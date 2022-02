Sept recettes savoureuses que les Allemands de la Volga cuisinent encore en Russie

Des beignets traditionnels à base de pâte à kéfir, des brioches à la crème aigre et une tarte saupoudrée de sucre et de beurre. Les Allemands ont apporté ces recettes simples en Russie il y a 250 ans et les utilisent encore aujourd'hui.

Il n'y a pas si longtemps, les Allemands de la Volga étaient l'un des plus grands peuples de Russie. Ils sont arrivés sur les rives de ce fleuve à l'invitation de l'impératrice Catherine II au milieu du XVIIIe siècle, en provenance de différents pays germanophones, et ont fondé de nombreuses colonies dans des lieux déserts, qui se trouvent aujourd'hui dans les régions de Saratov et de Volgograd.

Or, ils ont apporté avec eux de nombreuses recettes de plats simples mais copieux, dont beaucoup sont encore cuisinés à la maison aujourd'hui.

Les beignets kräppel

Les beignets préparés en Allemagne sont différents de ceux des Allemands de Russie. En allemand, ils sont appelés kräppel, mais, en Russie, les habitants les appellent krepli, krebli, ou krebel, selon la localité.

« Les krepli sont des beignets avec une découpe en forme de losange au milieu, faits de pâte moelleuse, ils sont cuits dans n'importe quel village, explique Anastassia Kleinfelder de la ville d’Engels, dans la région de Saratov. Ma grand-mère en faisait toujours des bassines, je m'en souviens depuis l'enfance ».

Le secret de ce beignet est que vous n'avez pas besoin de levure pour la pâte, seulement de kéfir, boisson laitière fermentée répandue en Russie.

Recette (4 portions) :

Farine – 1 ½ tasse, kéfir chaud – 1 tasse, œuf – 1, sucre – 1 cuillère à soupe (ou moins selon vos goûts), levure chimique et sel – une pincée.

Mélangez tous les ingrédients, laissez la pâte reposer pendant une heure, puis coupez en rectangles « tournants » par une incision au milieu et faites-les frire dans de l'huile de tournesol. Dégraissez les beignets avec une serviette en papier et saupoudrez de sucre en poudre sur le dessus.

Kraut und kleis : chou et ravioles

Legion Media Legion Media

La combinaison de chou à l'étouffée et de ravioles cuites à la vapeur est toujours très populaire parmi les Allemands de Russie. Les ravioles peuvent être appelées de différentes manières : klaus, knepfel, klump, dampfnudeln.

Recette :

Chou – ½ kg, oignon – 1.

Pour les ravioles : lait ou eau – 1 tasse, œuf – 1, huile – 2 cuillères à soupe, farine – 3 cuillères à soupe, sel selon votre convenance, levure sèche.

Tout d'abord, versez la levure dans 50ml d'eau chaude sucrée et laissez reposer pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite le lait, l'œuf, le sel, le beurre et la farine. Laissez le mélange dans un endroit à température ambiante pour qu'il lève (à un volume doublé). Ensuite, étalez, graissez avec de l'huile, faites un rouleau et coupez en morceaux de 2cm. Couvrez d'une serviette et laissez reposer.

Prenez le chou (fermenté ou frais), faites-le frire avec l'oignon émincé pendant environ cinq minutes, puis mettez-le dans une casserole profonde (non émaillée), ajoutez les ravioles par-dessus et un peu d'eau. Laissez mijoter pendant 40 minutes sans ouvrir le couvercle. Certains Allemands russes font d'abord mijoter le chou avec du porc et ajoutent de la purée de pommes de terre.

Rivel kuchen

Il est ici question de la principale tarte de la cuisine des Allemands de la Volga, qui est préparée dans presque toutes les familles. Certains l'appellent streusel kuchen, d'autres zuсkerkuchen ou riwell kuch. Il s'agit d'une tarte saupoudrée de farine mélangée à du sucre et du beurre. Certaines familles y ajoutent de la confiture ou des baies, ce qui est également très savoureux.

Recette :

Pour la pâte : lait chaud – 1 litre, œuf – 4, farine – 1kg, beurre – 200g, levure sèche – 1 paquet, une pincée de sel, huile.

Pour la garniture : crème aigre – 3 cuillères à soupe, œuf – 1, sucre – 2 cuillères à soupe, levure chimique, une poignée de farine.

Pour le saupoudrage : farine – 1 tasse, beurre – 125g, sucre – 3-4 cuillères à soupe (facultatif).

Préparez la pâte à levure, graissez-la avec de l'huile et laissez-la dans un endroit à température ambiante pendant 1-2 heures. Ensuite, étalez-la sur une plaque à pâtisserie et ajoutez la garniture sur le dessus. La troisième couche est le streusel (mélange de beurre, farine et sucre). Faites cuire la tarte dans un four préchauffé à 180°C pendant 30-40 minutes. Coupez ensuite en morceaux et servez.

Petits pains schmandkolechen

Legion Media Legion Media

Faire ces brioches est bien plus facile que de lire leur nom ! En fait, il s'agit simplement d'une pâte à base de levure garnie de crème aigre fouettée avec du sucre.

Recette :

Lait – 2 tasses, œufs – 2, sel – 1 cuillère à soupe, sucre – 2 cuillères à soupe, farine – 5-6 tasses, levure sèche – 1 paquet.

Préparez la pâte à levure, laissez-la lever pour qu’elle triple de volume. Roulez-la en boules, laissez-les reposer encore 30 minutes, puis faites-les cuire au four pendant 20 minutes à une température de 180°C. Lorsqu'elles refroidissent, coupez le dessus et ajoutez la crème aigre fouettée avec du sucre.

Nudelsuppe : soupe de nouilles au poulet

Legion Media Legion Media

Il s'agit d'une version très populaire de la soupe au bouillon de poulet ou de légumes, qui peut être réalisée avec ou sans viande. L'ingrédient principal est constitué de nouilles faites à la main.

Recette :

Pour les nouilles : Farine – 1 tasse, œuf – 1.

Pour la soupe : Bouillon de poulet – 3 litres, carotte – 1, oignon – 1.

Préparation des nouilles : mettez la farine dans un saladier, ajoutez-y l'œuf et un peu d'eau. Faites la pâte, roulez-la en une couche de 1mm, enroulez-la en un tube et coupez-la en fines tranches. Laissez ensuite les nouilles bouillir avec le bouillon pendant 3-4 minutes et quand elles remontent à la surface, ajoutez la carotte râpée frite avec l’oignon. Vous pouvez également ajouter d'autres légumes et du poulet émincé. Servez avec des herbes fraîches.

Schnittsuppe : soupe sucrée

Johner Images/Getty Images Johner Images/Getty Images

Cette soupe aux fruits secs est un plat peu connu en Europe. Cette recette est apparue, très probablement, lorsque les Allemands se sont installés en Russie. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers sur la Volga et les fruits étaient séchés pour l'hiver, ce qui a probablement donné naissance à ce dessert.

Recette :

Prenez une poignée de différents fruits secs (raisins secs, abricots secs, pommes, poires, pruneaux…). Mettez-les ensuite dans une casserole, versez de l'eau bouillante, ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre et faites cuire pendant 20 minutes. Mettez une pincée de sel et versez environ 3 tasses de lait dans la casserole. Ajoutez 1 autre tasse de lait avec 1,5 cuillère à soupe de farine. Lorsque le lait bout, éteignez le feu. Laissez refroidir un peu et ajoutez 400 grammes de crème fraîche.

Ravioles kaseklimp

ManuWe/Getty Images ManuWe/Getty Images

Les vareniki (ravioles) sont un plat très populaire chez les Slaves, qui les cuisinent le plus souvent avec du tvorog (fromage cottage) sucré. Les Allemands de la Volga cuisinent quant à eux des ravioles avec du tvorog et des oignons verts et elles ne sont pas du tout sucrées. Dans la cuisine du sud de l'Allemagne, il existe un plat similaire appelé maultaschen (littéralement « poches buccales ») : ce sont des ravioles avec du fromage et des épinards.

« Les Allemands aiment faire des ravioles de forme carrée, très probablement parce que c'est pratique et rapide. En tout cas, je n'ai pas vu un tel modelage de ravioles chez d’autres peuples », dit Anna, qui est née dans une famille d'Allemands russes.

Recette :

Purée de citrouille – 1 tasse, œufs – 2, tvorog – 1 tasse, farine – 2 tasses, eau – ½ tasse, oignon vert – 3 brins, sel – une pincée.

Faites la pâte à partir de la purée de citrouille, de l'eau, des œufs, de la farine, du sel. Pour la garniture, mélangez le tvorog avec de l'oignon haché. Si le tvorog est sec, ajouter une cuillère de crème aigre. Étalez la pâte, coupez-la en carrés, mettez la garniture et placez-la « en croix ». Puis faites cuire dans l'eau bouillante pendant 5 minutes.

