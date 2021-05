En images: dix desserts sublimes pour célébrer Pâques à la russe

Lors de la Pâques orthodoxe, une place spéciale est réservée à table pour le koulitch, la paskha au fromage cottage et les œufs peints. Dans cet article, nous vous expliquons comment les ont préparés les chefs russes cette année.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Koulitch préparé pendant 12 heures

Service de presse Service de presse

N’essayez pas de préparer ce gâteau si vous êtes de mauvaise humeur ou pressé. Selon la recette traditionnelle, la pâte a besoin de lever plusieurs fois. Par exemple, dans le restaurant Magadan, préparer un koulitch prend environ 12 heures. Une fois fini, les chefs le décorent avec du glaçage, du chocolat ou du pain d’épice.

Koulitch au chocolat

Service de presse Service de presse

Les chefs de la célèbre pâtisserie Café Pouchkine ont décidé de revisiter le koulitch en y ajoutant un glaçage au chocolat. Le plus difficile pour vous sera de choisir : koulitch au chocolat noir ou au chocolat blanc ?

Meringue blanche

Service de presse Service de presse

Ce koulitch du café Buro.Tsum vous séduira par sa décoration en meringue aérée. Des œufs de massepain, des paillettes de sucre doré et des violettes viennent orner les courbes du glaçage. La pâte est réalisée sur la base du panettone italien, à laquelle les chefs ajoutent des fruits confits et secs ainsi que du chocolat au lait et au caramel.

>>> «Petite vie»: comment les croyants orthodoxes célèbrent-ils Pâques?

Œufs au chocolat dans le style Fabergé

Service de presse Service de presse

Les chefs du Café Pouchkine ont conçu une gamme complète d’œufs en chocolat, dont la décoration rappelle les œufs de Pâques réalisés par les bijoutiers de chez Fabergé. Admirez le travail délicat du chocolatier :

Koulitch d’or et de framboises

Service de presse Service de presse

Le restaurant Sybarite, lui, propose de magnifiques koulitchs aux arômes délicats de miel et d’amande. Ils sont décorés de feuilles de capucines et de framboises, ou bien d’or. Pour cela, les chefs utilisent des amandes dorées, du velours alimentaire et des feuilles d’or.

Pain d’épice de Pâques

Service de presse Service de presse

Les chefs du café Jemtchoug préparent ce pain d’épice au miel, gingembre et glaçage sucré en forme de lapin et d’œufs de Pâques.

Paskha au fromage cottage

Service de presse Service de presse

La paskha est un gâteau symbolique de Pâques au fromage cottage (tvorog) dont la forme, une pyramide tronquée, représente le tombeau du Seigneur. Les chefs du restaurant Drinks&Dinners préparent la paskha avec de la crème anglaise, des fruits confits et des raisins secs, et servent le tout sur un lit de pistaches. Le dessert est perfectionné à l’aide de chocolat et de noisettes.

>>> Le paskha au chocolat, un dessert russe parfait pour votre tablée de Pâques

Tarte de Pâques

Service de presse Service de presse

Une tarte est un dessert inhabituel, mais élégant, pour célébrer Pâques. Les chefs de Cafémania la décorent avec un nid d’oiseau et des œufs.

Koulitch au citron

Service de presse Service de presse

Le restaurant géorgien Mziouri propose des koulitchs au pavot fourrés à la crème de citron. Une délicieuse meringue décore le gâteau.

Koulitch aux fleurs séchées

Service de presse Service de presse

Les chefs du restaurant Chinok suivent une recette traditionnelle, et leur koulitch contient des fruits confits et des raisins secs. Il est décoré de pétales de fleurs séchées. La légende raconte qu’on utilise des fleurs séchées pour décorer les gâteaux et les maisons pour Pâques, car les fleurs fraiches n’ont pas encore fleuri à cette période de l’année.

Dans cet autre article, découvrez notre recette du koulitch cruffin, revisitant de manière alléchante la tradition de Pâques.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.