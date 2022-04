Recette: la tarte aux canneberges et à la meringue de Vologda

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les tartes de Vologda sont populaires en raison de la variété de leurs garnitures, en particulier les tartes sucrées aux baies, la région étant l'une des plus riches en baies de Russie. Mûriers, canneberges et myrtilles - toutes ces baies aromatiques conviennent parfaitement pour ce mets sucré. Autrefois, ces tartes étaient faites avec une pâte levée, et on les appelait tarte aux baies « nalivnoï », ou « garnies ».

Un autre ingrédient important de cette tarte est le beurre de Vologda. À la fin du XIXe siècle, Nikolaï Verechtchaguine, un expert laitier, s'est inspiré du beurre de Normandie et a inventé une recette unique pour le beurre de Vologda. Il était apprécié non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. L'innovation consistait dans le fait que les ingrédients étaient pasteurisés, ce qui permettait non seulement de conserver le produit plus longtemps, mais donnait également au beurre une saveur de noisette unique. Il est préférable de manger ce beurre frais, sur un morceau de pain frais encore chaud, pour profiter de son goût et de son arôme particuliers. Mais bien sûr, il est aussi largement utilisé en pâtisserie.

Désormais, en plus de la version traditionnelle, la région de Vologda propose une variante moderne de cette tarte à la meringue. Elle compense l'acidité des baies et donne un aspect spectaculaire et festif à table. Imaginez une pâte sablée friable, une garniture aigre juteuse et un nuage aérien de meringue sucrée.

Ingrédients pour six portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pâte :

Farine - 200 g

Beurre (mou) - 85 g

Jaunes d'œufs - 3

Sucre en poudre - 80 g

Garniture :

Canneberges - 200 g

Sucre - 80 g

Fécule de maïs - 2 cuillères à soupe

Meringue :

Blancs - 3

Sucre (moulure fine) - 140 g

Jus de citron - 1 cuillère à soupe

Préparation :

Séparez soigneusement les blancs d'œufs des jaunes, sans les casser. Mettre tous les ingrédients de la base de tarte dans un bol et mélanger jusqu'à homogénéité.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vous devriez obtenir des miettes élastiques.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vaporiser le moule à tarte (20 cm) d'huile et étaler la pâte en formant un rebord.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Piquez le fond avec une fourchette pour éviter que la pâte ne lève pendant la cuisson.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuire 15-18 minutes à 180°C.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettre les canneberges, le sucre et la fécule dans une casserole et faire chauffer 2 minutes en remuant.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Écrasez 1/3 des baies avec un mixeur. De cette façon, la garniture sera plus uniforme, mais les baies entières éclateront également dans votre bouche lorsque vous les mangerez.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étaler la garniture refroidie sur le fond de tarte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuire la tarte avec la garniture pendant encore 5 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placer les blancs dans un bol profond sec et sans gras, ajouter une cuillère à soupe de jus de citron et battre jusqu'à ce que de gros pics apparaissent (environ 2 minutes).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter progressivement le sucre et continuer à battre les blancs à grande vitesse. Le sucre doit se dissoudre. La meringue doit être brillante et garder sa forme.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez la crème meringuée dans une poche à douille et déposez-la sur la tarte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Remettre la tarte au four encore 10 minutes (170°C).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laisser refroidir et déguster avec du thé.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.