia Mulino Yulia Mulino

2 courgettes moyennes

2 poivrons

1 carotte

1 oignon

tomates dans leur jus – 500ml

4 gousses d'ail

bouquet de persil

sel (non iodé) – 2 cuillères à café / selon vos envies

sucre – 1 cuillère à soupe

poivre noir selon vos envies

vinaigre 9% d'acidité – 2 cuillères à soupe

huile de tournesol pour la friture

Préparation :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Épluchez et tranchez la carotte et l’oignon ; faites-les revenir dans l'huile de tournesol.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les poivrons en lanières.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laissez-les mijoter pendant environ 15-20 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les tomates, versez le jus de tomate sur les légumes. Laissez mijoter pendant 20 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les courgettes et ajoutez-les aux légumes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Au bout de 15 minutes, ajoutez le sel, le sucre et le poivre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pressez ensuite les gousses d'ail.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le persil et le vinaigre. Laissez mijoter le tout 5 minutes de plus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Disposez les légumes dans des bocaux stérilisés adaptés à la mise en conserve, ou utilisez-les comme accompagnement ou collation.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez le plat chaud ou froid avec des pommes de terre ou des croûtons.

Dans cet autre article, découvrez comment faire diverses conserves de fruits et légumes comme un Russe.

