«Pommes vertes» en pâte brisée: recette de biscuits réalistes venus de l'URSS

Il me semble que les maîtres culinaires de l'URSS avaient une passion particulière pour la création de biscuits en forme de fruits et légumes étonnamment réalistes. Je pense que cela pourrait être dû au fait qu'à cette époque, il y avait peu de pâtisseries différentes dans les magasins, alors tant de ces recettes maison cherchaient à ajouter de la variété à la cuisine soviétique, ainsi qu'à apporter de la joie aux plus petits.

Dans des articles précédents, nous avons déjà appris à maîtriser la préparation de biscuits en forme de pêches et de champignons, et c'est maintenant le tour de la friandise en forme de pommes. L'idée reste presque la même : nous allons cuisiner des biscuits en pâte brisée, les colorer et les rendre les plus réalistes possible. Dans cette recette particulière, la partie la plus intrigante est sans doute la coloration : pour ce faire, nous devons préparer une purée naturelle à base d’épinards, sans utiliser de colorants alimentaires synthétiques ou de poudre de matcha. J'aime faire ces biscuits, non pas à cause des ingrédients naturels dans la composition, mais parce que cela me donne l'opportunité d'améliorer mes compétences culinaires et d'acquérir une nouvelle expérience de cuisson.

Il est préférable de cuisiner les « pommes vertes » avec vos enfants. Préparez à l'avance des graines de lin ou de citrouille pour la décoration et des clous de girofle pour une imitation authentique des queues de pomme. Et il est temps de profiter du processus et, bien sûr, du délicieux résultat final !

Ingrédients :

épinards – 70g

farine – 230g

jaunes d'œufs – 2

beurre – 100g

sucre – 70g + un peu pour le trempage

jus de citron froid – 1 cuillère à soupe

zeste de citron – 1 cuillère à café

levure chimique – 1 cuillère à café

1 pincée de sel

+ clous de girofle et graines de lin/graines de citrouille pour la décoration

Préparation :

Commencez par les épinards : mettez-les dans de l'eau chaude et laissez bouillir pendant 1-2 minutes.

Puis égouttez l'eau, laissez les épinards refroidir et extrayez-en l'humidité.

Broyez les épinards avec un mortier pour faire une purée – ce processus prendra un certain temps. Je recommande également de les passer au tamis après avoir travaillé au mortier pour obtenir la consistance de purée la plus lisse possible.

Lorsque vous avez fini de préparer votre teinture verte naturelle, passez à la pâte pour les biscuits. Dans un bol, battez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit gonflé et devienne jaune clair.

Ajoutez le beurre ramolli, le sel, le jus et le zeste de citron et remuez.

Passons maintenant à la farine : tamisez-la avec la levure chimique et remuez avec le mélange obtenu précédemment – vous obtenez une pâte brisée classique.

Maintenant, séparez ¼ de la pâte et ajoutez la purée d'épinard à la plus petite portion.

Pétrissez-la jusqu'à obtention d'une couleur verte et placez-la au réfrigérateur.

Reprenez la partie restante de la pâte. Ajoutez 1-2 cuillères à soupe d'eau glacée si vous pensez qu'elle est trop dense. Pétrissez une pâte élastique et formez-en un joli cylindre.

Sur une feuille de papier sulfurisé, étalez la pâte verte assez finement en taillant les bords pour qu'ils s'adaptent à la taille de la partie cylindre.

Enroulez la pâte aux épinards sur le cylindre en formant un bord continu.

Saupoudrez de sucre sur tous les côtés du cylindre, enveloppez dans une pellicule plastique et réfrigérez pendant 40-60 minutes.

Ensuite, à l'aide d’un couteau, coupez le cylindre en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur.

En travaillant avec un cercle à la fois, façonnez-le en pomme, puis décorez-le. J'ai commencé avec le lin, mais j'ai ensuite remarqué que les graines de citrouille étaient encore plus réalistes.

Lorsque vous avez terminé avec toutes les « pommes », déposez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et placez au four à 190°C pendant 20-25 minutes.

Il ne reste plus qu'à laisser refroidir les biscuits et à les déguster – priatnovo appetita !

