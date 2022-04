«Ruines du comte»: comment préparer ce délicieux gâteau meringué à la soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De loin mon gâteau préféré durant l’enfance, je me souviens avoir demandé à ma grand-mère de le préparer pour mon anniversaire chaque année et elle cuisinait ainsi un énorme dessert épique devenant un hit de la table festive. Je l'ai toujours considéré comme l'un des gâteaux les plus délicieux de tous les temps, alors j'ai été très surprise quand ma grand-mère m'a dit qu'on ne pouvait pas l'acheter en magasin : « La seule façon de l'essayer est de le faire cuire à la maison ».

Les femmes partageaient souvent la recette de ce dessert entre elles et il est devenu l'un des gâteaux faits maison les plus populaires dans le pays. Malgré le fait qu'on le trouve aujourd'hui dans les boulangeries russes, le gâteau « Ruines du comte » préparé par ma grand-mère est toujours le seul et unique pour moi.

Victoria Drey Victoria Drey

Personne ne sait exactement quand et qui a inventé la recette du « Ruines du comte », mais beaucoup l'appellent le « petit frère » du gâteau de Kiev. Ils sont vraiment similaires : les deux ont une base de meringue, des noix et de la crème au chocolat. Cependant, un vrai gâteau de Kiev est plus difficile à préparer, donc il y a une opinion selon laquelle le « Ruines du comte » serait une alternative plus facile, que même un débutant peut gérer.

Ce gâteau aurait été adoré par le dirigeant soviétique Leonid Brejnev : l'un de ses desserts préférés était les meringues ; ainsi, le « Ruines du comte » était probablement un chef-d'œuvre des confiseurs de Brejnev.

>>> Medovik de carême: une version végane d'un délicieux gâteau russe

L'origine de son nom n'est pas claire, mais beaucoup de gens pensent qu'il est dû au fait que la forme du gâteau ressemble aux ruines d'un château. Or, si vous étiez un partisan de l'Armée rouge, vous aimeriez probablement penser qu’il s’agit des ruines du domaine d’aristocrates russes.

Quoi qu'il en soit, c'est l'un des gâteaux les plus délicieux et les plus uniques que j'ai jamais goûtés. Imaginez des meringues croquantes recouvertes d'une crème au beurre avec une note de cacao – c'est exactement le goût du « Ruines du comte ». L'utilisation de meringue au lieu de la base de biscuit habituelle rend ce dessert spécial. Comme il est très léger et aéré, le gâteau disparaît généralement en un clin d'œil.

Ingrédients pour les meringues :

3 blancs d'œufs

150g de sucre

une pincée de sel

Ingrédients pour la crème :

3 jaunes d'œufs

200g de crème aigre

2 cuillères à soupe de cacao en poudre

1 cuillère à soupe de farine

70g de sucre

200g de beurre

une pincée de sel

chocolat noir et noix pour la décoration

Préparation :

Avant de préparer les meringues, utilisez un peu de vinaigre ou de jus de citron pour nettoyer votre saladier et vos fouets – cela aidera à éliminer la graisse qui empêche les blancs d'œufs d’être correctement battus. Placez les blancs dans le saladier et commencez à fouetter à basse vitesse. Lorsque le mélange devient mousseux, ajoutez-y une pincée de sel et continuez à battre à vitesse moyenne. Quand les blancs deviennent mousseux, ajoutez-y le sucre cuillère à soupe par cuillère à soupe. Après quelques minutes, vous devriez obtenir un mélange très brillant et épais sans grains.

Victoria Drey Victoria Drey

Transférez ensuite le mélange de meringue dans une poche à douille et réalisez sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé de nombreuses petites meringues rondes. Cuisez les meringues à 120°C pendant 60 minutes, puis baissez la température à 100°C et cuisez encore 30 minutes. Lorsque les meringues sont prêtes, éteignez le feu et laissez-les refroidir dans le four.

Victoria Drey Victoria Drey

Pendant ce temps, préparez la crème pour le gâteau. Dans un saladier, mélangez les jaunes, la crème aigre, le sucre, le sel, la poudre de cacao et placez-le tout dans un bain-marie.

Victoria Drey Victoria Drey

Remuez constamment le mélange et après 3 à 6 minutes, vous remarquerez à quel point il s'épaissit. Lorsque la crème devient suffisamment épaisse, retirez-la du bain-marie, couvrez-la d'un film plastique et laissez-la refroidir complètement.

Victoria Drey Victoria Drey

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de mélanger la crème avec le beurre. Tout d'abord, dans un salader séparé, battez du beurre ramolli – il doit devenir très doux et avoir une couleur blanc jaunâtre.

Victoria Drey Victoria Drey

Commencez ensuite à ajouter cuillère à soupe par cuillère à soupe la crème de cacao au beurre et battez le mélange jusqu'à obtention d'une consistance lisse.

Victoria Drey Victoria Drey

Il est maintenant temps d'assembler le gâteau ! Déposez une cuillère à soupe de crème au fond d'une assiette et posez la première couche de meringue dessus.

Victoria Drey Victoria Drey

Assemblez le gâteau en trempant chaque meringue dans la crème et en formant une pyramide. Saupoudrez chaque couche d'une généreuse quantité de chocolat moulu. Vous pouvez également ajouter vos noix préférées.

Victoria Drey Victoria Drey

Laissez le gâteau au réfrigérateur pendant la nuit et dégustez-le avec une tasse de café fort.

Victoria Drey Victoria Drey

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de roulé soviétique à la crème de citron, idéal pour les fêtes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.