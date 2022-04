Boucles de Paul Robeson: un dessert soviétique rendant hommage à un célèbre chanteur afro-américain

Par sa forme et ses couleurs, ce gâteau soviétique ressemble à la coiffure et au sourire blanc comme neige du «combattant de la liberté», le célèbre baryton-basse, acteur et chanteur afro-américain Paul Robeson, qui connaissait par cœur l'hymne de l'URSS.

Le gâteau Paul Robeson était particulièrement populaire en URSS dans les années 1980 et était souvent servi aux Américains en visite dans le pays. Certains pourraient considérer cela comme raciste, mais en fait, c'était au contraire un hommage à ce célèbre chanteur qui a absolument charmé les Soviétiques. Dans le Pays des Soviets, tout le monde l'adorait et sa voix reconnaissable résonnait dans chaque maison.

En 1934, Paul Robeson s'est rendu en Union soviétique pour la première fois. Il a vraiment aimé le style de vie des habitants du pays et l'absence de préjugés raciaux. Robeson a été reçu avec tous les honneurs, y compris des banquets et d'autres divertissements. Le public local était rarement gâté par des artistes étrangers, or le chanteur afro-américain avait appris à l'avance plusieurs chansons en russe, dont l'hymne de l'URSS. L'étonnante combinaison de sa basse riche avec le sonnant métallique du baryton a fait une impression extraordinaire sur les Soviétiques.

Robeson était fasciné par cette nouvelle société et ses dirigeants ; après tout, le chanteur a été emporté par les idées communistes. Il a été qualifié d'ami de l'URSS et en 1953, le gouvernement soviétique lui a décerné le prix Staline pour la paix.

Voici ce que le magazine soviétique Krougozor (Horizon) a écrit à propos de Robeson en 1964 : « Quiconque a entendu Paul Robeson au moins une fois n'oubliera pas sa voix. On connaît bien ce grand homme aux yeux de sage et au sourire d'enfant, grand chanteur et citoyen courageux, dont le nom est devenu le symbole d'un combattant de la liberté ».

La particularité du gâteau qui porte son nom est que son dessus est parsemé de miettes « bouclées », faites en passant un biscuit au chocolat dans un hachoir, c'est comme ça que les pâtissiers soviétiques ont essayé de représenter la coiffure du chanteur. Par conséquent, les couches au chocolat du gâteau correspondent à la couleur de peau de Robeson et la crème blanche est utilisée pour transmettre son sourire blanc comme neige. Aujourd'hui, c'est un classique de la pâtisserie russe. Ce gâteau au chocolat délicat et aéré avec de la crème aigre épaisse et des noix est rapide et facile à préparer, et également assez abordable. Il satisfera tout amateur de gourmandises sucrées !

En plus du gâteau, en Russie, il existe aussi une espèce de tomates noires nommée d'après Paul Robeson et une espèce de lilas baptisée d'après lui. Néanmoins, nous vous en parlerons la prochaine fois. Contentons-nous aujourd'hui du gâteau !

Ingrédients pour la génoise :

300g de farine

250ml de kéfir

200g de sucre

80g de beurre

2 œufs

20g de cacao en poudre

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Badigeonnez un moule avec de l'huile ou du beurre, puis recouvrez les côtés de papier sulfurisé, qui doit être plus haut que les bords du moule.

Faites fondre le beurre et laisser-le refroidir à température ambiante.

Mélangez la farine tamisée, la poudre de cacao et le bicarbonate de soude dans un saladier. Fouettez-les.

Placez vos œufs et du sel dans un saladier séparé. Commencez à fouetter ce mélange en ajoutant progressivement le sucre. Continuez à fouetter à grande vitesse jusqu'à ce que le mélange soit épais et que le sucre soit dissous.

Ajoutez-y le beurre fondu et le kéfir ; fouettez encore 15 secondes, jusqu'à homogénéité. Ajoutez-y le mélange sec en deux étapes et fouettez jusqu'à ce que tout soit incorporé.

Transférez le mélange de génoise dans un moule graissé et aplatissez-le avec une spatule. Cuisez au four environ 1 heure ou jusqu'à ce que le couteau ressorte propre.

Laissez la génoise complètement refroidir sur une grille, puis coupez-la en 4 couches horizontales.

Utilisez la couche supérieure arrondie pour la décoration en la coupant en petits carrés ou en la hachant.

Ingrédients pour la crème :

300g de crème aigre

150g de lait concentré sucré

75g de beurre

Préparation :

Refroidissez le beurre à température ambiante et battez-le avec un mixeur. Ajoutez-y la crème aigre et le lait concentré, battez le mélange jusqu'à consistance lisse.

Maintenant que votre crème est prête et que le biscuit a refroidi, vous pouvez assembler le gâteau.

Assemblage :

Badigeonnez de crème la couche inférieure de notre futur gâteau, posez la deuxième couche par-dessus et badigeonnez à nouveau de crème. Déposez la troisième couche dessus et étalez le reste de la crème sur le dessus et les côtés du gâteau. Ne vous inquiétez pas si votre crème est trop liquide ; elle durcira au réfrigérateur et humidifiera très bien votre gâteau.

Saupoudrez le gâteau de morceaux de biscuit finement hachés sur le dessus et sur les côtés; ils doivent facilement coller à la crème.

Laissez le gâteau reposer au réfrigérateur pendant au moins 3 heures, puis dégustez !

Priatnovo appetita !

