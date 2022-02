Préparez le gâteau soviétique Jour et Nuit, symbole d'harmonie entre les contraires

Les gâteaux faits maison ne sont jamais faciles à réaliser et les résultats peuvent varier considérablement selon l'habileté de chacun. Mais leur délicieux goût sucré surpasse généralement ceux des pâtisseries industrielles fabriqués à la chaîne. C'est le cas de notre gâteau Jour et Nuit.

Parmi les recettes les plus populaires à l'époque soviétique, je me souviens immédiatement du gâteau Jour et Nuit. L'association du chocolat amer aux délicates notes crémeuses du beurre et du lait concentré laisse en bouche une saveur inoubliable et originale. Le Jour et Nuit symbolise l'harmonie et l'équilibre de la vie.

Cette recette de gâteau ne vous obligera pas à rester devant la cuisinière pendant la moitié de la journée pour cuire des dizaines de génoises. En seulement quelques heures, vous pourrez déguster la saveur délicieuse de ce gâteau pendant tout le week-end.

Et il y a d’autres bonnes nouvelles - la recette ne coûte pas cher à faire, et le goût ne vous décevra pas comme on peut s'y attendre d'un gâteau « bon marché ». La combinaison d'ingrédients de tous les jours fait des merveilles, donnant au gâteau un arôme parfumé du cacao et de crème onctueuse. À l'époque soviétique, les ménagères ajoutaient de la crème anglaise (crème pâtissière) à la pâte qui était vendue en briquettes. Aujourd'hui, les femmes remplacent cet ingrédient par des produits ordinaires tels que les œufs, la crème fraîche et le sucre vanillé.

Ingrédients pour 8 portions :

Pour le gâteau clair :

œufs - 2

crème fraîche 20% - 200 g

sucre - 150 g

farine - 200 g

bicarbonate de soude - 1 cuillère à café

sucre vanillé - 1 cuillère à café

une pincée de sel

Pour le gâteau de couleur foncée :

œufs - 2

- 2 crème fraîche 20% - 200 g

sucre - 150 g

farine - 180 g

cacao en poudre - 25 g

bicarbonate de soude - 1 cuillère à café

sucre vanillé - 1 cuillère à café

une pincée de sel

Pour le sirop :

eau — 100 ml

sucre - 1 cuillère à soupe

Pour la crème :

beurre - 200 g

lait concentré — 1 pot ou 380 g

Pour la garniture :

cacahuètes grillées - environ 100 g

Préparation :

Pâte clair : Mélangez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé pendant 2 à 4 minutes. La masse doit devenir volumineuse et légère, et les grains de sucre doivent se dissoudre partiellement.

Ajoutez ensuite le bicarbonate de soude à la crème fraîche. Bien mélanger pour dissoudre la poudre.

Placez la masse de crème fraîche dans le mélange d'œufs, ajoutez une pincée de sel et redémarrez le mixeur. Mélanger très peu de temps, seulement jusqu'à ce que les ingrédients se dissolvent.

Petit à petit, cuillère après cuillère, versez la farine tamisée en mélangeant chaque portion avec un fouet ou une spatule en silicone. Au final, vous obtiendrez une pâte homogène de couleur claire.

Transférez la pâte dans un moule de 20 cm de diamètre en l'homogénéisant. N'oubliez pas de recouvrir le fond de papier sulfurisé ou de le graisser avec de l'huile.

Mettez le moule dans le four préchauffé à une température de 180°C. Cuire la pâte environ 30-35 minutes. Vérifiez l'état de préparation en perçant le centre avec un bâton en bois - il ne devrait pas y avoir de pâte crue dessus.

Il est maintenant temps de faire cuire le gâteau de couleur foncée. Veuillez noter qu'il y aura moins de farine ici car elle est partiellement remplacée par de la poudre de cacao sec. À part ça, nous préparerons la pâte de la même manière que le gâteau de couleur claire - battez les œufs avec du sucre et du sucre vanillé, ajoutez du sel et de la crème fraîche avec le bicarbonate. L'étape suivante consiste à mélanger la farine et le cacao séparément, à tamiser et à incorporer progressivement à la masse liquide. Remuer jusqu'à ce que la masse soit homogène et présente une riche couleur foncée.

Placez à nouveau la pâte dans un moule de 20 cm de diamètre ; aplanissez. Cuire ensuite le gâteau noir de la même manière que le gâteau clair pendant 30 à 35 minutes.

Après la cuisson, il est temps de refroidir les gâteaux. Coupez les dessus inégaux des biscuits avec un couteau et mettez-les de côté pour plus tard, quand nous décorerons le gâteau. Après cela, coupez chaque gâteau dans le sens de la longueur en deux parties ayant à peu près la même épaisseur. Au total, nous aurons quatre gâteaux.

Préparons la crème. Prenez du beurre ramolli et fondu et battez avec un mixeur jusqu'à ce qu'il soit mousseux.

Versez progressivement le lait concentré en continuant de mélanger et en amenant la crème à une texture homogène.

Pelez et faites revenir les cacahuètes dans une poêle pendant quelques minutes. Attendez qu’elles refroidissent et coupez les cacahuètes en petits morceaux.

Pour le sirop, dissoudre complètement le sucre dans de l'eau chaude et laisser refroidir. Humidifiez le premier gâteau, par exemple celui de couleur claire et ajoutez environ un quart de la crème au beurre. Appliquez-le en fine couche uniforme. Saupoudrer de cacahuètes.

Ensuite, prenez le gâteau de couleur foncée. Graisser avec du sirop, égaliser avec de la crème et saupoudrer de cacahuètes. De cette façon, nous assemblons la totalité du gâteau. Prenez le beurre restant avec le lait concentré et étalez-en une fine couche sur le dessus et les côtés du gâteau.

Séparément, dans un mixeur, écrasez les morceaux clairs et foncés retirés du dessus des gâteaux. Décorez maintenant le gâteau avec des miettes sombres et claires ; par exemple, vous pouvez saupoudrer la moitié du gâteau avec des miettes claires et le reste avec des noires, ou faire un dessin.

Mettez le Jour et Nuit au réfrigérateur pendant 3-4 heures, ou toute la nuit. Bonne dégustation !

