Kolobok: un vrai repas à base de viande et de pommes de terre sorti d'un conte de fées

« Kolobok, Kolobok, je vais te manger ». C'est ce que disent les animaux d'un ancien conte de fées russe lorsqu'ils voient cette petite galette frite toute ronde préparée par un couple de personnes âgées du village. La galette est si naïve face aux intrigues du monde qu'après avoir poussé la chansonnette, presque tout le monde la laisse continuer sa route. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur le renard qui la trompe grâce à sa ruse, et la dévore finalement.

Le « héros » de l’histoire est composé d’éléments simples que tous les paysans avaient dans leur grange. Dans une histoire pour enfants anglaise assez proche, Johnnycake était fait avec du maïs, tandis que le kolobok russe, selon la description du conte de fées, était composé d’un mélange de céréales - blé, riz, orge.

Cela a probablement donné à beaucoup de gens l’envie de faire dans la vraie vie quelque chose de ressemblant au kolobok, et c'est ainsi qu'il est apparu sur les tables des paysans pauvres à travers la Russie.

Plus tard, le kolobok a été revisité. Lorsque la pomme de terre est devenue un aliment de base répandu au niveau national, les femmes au foyer ont commencé à remplacer les céréales par de la purée de pommes de terre, et le résultat a été remarquable.

De plus, préparer le kolobok est devenu particulièrement populaire parmi les femmes au foyer russes, car les enfants, connus pour leur tendance à être difficiles, raffolaient de ce plat. Ainsi, l'enthousiasme des mères à faire en sorte que leurs enfants mangent bien et sainement n’en était que renforcé.

C'est ainsi qu'est apparu le nouveau plat « pomme de terre kolobok ». À première vue, on dirait que c'est un beignet rond, et il en a aussi le goût. Cependant, en réalité, ce « pain rond » est composé de pommes de terre avec un ingrédient secret à l'intérieur - de la viande hachée ou du poisson - cuits dans une poêle avec une généreuse quantité d'huile. Cela semble assez gras, mais vous pouvez éliminer l'excès d'huile en épongeant chaque kolobok avec une serviette sèche.

Personnellement, j'ai redécouvert cette recette après avoir parcouru le livre de recettes artisanales de ma grand-mère. Il était accompagné de la note « Vaut la peine d'être cuisiné » et je l'ai essayé. Il s'est avéré si savoureux, moelleux et absolument délicieux que j'ai ressenti une soudaine poussée d'énergie pour courir et cuisiner davantage pour le plaisir de toute la famille.

Ingrédients :

viande hachée - 500 g

deux oignons

huile végétale - 100 ml

sel, poivre, épices - à votre goût

pommes de terre bouillies dans leur peau - 1,5 kg

deux œufs

farine - 1-1,5 verre (250-350 g)

Préparation :

1. Placez les pommes de terre dans une casserole d'eau et allumez le feu. Laisser bouillir avec la peau afin de conserver les nutriments.

2. Pour préparer la garniture à base de viande, épluchez et coupez les oignons en petits cubes.

3. Faites revenir les oignons dans de l'huile végétale dans une poêle jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

4. Lorsque l'oignon est frit, ajoutez la viande hachée ; après cela, bien mélanger les ingrédients. Ajouter un verre d'eau et laisser mijoter la viande en remuant de temps en temps, en ajoutant du sel et du poivre au goût. La garniture de viande est prête lorsque le liquide s'est complètement évaporé.

5. Épluchez les pommes de terre et râpez-les sur une râpe grossière.

6. Ajoutez 2 œufs aux pommes de terre, 5 à 6 cuillères à soupe de farine, une cuillère à café ou moins de sel et du poivre noir au goût.

7. Pétrir la pâte avec les ingrédients obtenus. Divisez la pâte en plusieurs morceaux (j’ai obtenu 16 morceaux). Rouler une boule à partir de chaque et aplatir. Placer la farce au milieu du morceau de pâte plat. Pincez les bords et formez un petit pain rond.

8. Faites frire les boules des deux côtés. Les koloboks peuvent être bouillis comme des boulettes ou cuits au four, mais il semble que ce plat ait meilleur goût lorsqu'il est frit à la poêle.

9. Servir avec quelques cuillères à soupe de crème fraîche.

