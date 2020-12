Cinq apéritifs à la russe faciles à préparer pour Noël

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tartelettes au fromage blanc, poisson rouge et caviar

Les tartelettes à base de pâte brisée sont toujours plus beaux que les sandwichs ordinaires et conviennent mieux aux festins entre amis ou en famille.

Comment les préparer : Remplissez les tartelettes sablées (16) de fromage cottage (140 g). Coupez finement la truite ou le saumon (50 g) et roulez chaque morceau sous forme de rouleau ou de rose, mettez-les dans un panier. Remplissez l'espace restant de caviar rouge (50 g). Garnir d'un brin de persil.

Œufs farcis aux champignons

Cet apéritif captive avec sa combinaison inhabituelle de jaune et de champignons frits. Fait vérifié : les invités ne devineront pas de quoi il s'agit.

Comment les préparer : faire bouillir les œufs durs (10), les refroidir et peler doucement pour garder la forme du blanc. Hacher les champignons (300 g) et les oignons (1), les faire frire dans une poêle, saler, poivrer et mélanger. Coupez les œufs en deux, retirez les jaunes et écrasez-les à la fourchette. Mélangez les jaunes avec les champignons et les oignons, ajoutez la mayonnaise (150-200 g), mélangez bien le tout. Remplissez les moitiés de blancs avec la garniture obtenue. Le dessus peut être décoré d'herbes ou de caviar.

Tomates au fromage et à l'ail

C'est l'une des collations les plus rapides à réaliser, et elle était très populaire à l'époque soviétique. Malgré sa simplicité, grâce aux tomates brillantes, elle a un bel aspect sur la table.

Comment les préparer : Lavez les grosses tomates (4), coupez-les en rondelles de 1 cm d'épaisseur. Râpez le fromage (200 g) avec l'ail (2 gousses), salez et mélangez avec la mayonnaise (150 g). Mettez la masse de fromage sur les tomates, ajoutez les herbes par-dessus.

Pain au hareng et concombre mariné

Cet apéritif est un analogue du hareng sous un manteau de fourrure pour ceux qui n'aiment pas les betteraves. Et il se marie bien avec les boissons alcoolisées fortes.

Comment les préparer : Coupez le pain de seigle (200 g) de 2 cm d'épaisseur en rectangles. Faire bouillir des œufs durs (2), refroidir, peler et couper en anneaux ou en moitiés d'anneaux. Couper les concombres marinés (2) en petits cercles, écailler le hareng (200 g) et le couper en morceaux à la taille du pain. Tartiner le pain avec du beurre (20-50 g), mettre un anneau d'œuf, du concombre et du hareng sur le dessus. Décorez avec du persil. Vous pouvez fixer la structure avec un cure-dents.

Rouleaux d'aubergine au fromage et aux noix

Vous pouvez envelopper presque n'importe quelle garniture dans de l’aubergine, donc si vous n'avez aucun ingrédient de la recette, n'hésitez pas à la modifier.

Comment les préparer : choisissez des aubergines (2) aussi droites que possible, nettoyez, coupez les bouts, épluchez. Coupez-les en fines couches de moins de 1 cm d'épaisseur, saupoudrez-les de beaucoup de sel et laissez-les reposer pendant 20 minutes, puis rincez le sel (pour qu'elles soient moins amères). Sécher les aubergines, poivrer et faire revenir dans un peu d'huile végétale. Pour la garniture, hacher du persil, des noix (40 g), une gousse d'ail et ajouter du fromage à la crème (150 g), saler et remuer. Mettez les aubergines sur une serviette en papier afin d’absorber l’excès d'huile, et laissez-les refroidir. Répartir la pâte de fromage sur les aubergines et rouler pour former des rouleaux. Vous pouvez fixer la structure avec un cure-dents.

