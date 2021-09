Ces galettes de pomme de terre aux chanterelles et cornichons qui vous laisseront sans voix

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La pomme de terre a été introduite en Russie à l'époque de Pierre le Grand, à la fin du XVIIe siècle. Ce tubercule originaire du continent américain a d'abor d été adopté par les régions proches de Saint-Pétersbourg et de Moscou, et la province de Tver était l'une d'elles.

À l'origine, le kokorki était le nom d'une simple galette de blé que les haleurs de navires emportaient comme repas principal pendant leurs longs voyages éreintants le long de la Volga. Plus tard, ce nom a été donné à des gâteaux aux pommes de terre. De nos jours, les kokorki désignent des galettes de pommes de terre cuites au four avec de la crème épaisse sur le dessus.

Pour cet article, j'ai utilisé une combinaison classique de produits pour obtenir un plat authentique. Cependant, un ajustement essentiel permet souligner le goût original, et je recommande fortement l'astuce suivante pour rendre le kokorki encore plus délicieux. Pendant que vous faites bouillir les pommes de terre, ajoutez un oignon et une feuille de laurier. L'oignon bouilli est un peu intimidant, n'est-ce pas ? Pas de souci ! Il deviendra si mou qu'il se dissoudra dans la purée de pommes de terre, et vous serez surpris par la saveur étonnante qu'il donne au plat. J'ai également ajouté de l’ail en poudre à la purée de pomme de terre.

Une autre astuce importante est la façon de former les galettes. Les pommes de terre collent ensemble grâce à la farine et à un œuf. Afin de garder les kokorkis tendres, n'utilisez pas beaucoup de farine. Mais il est assez délicat de faire de jolies galettes rondes à partir de pâte molle, et le style est crucial. J'ai utilisé une poche à douille à la place, à la fois pour la pâte de pommes de terre et la crème épaisse. Cela semble compliqué mais en fait, cela vous fait gagner du temps et rendra le processus moins compliqué. Un aspect important à propos de la crème épaisse : elle devrait être plutôt grasse, environ 35 % de matière grasse. C'est pourquoi j'utilise de la crème fraîche.

Traditionnellement, les kokorki sont garnis de légumes verts frais et de yaourt. La meilleure façon de les servir est avec des champignons et des cornichons. J'ai choisi mes préférés de saison, les chanterelles. Les kokorki peuvent être servis comme une entrée chaude ou en accompagnement d'une viande ou d'un poisson.

Je suis sûre que vous et votre famille apprécierez leur aspect somptueux, leur texture douce et leur goût crémeux, mais piquant.

Ingrédients :

8 petites pommes de terre

deux œufs

farine – 50 g

lait – 50 ml

beurre – 40 g

un oignon blanc

crème épaisse (35% de matière grasse) – 200 g

ail en poudre - ½ cuillère à café

sel

feuille de laurier

Pour les chanterelles :

chanterelles – 200 g

oignon blanc – 1 pc

beurre – 25 g

huile d'olive

sel

poivre

feuille de laurier

Préparation :

Peler les pommes de terre et un oignon ; coupez-les en quartiers égaux.

Faire bouillir les pommes de terre et l'oignon dans de l'eau salée en ajoutant une feuille de laurier jusqu'à ce qu'ils soient tendres, pendant environ 20 minutes.

Égoutter, retirer la feuille de laurier, faire une purée avec les pommes de terre et l'oignon jusqu'à l'obtention d'une masse homogène.

Ajoutez le beurre, le lait chaud et la poudre d'ail aux pommes de terre et laissez refroidir le mélange.

Pendant que les pommes de terre refroidissent, préparez les chanterelles. Emincez l'oignon blanc et faites-le revenir dans un mélange de beurre et d'huile d'olive. Lavez soigneusement les champignons et séchez-les avec une serviette. Ajoutez-les à l'oignon ramolli et doré. Faire cuire les chanterelles environ 15 minutes.

Lorsque le mélange de pommes de terre est refroidi, ajoutez la farine et un œuf. Remuez le tout pour obtenir une masse homogène.

Placez le mélange de pommes de terre dans une poche à douille et pressez en formant des gâteaux ronds sur du papier sulfurisé.

Répétez la même opération avec la crème fraîche, en l'appliquant sur les galettes de pommes de terre.

Afin de donner au kokorki une teinte dorée lors de la cuisson, je le recouvre du mélange d’un jaune d’œuf et d'une cuillère à café de lait. Travaillez soigneusement avec une brosse douce pour ne pas abîmer leur forme.

Faites cuire les kokorki au four environ 30 minutes à 175°С.

Servir chaud avec du yaourt, les chanterelles, des cornichons et des fines herbes. Bon appétit !

