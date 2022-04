Recette: un bonbon à la crème soviétique qui surpasse toujours les confiseries capitalistes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quand j'étais enfant, la forme d'un bonbon - une petite rose élégante - attirait mon attention car il ressemblait à un petit jouet. En plus de sa forme, j'adorais la boîte dans laquelle ces bonbons étaient vendus. Ses couleurs étaient très inhabituelles : beige et marron. Bien que cela n’eût rien d’extraordinaire, cette sucrerie était simple, délicieuse et cozy. La boîte était imprimée avec le nom Slivotchnaïa pomadka (crème fondante), et il n'y avait pas de « fenêtres » transparentes sur l'emballage ; l'ouvrir était une surprise à chaque fois, même si je savais parfaitement à quoi elles ressemblaient.

Malgré toute la fascination pour l'emballage et la forme, en fin de compte, le goût de la slivotchnaïa pomadka a toujours été la partie la plus alléchante.

Pour la plupart des Russes nés et élevés en URSS, le bonbon à la crème ravive des souvenirs nostalgiques de leur enfance soviétique, et il est principalement associé à l'usine de Krasny Oktiabr (Octobre rouge), l'un des plus anciens fabricants de bonbons russes. L'histoire de cette confiserie est vieille de plus de 100 ans et il en existe aujourd'hui de nombreuses versions dans le monde.

La slivotchnaïa pomadka est apparue dans le catalogue de Krasny Oktiabr dans les années 1920, et est devenue un « hit » de leur collection. La pomadka a survécu à l'afflux de sucreries importées depuis 1992, qui a progressivement contraint certaines confiseries soviétiques traditionnelles à la faillite. Aujourd'hui encore, elle reste populaire parmi les gens de toutes les générations.

Ce qui rend ce bonbon si spécial, c'est son intégrité, ou plutôt son goût et sa texture.

L'intérieur des bonbons reste tendre, onctueux et crémeux, tandis que l'extérieur arbore une croûte fine et tendre. La présence de fruits confits et d'une touche de cognac confère un arôme et une légèreté uniques. C'est une combinaison exquise – vous pouvez me croire sur parole !

Outre son goût particulier, la slivotchnaïa pomadka a toujours eu un trait distinctif - sa forme de petite rose. Dans les années 1920 et jusqu'aux années 1990, il était populaire de décorer les desserts avec des roses ou des fleurs en crème au beurre. Cette conception a également été utilisée pour ce bonbon. De nos jours, il existe différentes formes plus modernes de réaliser les bonbons, mais celle de la pomadka est restée la même depuis le début de sa production et fait toujours partie intégrante de la marque.

Essayez de préparer cette confiserie classique, et vous comprendrez que cela en valait la peine.

Ingrédients :

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

300 g de sucre

200 ml de chantilly

60 g de beurre

50 g de lait en poudre

Une pincée de sel

½ cuillère à café d'extrait de vanille

½ cuillère à café d'extrait de citron

1 cuillère à soupe de cognac

Préparation :

Mesurez tous vos ingrédients.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Dans une casserole, ajoutez la crème et le beurre et mettre à feu moyen. Fouettez jusqu'à ce que le beurre fonde.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Une fois le beurre fondu, ajoutez le lait en poudre et fouetter jusqu'à dissolution complète.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

À ce stade, vous êtes prêt à ajouter les extraits, le sel et tout le sucre.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Gardez à feu moyen et fouettez vigoureusement pour que le mélange ne colle pas aux parois et/ou ne brûle pas. Tout en continuant de fouetter, chauffez le mélange à 115°C, puis retirez-le du feu.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Laissez refroidir la pomadka à environ 70 °C et placez-la dans le bol d'un mixeur. À l'aide d'un fouet, battez votre mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse et refroidisse à température ambiante.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Préparez une poche à douille avec une douille en forme d'étoile, et divisez le mélange en trois lots, cela facilitera le dépôt d'une plus petite quantité car le mélange devient raide et votre poche risque de se déchirer. Pocher le mélange sur une plaque à pâtisserie ou une planche à découper et laisser sécher à température ambiante pendant au moins 3 heures et jusqu'à 24 heures. Bonne dégustation !

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

