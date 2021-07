Dites «non» à la crème glacée avec cette alternative saine venue d'URSS

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Je n'ai jamais été fan de crème glacée épaisse, et le sorbet est en haut dans ma liste de favoris gastronomiques. Pendant longtemps, chaque été, ma grand-mère avait un rituel culinaire particulier : en juin, elle écrasait des fraises fraîches avec du sucre dans un robot de cuisine, puis remplissait de petits gobelets en papier avec ce mélange et le congelait. Il était préférable de profiter d'une tasse de cette merveille estivale en hiver.

En préparant ce délice, ma grand-mère s'est toujours inspirée du sorbet traditionnel aux baies de l'époque soviétique, si apprécié des adultes et des enfants. Il était également servi dans des gobelets en papier et mangé avec un bâtonnet en bois. C'était le seul type de dessert qui ne vous laissait pas assoiffé mais qui vous rafraîchissait vraiment par une chaude journée.

La meilleure chose à propos du sorbet est qu'il n'y a pas de lait ni de produits laitiers, il est donc absolument parfait pour les jours d'été. Vous pouvez également contrôler la quantité de sucre, et ceux qui veulent que leur sorbet soit très sain peuvent en ajouter un tout petit peu et profiter d'un dessert vraiment naturel. Inutile de dire que le sorbet est exceptionnellement adapté aux enfants car il ne contient aucune substance nocive.

Personnellement, j'adore le sorbet fait maison toute l'année comme dessert léger aux baies avec une saveur sucrée et glacée unique. Vous pouvez le préparer non seulement à partir de fruits et de baies de saison, mais également à partir de fruits surgelés : cerise, groseille, canneberge, etc. Le sorbet à la fraise, cependant, est spécial pour moi en ce qui concerne sa texture et son goût, je suggère donc de l'essayer. Voici une recette simple que vous pouvez facilement préparer avec seulement quatre ingrédients courants.

Ingrédients :

300g de purée de fraises

150g de sucre

20g de fécule de maïs

500ml d'eau

menthe fraîche (facultatif)

Préparation :

Pour préparer la purée, mettez les fraises dans un mixeur et laissez le mélange obtenu au réfrigérateur. J'ajoute de la menthe fraîche, en l'écrasant avec la fraise pour que le goût soit unique et frais.

La prochaine étape consiste à préparer le kissel – un liquide spécial qui rend le sorbet plus onctueux et plus consistant. Prenez environ 400ml d'eau, mélangez-la avec le sucre dans une casserole et portez à ébullition.

Dans un bol séparé, mélangez les 100ml d'eau restants avec la fécule de maïs et ajoutez-les au sirop. Préparez le kissel à feu doux, en le remuant lentement jusqu'à ce qu'il épaississe et devienne légèrement visqueux et gluant.

Réservez le kissel et laissez refroidir environ 30 minutes. Mélangez ensuite correctement la purée de baies avec le kissel ; mettez le mélange dans un récipient et laissez-le au congélateur.

Après environ une heure, remuez bien le sorbet et remettez-le au congélateur. Répétez cette étape toutes les heures ou deux jusqu'à ce que vous obteniez la consistance désirée. Je préfère mon sorbet assez tendre, et le sors donc du congélateur alors qu'il n'est pas trop glacé. Enfin, placez dans des tasses et dégustez.

Priatnovo appetita !

