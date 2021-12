Recette d'une grand-mère russe de bouillie d'orge perlé aux champignons

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette bouillie est préparée à partir de grains d'orge entiers et dont l’enveloppe a été retirée. En russe, cette céréale s'appelle « perlovka », ce qui phonétiquement est similaire au mot français « perle ». En effet, les grains d'orge ressemblent à de minuscules perles.

L'orge est une céréale résistante au gel qui pousse dans de nombreuses zones climatiques, c'est pourquoi elle était très populaire en Russie. À l'époque de Pierre le Grand, la bouillie d'orge perlé a été introduite dans l'alimentation des soldats, et depuis, rien n'a été changé. Ainsi, chaque homme russe qui a servi dans l'armée revient aux souvenirs de cette époque chaque fois qu'il mange ce plat.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Les membres masculins de ma famille font encore la grimace lorsque ma grand-mère mentionne simplement cette bouillie. Et toutes ses tentatives pour les convaincre que la bouillie d'orge militaire est différente de celle faite maison ne convainc personne d'autre que moi. Dès la petite enfance, ma grand-mère m'a parlé des bienfaits pour la santé de la bouillie d'orge perlé. Elle a également partagé un secret sur la façon de la préparer pour vous mettre l'eau à la bouche.

Le principal avantage pour la santé de l'orge perlé est qu'il contient du phosphore, qui est essentiel pour les os et les dents. L'orge contient presque deux fois plus de phosphore que les autres céréales. Deuxièmement, il contient plusieurs fois plus de fibres que le blé et s’avère plus riche en protéines, ce qui est si nécessaire pour les athlètes ou ceux qui souhaitent simplement perdre du poids. Troisièmement, l'orge perlé contient de la lysine (un acide α-aminé), qui favorise activement la formation de collagène, ce qui rend la peau élastique et tendue, et aide également à se débarrasser des rides.

Aujourd'hui, nous allons préparer une copieuse bouillie d'orge avec des ingrédients secrets qui rendront ce plat facile à cuisiner mais sain. Ce plat est qualifié de « riche » pour son goût, qui résistera aux critiques des gourmets les plus exigeants.

Ingrédients :

Olga Brovkina Olga Brovkina

orge perlé – 300g

2 oignons

2 carottes

champignons bouillis – 200g

noisettes – 100g

graines de citrouille – 3 cuillères à soupe

huile végétale – 60ml

sel, poivre – selon vos envies

Préparation :

Faites tremper l'orge perlé dans de l'eau froide jusqu'à 1 heure.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez les oignons en rondelles.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez les carottes en lamelles.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez 60g d'huile végétale au fond d'un plat allant au four en céramique ou en verre (avec un couvercle) ; mettez-y les oignons et les carottes ; mettez le couvercle et laissez mijoter pendant 10 minutes dans un four bien préchauffé.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Placez une couche d'orge perlé sur le dessus, puis ajoutez les noisettes et les graines et enfin mettez une autre couche d'orge perlé.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez délicatement de l'eau juste au-dessus du niveau d'orge, salez et poivrez le plat ; remettez le couvercle et cuisez au four pendant une heure et demie.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez, faites bouillir et faites frire les champignons jusqu'à ce qu'ils soient tendres et de couleur foncée.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Quinze minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez-les à notre bouillie d'orge perlé ; remuez le plat et laissez-le mijoter au four pendant encore 15 minutes. Après cela, ajoutez-y le reste d’huile végétale, ainsi que de l'aneth ou du persil selon vos envies.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dans cet autre article, nous vous partagions douze délicieuses recettes russes à base de sarrasin.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.