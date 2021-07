Cinq recettes russes savoureuses à base de courgettes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour les farcir, les courgettes sont généralement coupées soit en rondelles de 2 à 4 cm de large, soit en « bateaux », lorsque le légume est coupé en long en deux parties égales et que le milieu est évidé pour accueillir la farce. Les petites courgettes cylindriques d'une longueur de 15 cm sont plus adaptées aux « bateaux ». Si la saison des courgettes bat également son plein chez vous, choisissez votre forme et votre garniture préférées.

Courgettes à la viande

Legion Media Legion Media

Ce plat fait maison est depuis longtemps un classique de la cuisine soviétique. En plus de la viande hachée, vous pouvez ajouter à la garniture des tomates, du riz ou d'autres céréales que l'on peut trouver à la maison.

Recette : Faire bouillir le riz (20 g) jusqu'à ce qu'il soit à moitié cuit. Coupez un demi oignon en cubes, râpez une carotte de taille moyenne, faites frire le tout dans de l'huile végétale. Ajouter deux tomates en dés, saler et poivrer. Ajouter le riz et les fines herbes hachées. Mélangez le tout, salez si besoin. Coupez une grosse courgette ou deux moyennes en rondelles de 4 cm de large. Placer les courgettes sur le papier sulfurisé et remplissez de farce. Les courgettes peuvent être recouvertes de papier d'aluminium ou tartinées de crème épaisse / mayonnaise ou saupoudrées de fromage râpé. Cuire au four préchauffé à 180°C pendant 25 minutes.

>>> Douze délicieuses recettes russes à base de sarrasin

Julienne de champignons aux courgettes

Legion Media Legion Media

La julienne traditionnelle (des champignons dans une sauce crémeuse appétissante avec une croûte de fromage) est servie dans un plat spécial - une petite cocotte -, mais les courgettes peuvent facilement la remplacer.

Recette : Couper deux courgettes moyennes en morceaux de 4 cm de large. Dans chaque moule, retirez le milieu à l'aide d'une cuillère pour que le fond reste. Graisser un plat allant au four avec de l'huile végétale, déposez-y les courgettes et faites cuire au four préchauffé à 180°C pendant 15 minutes. Faire revenir l'oignon finement haché dans une poêle avec du beurre (50 g). Ajoutez des champignons finement hachés - les champignons de Paris (200 g) font l’affaire - et faites-les frire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. De l'huile végétale peut être ajoutée pendant la friture. Ajoutez ensuite la farine (1 cuillère à soupe), faites frire, versez le lait (150 ml). Ajouter du sel et du poivre. Remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe. Remplissez les moules de courgettes avec de la julienne. Saupoudrer de fromage râpé (100-150 g) sur le dessus. Cuire au four pendant 15-20 minutes jusqu'à coloration dorée.

Avec du fromage cottage aux noix

Legion Media Legion Media

Sur une table russe de fête, vous pouvez souvent voir cet apéritif - des rouleaux d'aubergines ou de courgettes avec du fromage cottage et une garniture aux noix. Mais vous pouvez les cuisiner sous des formes plus grandes.

Recette : Coupez deux courgettes en deux, évidez le milieu (mettez-le de côté pour le moment) pour faire des « bateaux ». Saler, poivrer et cuire au four dans un plat graissé à l'huile végétale à 180°C pendant 15 minutes. Coupez la pulpe de deux tomates (sans pépins) en petits cubes, et faites de même avec des poivrons, des olives (30 g) et le cœur de courgette (sans pépins). Hacher l'ail (1 gousse) et faire revenir tous les légumes dans de l'huile d'olive dans une poêle jusqu'à consistance tendre pendant 10 minutes. Mélanger les légumes (avec l'huile de la poêle) avec du fromage cottage (80 g), des pignons de pin (ou des noix) (40 g) et de la chapelure (40 g). Ajouter du sel et du poivre au goût. Remplissez les moitiés de courgettes avec la garniture, saupoudrez le dessus de chapelure (10 g) et de noix (10 g). Arrosez d'un filet d'huile d'olive et mettez 15 minutes au four à 180°C. Vous pouvez aussi saupoudrer de persil avant de servir.

>>> La savoureuse recette des mini-poivrons farcis à la russe

Avec du riz et du fromage à tartiner

Legion Media Legion Media

Le plat s'appelle « courgettes dans le style du monastère », ce qui est probablement dû à l’absence de viande dans la garniture et à la possibilité de le cuisiner pendant le carême orthodoxe.

Recette : Faire bouillir le riz (20 g) jusqu'à ce qu'il soit à moitié cuit. Coupez un demi oignon en cubes, râpez une carotte de taille moyenne, faites frire le tout dans de l'huile végétale, assaisonnez de sel et de poivre. Râpez le fromage fondu (70 g) (s'il n'y a pas de fromage à tartiner, vous pouvez prendre du fromage dur). Mettez le fromage avec les légumes, remuez pour que le fromage commence à fondre. Placez-y ensuite le riz, le beurre (5 g) et les légumes verts hachés. Mélangez le tout, salez si besoin. Coupez une grosse courgette ou deux moyennes en rondelles de 4 cm de large. Remplissez les anneaux avec la garniture, tassez avec une cuillère des deux côtés (le riz augmentera à la cuisson). Placez les courgettes dans un plat allant au four ou au multicuiseur. Versez 50 ml d'eau au fond pour qu'elles ne brûlent pas. Les courgettes peuvent être recouvertes de papier d'aluminium ou saupoudrées de crème épaisse / sauce tomate, au choix. Cuire au four préchauffé à 180° C pendant 25 minutes.

Avec des œufs et des fines herbes

Getty Images Getty Images

Les courgettes sont aussi adaptées que les avocats pour un beau petit-déjeuner. De plus, elles sont faciles à digérer et riches en minéraux et vitamines, dont le collagène.

>>> Recette des croquettes de pomme de terre russes avec un doux secret à l'intérieur

Recette : Lavez deux jeunes courgettes, coupez les extrémités et coupez-les en deux. Retirez le milieu avec une cuillère à café. Déposez les courgettes au fond d’un moule, versez-y 50 ml d'eau. Assaisonner les courgettes avec du sel et du poivre, mettre dans un four préchauffé à 180°C et faire cuire pendant 10 minutes. Sortez les courgettes du four et versez un œuf dans chaque bateau en faisant attention de ne pas percer les jaunes. Saler et saupoudrer d’herbes, comme du persil. Cuire au four environ 10 minutes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.