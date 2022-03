Les tetiorki, ces biscuits en forme de Soleil à l’aide desquels les Russes invoquaient le printemps

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les tetiorki sont des biscuits rituels préparés pour l'équinoxe de printemps dans les régions du nord de la Russie, par exemple dans celle d'Arkhangelsk. Probablement, leur nom vient du mot russe « teterev », qui désigne le coq de bruyère (ou tétras lyre). Ces oiseaux commencent à roucouler au début du printemps et, tout en dansant, laissent des motifs complexes sur la neige.

La signification principale de ces biscuits fantaisistes est d'appeler les oiseaux, et, avec eux, le printemps. C'est pourquoi l'ornement est si important. Les tetiorki représentent le symbole principal de l'éveil de la nature, le Soleil. Ils sont faits de longues bandes de pâte disposées selon un schéma suivant strictement le sens horaire, répétant le mouvement du Soleil.

En même temps, cette pâtisserie, comme le Soleil, symbolise la continuité de la vie, de sorte que la ligne du motif ne doit pas être interrompue et, idéalement, les biscuits sont préparés à partir d'une seule bande de pâte, qui s'enroule autour du noyau du biscuit trois fois.

Il est intéressant d'observer l'influence de l'histoire sur les motifs de ces anciens biscuits rituels. Au départ, ils avaient des racines païennes. Les symboles les plus courants étaient les chevaux, les cordes, les échelles, les fleurs et les spirales. L'influence orthodoxe y a ensuite introduit le symbole de la croix. À l'époque soviétique enfin, les habitants du pays ont commencé à cuisiner des biscuits avec des étoiles à cinq branches.

Traditionnellement, les tetiorki sont préparés à partir de farine de seigle et d'eau, mais il existe d'autres variantes avec l'ajout de graines de pavot ou de lin. Les œufs et le miel sont utilisés pour faire des biscuits sucrés. Ils étaient cuits au niveau inférieur du four sur des branches de sapin pour les rendre croustillants. Les tetiorki étaient généralement préparés le soir et laissés durcir pendant la nuit.

Le jour de l'équinoxe de printemps, ils étaient donnés à des amis et à des parents. Les enfants grimpaient aux arbres, agitaient des biscuits et chantaient des chants rituels invoquant le printemps. Dans de nombreuses familles des régions du nord, cette tradition a été préservée à ce jour.

Leur préparation peut être une bonne occasion de passer du temps avec vos enfants pour développer leur motricité fine et leur imagination. Et comme il est bon et amusant de les croquer lors de la dégustation !

Ingrédients (pour la préparation de 8 biscuits, 4 portions) :

farine de seigle – 300g

eau – 150ml

huile de tournesol – 2 cuillères à soupe

sel – ½ cuillère à café

sirop sucré (ou miel pour la version non-vegan) – 2 cuillères à soupe

huile de lin (pour couvrir) – 3 cuillères à soupe

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients avec un mixeur équipé d'un accessoire couteau.

Formez une boule avec la pâte obtenue et laissez-la reposer une heure (plus si possible) en la recouvrant d'un film alimentaire. Cela rendra la pâte plus élastique.

Divisez la pâte en 8 morceaux égaux. Lorsque vous travaillez avec l'un d'eux, mettez le reste dans un sac pour qu'il ne se dessèche pas.

Étalez la pâte en une longue corde d'un diamètre ne dépassant pas 0,5mm. Travaillez rapidement pour que la pâte ne se dessèche pas et ne se déchire pas.

Formez le motif souhaité et placez le biscuit obtenu sur une plaque à pâtisserie. Lorsque tous les tetiorki sont façonnés, placez-les au réfrigérateur pendant quelques heures.

Cuisez les biscuits environ 15-18 minutes à 160°C. Lubrifiez-les avec l'huile de lin.

Profitez de vos biscuits végétaliens croustillants !

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous partagions notre recette de la tarte botlikhe aux noix et abricots, un dessert multicouche qui vous en mettra plein la bouche.

