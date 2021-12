Recette d’un roulé soviétique à la crème de citron, idéal pour les fêtes

Est-il possible de préparer un dessert délicieux et simple en quelques heures? Avec celui-ci, vous en serez convaincu!

Quelle que soit la difficulté de la préparation du gâteau roulé, ma mère et ma tante me convainquent qu'il s'agit du moyen le plus simple de cuisiner quelque chose de délicieux et d'impressionnant pour une soirée. Je me souviens comment ma mère le préparait quand je participais à des fêtes à l'école – les enfants devaient apporter des desserts faits maison et les partager avec leurs camarades de classe.

À l'époque de la perestroïka, une plus grande variété de desserts est apparue dans les rayons des magasins ; par exemple, les roulés à la confiture de framboise recouverts de glaçage au chocolat étaient très populaires parmi les habitants du pays. Cependant, ce qui se fait de meilleur et de plus délicieux est toujours ce qui est préparé à la maison, non ?

Alors, qu'est-ce qui rend ce gâteau si spécial ? La recette originale comprend les ingrédients de base suivants : farine, œufs et sucre, ainsi que confiture pour la garniture. Habituellement, pour que le gâteau devienne moelleux, les blancs et les jaunes d'œuf doivent être battus séparément et bien mélangés. La recette de ma mère a été tirée de l'un des calendriers détachables soviétiques qui suggérait d'utiliser le lait concentré au lieu du sucre et de ne pas séparer les blancs et les jaunes. Cela a considérablement facilité le processus de préparation.

Quant à ma tante, elle a proposé une garniture spéciale comprenant du tvorog (fromage cottage) crémeux et de la marmelade de citron (en Russie, la marmelade désigne des sortes de pâtes de fruits). Elle les étale sur la pâte encore tiède et réalise immédiatement le rouleau. La marmelade fond un peu et le fromage cottage pénètre mieux dans la pâte poreuse. Une heure plus tard, le dessert est prêt.

Lors de la préparation du gâteau, j'ai combiné la recette classique avec celle que ma mère a trouvée dans le calendrier détachable. Cependant, à l'étranger, il n'est pas facile de trouver du lait concentré et de la marmelade de la consistance souhaitée (morceaux mous recouverts de sucre), j'ai donc utilisé uniquement de la crème au citron.

La marmelade que j'ai fini par acheter ne convient pas pour la garniture. Cependant, même si elle s'est avérée trop collante, elle est devenue une superbe décoration.

Ingrédients :

Pour la pâte :

farine – 120g

sucre – 100g

3 œufs

lait – 5 cuillères à soupe

1 pincée du sel

Pour la crème :

tvorog (fromage cottage) – 400g

sucre en poudre – 50g

crème au citron – 3-4 cuillères à soupe

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Battez les œufs et le sucre pendant environ 6 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient plus légers et volumineux.

Ajoutez le lait au mélange obtenu et battez le tout à nouveau.

Incorporez-y délicatement la farine et le sel à l'aide d'une spatule pâtissière pour ne pas gâcher la structure aérée de la pâte.

Étaler la pâte en une couche de 1 cm sur du papier sulfurisé. Cuisez pendant 13-15 minutes. N'ouvrez pas le four pendant la cuisson, sinon elle risque de s'aplatir.

Coupez les bords de la pâte pendant qu'elle est encore chaude.

Recouvrez-la d'une autre feuille de papier sulfurisé ; retournez, retirez le papier que vous avez utilisé pendant la cuisson.

Faites un rouleau. Laissez-le refroidir.

Mélangez le fromage cottage et le sucre.

Une fois la croûte refroidie, déroulez-la et appliquez la crème au citron et le fromage cottage sucré sur sa surface. Laissez un peu de crème pour la décoration.

Roulez la pâte à nouveau et laissez-la au réfrigérateur au moins 1 heure.

Décorez le gâteau roulé avec la crème, le citron et la marmelade de citron.

Priatnovo appetita !

