L'abricotine: ce délicieux gâteau soviétique à l'abricot auquel vous ne pourrez résister

Dans les années 1950, de délicieux gâteaux et pâtisseries raffinés sont apparus dans les rayons des magasins soviétiques. Un gâteau appelé «abricotine» était l'un d'entre eux, et il est devenu un incontournable de la table festive en URSS.

L'abricotine est un gâteau en pâte brisée à cinq couches avec de la crème mélangée à de la liqueur d'abricot. Son dessus est recouvert d'un glaçage rose et décoré d'un filet au chocolat et de cacahuètes, ses côtés sont saupoudrés de miettes de biscuit.

Étonnamment, ce délicieux gâteau était rarement en vente en Russie soviétique et plus encore, il était rarement cuisiné à la maison. Après tout, de nombreux gâteaux faits maison étaient tout aussi délicieux que ceux qui étaient préparés dans les ateliers de confiserie soviétiques.

La préparation d'un gâteau comme l'abricotine nécessite non seulement une habileté et une connaissance approfondie des techniques culinaires, mais aussi l'utilisation de la quantité exacte d'ingrédients afin d'obtenir les bonnes proportions. Tous les gâteaux soviétiques vendus dans les magasins avaient une recette qui devait être approuvée par les standards gouvernementaux appelés GOST. La préparation de l'abricotine à la maison était difficile en raison de la pénurie généralisée des ingrédients nécessaires. D'une manière ou d'une autre, les femmes au foyer soviétiques inventaient et partageaient leurs propres recettes de ce gâteau.

Piotr Pestrov Piotr Pestrov

Pour ma famille, l'abricotine est un gâteau spécial : il a été préparé à l'occasion du mariage de ma grand-mère. Mon mariage récent a également été décoré avec ce gâteau.

De manière générale, dans la préparation de l'abricotine, il n'y a rien de compliqué – pâte sablée, crème, cacahuètes, glaçage. Cependant, je vous donnerai quelques conseils auxquels vous pourrez prêter attention. Premièrement, il faut rouler les couches très finement, puis couper uniformément. Deuxièmement, il est difficile de préparer le glaçage classique de ce gâteau à la maison – vous devez disposer d'un thermomètre spécial ou être capable de déterminer sa température à vue d’œil. J'ai donc remplacé le glaçage par un crémage coloré. Le goût est le même, mais le crémage lui-même est un peu plus liquide. Les rayures décoratives sur le dessus du gâteau sont faites avec du chocolat fondu.

L'abricotine produite par les usines soviétiques avait une forme carrée, mais ses versions faites maison étaient généralement rondes, car il est beaucoup plus facile de cuisiner les couches rondes à la maison. Bien sûr, ce dessert n'est pas nommé « abricotine » par hasard, vous devez donc ajouter de la liqueur d'abricot à sa crème. Si vous ne la trouvez pas en magasin, prenez-en une autre selon vos envies.

Ingrédients pour 8 portions :

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour la pâte :

farine – 360g

beurre – 200g

sucre – 150g

1 un gros œuf

levure chimique – 1 cuillère à café

une pincée de sel

Pour la crème :

beurre – 160g

2 jaunes d'œufs

sucre – 150g

lait – 110ml

sucre vanillé – 10g

liqueur d'abricot – 2 cuillères à soupe

Pour le crémage coloré :

sucre en poudre – 100g

jus de betterave – 1 cuillère à café

liqueur d'abricot (ou eau) – 2 cuillères à soupe

En outre :

cacahuètes – 100g

Préparation :

Prenez 1 œuf, 120g de sucre et une pincée de sel et mélangez-les bien jusqu'à consistance lisse.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez-y 300g de farine tamisée et ajoutez-y de la levure chimique et 200g de beurre ramolli.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pétrissez la pâte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Divisez la pâte en six parties, dont cinq sont égales les unes aux autres et la sixième légèrement plus petite – nous en aurons besoin pour préparer des miettes de biscuits; enveloppez-les de film alimentaire et réfrigérez-les pendant 20 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Roulez chaque partie de la pâte, découpez des couches rondes d'un diamètre de 20 cm et faites-les cuire une à une au four à une température de 200°C pendant environ 15 minutes. Râpez l'une des couches obtenues et laissez les miettes au four pendant encore 30 minutes jusqu'à ce qu'elles deviennent brunes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Maintenant, préparons la crème. Mélangez 1 jaune d'œuf avec du lait, ajoutez-y le sucre et le sucre vanillé. Portez à ébullition à feu doux et laissez mijoter pendant 4 minutes jusqu'à épaississement. Il est nécessaire de faire cuire le mélange à feu doux pour que les jaunes ne coagulent pas. Laissez refroidir le mélange.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Battez 160g de beurre jusqu'à ce qu'il blanchisse, en y ajoutant progressivement le mélange d'œufs, remuez le tout. À la fin, ajoutez 1 cuillère à soupe de liqueur d'abricot et de la vanille.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Divisez la crème en 6 parties. Réservez une partie. Posez 4 couches les unes sur les autres, en badigeonnant chacune de crème.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Il est maintenant temps de préparer le crémage coloré. Faites bouillir 1 betterave, râpez-la et pressez le jus à l'aide d’une gaze.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mélangez 100g de sucre en poudre avec 2 cuillères à soupe de jus de betterave. Couvrez la couche supérieure avec le glaçage obtenu.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sur les couches déjà recouvertes de crème, mettez la couche avec le glaçage rose. Badigeonnez les côtés du gâteau avec le reste de la crème et saupoudrez-les de miettes de biscuits.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Décorez le dessus du gâteau : faites fondre le chocolat et versez-le dans un petit sac en plastique ; faites-y un trou et pressez le chocolat progressivement sur le gâteau en formant un filet.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Votre abricotine soviétique est prêt. À la fin, j'ai placé des baies fraîches sur le dessus. Vous pouvez le décorer selon vos envies – avec des cacahuètes ou de la crème.

Priatnovo appetita !

