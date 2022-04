Le gâteau au kéfir, chef-d'œuvre culinaire de grand-mère russe utile pour la santé

Tous les Russes connaissent le kéfir dès leur plus jeune âge. Rafraîchissant et sain, il se distingue des autres types de produits laitiers par son goût acide et légèrement amer. Cependant, il peut être difficile pour certains étrangers de s'y habituer. Donc, si vous n'avez jamais essayé le kéfir auparavant, cette recette de gâteau est le meilleur moyen de vous familiariser avec lui.

Les Russes sont obsédés par les produits laitiers et le kéfir est l'une des boissons lactées les plus populaires. Il est également courant aujourd'hui dans les pays de la Communauté des États indépendants et était très répandu en URSS. Le kéfir est originaire de la région du Caucase du Nord où il existe de nombreuses légendes sur ses origines.

Sa recette a été transmise dans les familles caucasiennes de génération en génération pendant des siècles, et ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'elle a commencé à être largement produite dans le centre de la Russie, puis dans tout le pays.

Bien que le kéfir ressemble beaucoup au yaourt liquide sans matière grasse, il est en fait préparé à partir de bactéries lactiques qui le fermentent et lui donnent une saveur unique. Aujourd'hui, le kéfir est vendu dans toutes les épiceries, et certains habitants du pays le préparent même à la maison en utilisant seulement deux ingrédients : du lait et un levain spécial qui peut être trouvé dans n'importe quelle pharmacie russe.

Le kéfir est une boisson très saine et est connue pour sa microflore bénéfique. Il peut être bu seul ou ajouté à des sauces, des marinades et même à la composition de produits de boulangerie. Voici une recette de gâteau au kéfir que ma grand-mère a inventée il y a 40 ans : c'est toujours le gâteau le plus délicieux que j'aie jamais goûté, et il est facile à cuisiner. Le résultat vous surprendra agréablement avec un goût incroyablement doux et riche !

Ingrédients :

220ml de kéfir (vous pouvez utiliser du yaourt liquide nature)

2 œufs

¾ verre de sucre

80g de beurre

2 verres de farine ordinaire

1 cuillère à café de levure chimique

une pincée de sel

1 cuillère à café d'extrait de vanille ou une pincée de sucre vanillé

un peu de sucre glace

Préparation :

Tout d'abord, battez les œufs avec le sucre, le sel et l'extrait de vanille jusqu'à ce que le mélange soit blanc et mousseux. Ajoutez-y le beurre ramolli et battez bien le tout. Versez ensuite le kéfir dedans et battez la pâte avec un mélangeur. N'oubliez pas : tous les ingrédients doivent être à température ambiante.

Tamisez la farine et la levure chimique directement dans le saladier avec la pâte et remuez jusqu'à ce que le mélange soit lisse et soyeux. La pâte doit être assez liquide, mais pas trop. Mettez-la dans un plat allant au four et enfournez pour environ 40-50 minutes à 180°C.

Lorsque le gâteau est prêt, laissez-le refroidir légèrement et servez saupoudré de sucre en poudre.

