Recette d’emblématiques chocolats pralinés soviétiques aux noisettes hachées

Les célèbres chocolats Belotchka sont l'un des symboles sucrés de l'Union soviétique. Ils ont été imaginés à partir de praliné aux noisettes hachées et ont un goût très riche et délicat. Essayons de les cuisiner à la maison!

Les chocolats soviétiques Belotchka (« petit écureuil » en russe) sont inclus dans tout cadeau sucré du Nouvel An pour les enfants. Les adultes les adorent aussi pour sa délicate saveur de chocolat noisette. Ces friandises étaient populaires même au Kremlin et étaient toujours servies avec du thé lors des réceptions importantes.

Depuis la première mise en vente de Belotchka dans les années 1940, son emballage a subi quelques changements : l'image du petit habitant de la forêt et ses couleurs ont été modifiées et sont devenues différentes de celles d'origine. Cependant, ceux qui sont nés en URSS peuvent encore reconnaître facilement ces incontournables délices soviétiques : sur l'emballage, la police d’écriture du nom et la composition graphique restent les mêmes : un écureuil serrant une noix dans ses pattes, entouré de branches de noisetier.

Aujourd'hui, Belotchka est vendu en Russie à la fois en boîtes et au poids. Cependant, la préparation de cette légendaire gourmandise à la maison n'est en fait pas si difficile. Bien que vous n'ayez besoin que d'un nombre limité d'ingrédients, le résultat dépasse toutes les attentes.

Ingrédients :

180g de crème

50g de sirop de maïs ou de miel

20g de beurre

60g de beurre d'amande (ou tout beurre de noix de votre choix)

420g de chocolat noir

100g de noisettes

sel

300-400g chocolat noir pour le glaçage

Préparation :

Préchauffez le four à 140°C et laissez-y les noisettes pendant 45 minutes.

Laissez-les ensuite refroidir et écrasez-les avec un rouleau à pâtisserie.

Placez 420g de chocolat dans un bol résistant à la chaleur et placez-le au bain-marie jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu, puis mettez-le de côté.

Dans un autre bol, mélangez le beurre d'amande et le beurre et mettez-les au bain-marie. Remuez jusqu'à ce que tout le beurre soit fondu et que sa consistance devienne homogène. Laissez le mélange obtenu de côté.

Dans une petite casserole, mélangez la crème et le sirop de maïs et portez-les à ébullition. Ajoutez-y une pincée de sel et laissez refroidir. Ajoutez-en une partie à votre mélange de beurre et remuez jusqu'à consistance lisse. Ajoutez le reste de la crème au chocolat et remuez-les avec une spatule.

Ajoutez-y ensuite le mélange de beurre et remuez à nouveau. Placez-y les noisettes hachées.

Préparez un moule en le recouvrant de film alimentaire ou de papier sulfurisé.

Versez-y le mélange préparé précédemment et nivelez sa surface pour qu'elle soit plate.

Couvrez le moule de film alimentaire et laissez refroidir pendant au moins deux heures.

Une fois le mélange durci, retirez-le du moule et retirez le film alimentaire.

À l'aide d'un couteau chaud et sec, coupez soigneusement les bords irréguliers et divisez le bloc en petits bonbons rectangulaires.

Passons à la préparation du glaçage. Prenez environ 300-400g de chocolat. Faites-le fondre au bain-marie et portez-le à une température de 31-32°C.

Commencez à recouvrir les bonbons un à un avec une fourchette en n'oubliant pas de vous débarrasser de l'excès de chocolat. Placez les bonbons prêts sur le papier sulfurisé et attendez qu'ils durcissent.

Priatnovo appetita !

