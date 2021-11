Recette du krouglik, régal traditionnel des mariages cosaques

Ce plat traditionnel des cosaques est cuisiné en Russie depuis l'époque d'Ivan le Terrible. La recette a été conservée à travers les siècles et est encore appréciée aujourd'hui. N'hésitez pas à préparer cette tarte n'importe quel jour de la semaine, même s'il ne s'agit pas d'une grande fête!

Connus comme de féroces et courageux guerriers, les сosaques sont une communauté ethnique et sociale qui vit dans le sud de la Russie depuis 500 ans. Un mariage cosaque est très différent d'un mariage russe ordinaire, surtout en ce qui concerne la table de fête.

Les cosaques accueillaient toujours chaleureusement les invités, les nouveaux colons et les vagabonds ; c'est pourquoi dans les terres bordant le grand fleuve russe du Don, sur les rives duquel ils se sont installés, les fêtes et toutes les célébrations spontanées étaient fréquentes. L'atmosphère particulière de tels événements est dans la plupart des cas due aux compétences culinaires des femmes locales – elles préparent des plats délicieux et copieux exclusivement à partir de produits frais produits par eux-mêmes ; des mets simples mais absolument authentiques !

L'une de ces spécialités culinaires est une tarte appelée « krouglik », dérivé du mot russe « krougly », « rond ». Il s'agit d'un plat festif à la pâte au levain qui peut être préparé avec des garnitures sucrées ou salées – viande, pommes, chou, fromage blanc ou confiture – et décoré selon les traditions de telle ou telle localité.

Auparavant, le krouglik n'était préparé que pour des occasions spéciales, par exemple, pour des fêtes de mariage ou d'autres cérémonies solennelles. La tarte symbolisait l'hospitalité et la convivialité, la générosité des propriétaires, le bien-être de la famille et le respect des traditions.

Lors de sa préparation, vous devez suivre certaines règles. Par conséquent, si vous envisagez de faire une tarte sucrée, il est conseillé de la saupoudrer de sucre en poudre sur le dessus, mais si vous mettez au four une tarte avec de la viande, n'oubliez pas d'ajouter 300ml de bouillon à sa garniture pour rendre le plat plus savoureux et juteux ! Une autre particularité de cette tarte cosaque est sa délicieuse croûte dorée. Pour ce faire, 15-20 minutes après son enfournement, enduisez son dessus avec du jaune d'œuf. Il est également important de pétrir la pâte de cette tarte avec les mains, lentement, sans hâte.

Quant aux événements spéciaux, initialement, cette tarte était servie sur la table des mariages. Ils avaient généralement lieu à l'automne après la récolte, quand il y avait beaucoup plus de temps libre. C'était également bénéfique d'un point de vue économique : les cosaques célébraient souvent leurs unions à grande échelle, pendant plusieurs jours, donc les bons hôtes devaient offrir aux invités de nombreux plats et alcools différents.

Le krouglik était comme un gâteau de mariage pour nous aujourd'hui. Il était joliment orné de feuilles, de fleurs et d'autres décorations, entrelacées en certains symboles et sous-textes.

Ingrédients :

Pour la pâte :

270ml de lait

1kg de farine

100g de beurre

100g de sucre

2 œufs

20g de levure

½ cuillère à café de sel

Pour la garniture :

100g de pommes (fraîches ou séchées)

½ verre de confiture

Préparation :

Versez le lait chaud dans un saladier, ajoutez les œufs, le sel, le sucre et la levure, fouettez-les. Laissez le mélange obtenu de côté pendant 10 minutes.

Lorsque le temps est écoulé, ajoutez-y le beurre fondu, battez, puis ajoutez progressivement la farine, en ne laissant que 100-200gr.

Tamisez la farine restante sur la table, mettez la pâte dessus. Pétrissez-la pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elle commence à se décoller de vos mains. Mais faites attention, un long pétrissage peut ruiner la pâte.

Placez la pâte dans un bol, couvrez-la d'un film alimentaire, puis enveloppez le bol avec une grande serviette chaude et laisser reposer pendant 40-50 minutes.

Retirez la pâte du bol, elle sera très souple, élastique, chaude et facile à travailler. Placez-la sur la table saupoudrée de farine.

Étalez un morceau de pâte en une galette ronde. Placez dessus les pommes tranchées et la confiture. Assurez-vous que cette dernière n'entre pas en contact avec la plaque à pâtisserie.

Étalez un autre morceau de pâte et coupez-la en bandes comme indiqué sur la photo.

Placez 9 bandes sur les pommes et la confiture. Utilisez des bandes plus longues au centre et des plus courtes aux extrémités.

Mettez toutes les bandes restantes (5 au total) de sorte qu'elles tombent presque du gâteau. Placez l'une des 9 bandes non utilisées perpendiculairement au sommet. Dépliez 5 bandes verticales vers l'arrière pour qu'elles se superposent à celles qui sont perpendiculaires. Il vous reste 8 bandes.

Dépliez les 5 bandes verticales restantes. Placez l'une des 8 bandes non utilisées perpendiculairement au sommet. Dépliez les 5 bandes verticales de manière à ce qu'elles se superposent sur les bandes perpendiculaires. Un beau motif apparaît devant vos yeux ! Répétez le processus avec les dernières bandes, en les entrelaçant ensemble.

Comme vous pouvez le voir, les bandes s'étendent au-delà des bords de la tarte. Pliez-les sous son fond.

Divisez la pâte restante en 4 boules, étalez chacune d’elles. Placez le premier rond sur la table, recouvrez-le avec du beurre fondu et saupoudrez-le de sucre. Placez le deuxième sur le dessus et répétez le processus.

Coupez le rond épais en 8 morceaux.

Faites un petit trou à l'intérieur de chaque morceau. À travers les trous, retournez chaque morceau de pâte vers l'extérieur. Regardez cette photo pour ne pas vous tromper.

Décorez la tarte avec les « feuilles » obtenues.

Badigeonnez la tarte d'un œuf mélangé avec un peu de lait.

Enfournez la tarte pendant 40 minutes à 180°C. Sortez-la du four, humidifiez-la à l’eau à l'aide d'un vaporisateur ou d'un pinceau. Couvrez la tarte avec un torchon et laissez-la reposer 10-15 minutes. La tarte sera très moelleuse et tendre.

Priatnovo appetita !

