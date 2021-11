Recette de galettes russes à l'oignon, si délicieuses que vous en pleurerez

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aux XVIe-XVIIe siècles, les voyageurs étrangers venus en Russie affirmaient que les locaux sentaient toujours l'oignon ou l'ail. Pour certains, l'oignon a un goût désagréable, mais c'est un incontournable pour la préparation de la plupart des plats russes.

D’ailleurs, certains mets du pays étaient même entièrement dédiés à cet ingrédient. Par exemple, le jour de l'Ascension du Seigneur, les femmes russes cuisinaient des tartes aux oignons verts, car c'était à cette saison, début mai, que ceux-ci faisaient leur apparition dans le jardin.

Le 20 septembre, lorsque les orthodoxes russes célèbrent la fête de Saint Luc l’évangéliste, est traditionnellement appelé la « fête de l'oignon ». Bien sûr, les oignons n'avaient rien à voir avec la commémoration de la Saint-Luc, mais ce jour-là, selon la tradition, les plats étaient préparés à partir de ce légume : oignons au four, tiouria (soupe composée de pain trempé dans de l'eau ou du kvass, avec des oignons), tartes à l'oignon etc.

Pendant le Grand Carême, lorsque la viande n'est pas autorisée, les galettes à l'oignon sont très appréciées par les orthodoxes du pays car elles ont le goût de côtelettes de viande. En même temps, ce plat bon marché peut convenir à ceux qui suivent un régime végétarien.

De plus, les galettes à l'oignon peuvent être très bénéfiques pour votre santé lorsque vous attrapez la grippe. Quand j'étais enfant, ma grand-mère croyait que les oignons et l'ail aidaient à augmenter la résistance à toute maladie. Alors, elle me donnait ces galettes pour me débarrasser d'un rhume, et ça m'aidait vraiment.

En plus des oignons, pour la préparation de ces galettes, nous avons besoin de semoule, de haricots et d'épices. Quant au plat d'accompagnement, il peut s'agir de n'importe quoi, de la purée de pommes de terre à la bouillie de sarrasin. Et si vous disposez de 20 minutes supplémentaires, vous pouvez préparer une délicieuse sauce, par exemple à la tomate, aux champignons ou au céleri fermenté.

Les galettes à l'oignon ont un goût épicé-sucré. Leur recette est simple et rapide – la cuisson ne prendra pas plus de 20 minutes et vous pourrez bientôt profiter d'un repas ou d'une collation savoureuse.

Ingrédients :

5 gros oignons

1 verre de haricots bouillis

50-70g de semoule

2 cuillères à soupe d'eau (de préférence l'eau restant de la cuisson des haricots)

sel, poivre, huile végétale

Préparation :

Coupez les oignons en petits cubes.

Après cela, ajoutez les haricots blancs bouillis aux oignons hachés. Vous pouvez prendre des haricots bouillis achetés au lieu de les faire bouillir vous-même. Cela ne gâchera pas le plat et vous fera gagner beaucoup de temps. Je vous suggère également d'ajouter au mélange obtenu un peu d'eau restant de la cuisson des haricots.

Hachez un gros morceau d'ail et placez-le dans le saladier.

Maintenant, broyez le tout avec un mixeur jusqu'à obtention d’une consistance lisse.

Ajoutez-y la semoule. Si vous n'avez pas de semoule, utilisez de la farine ordinaire. Cela est nécessaire pour que la masse d'oignons colle ensemble afin qu'elle puisse être versée dans la casserole. Ajoutez les épices et le sel. Mélangez bien. Laissez reposer pendant cinq minutes pour permettre à la semoule d'augmenter légèrement en volume.

Faites chauffer une poêle à haute température, ajoutez-y de l'huile végétale et utilisez une cuillère à soupe pour étaler le mélange sur la poêle en petites portions, comme indiqué sur la photo.

Faites frire les galettes des deux côtés à feu doux.

Les galettes à l'oignon ressembleront à de petites crêpes. Après la friture, mettez-les sur des serviettes pour absorber l'excès d'huile.

Ce plat est savoureux aussi bien chaud que froid. Les galettes peuvent être consommées avec des légumes verts frais, de la mayonnaise, de la crème aigre, du ketchup, de la sauce tomate et même de la béchamel.

