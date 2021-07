Gâteau au fromage blanc et à la pastèque: un délice russe idéal pour l’été

Le mariage des épinards et du fromage blanc forme un gâteau incroyable! Mais est-ce vraiment possible?! Les Russes, eux, osent le faire!

Ce gâteau à la pastèque est fantastique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il contient une garniture de fromage blanc sucrée et crémeuse. Le deuxième ingrédient secret et sain est l'épinard, qui donne une couleur verte naturelle à l'écorce de la pastèque ; sans oublier la gelée de fruits avec des pépites de chocolat au milieu. Enfin, ce gâteau est très beau, et ressemble à une vraie tranche de pastèque.

Pour ce qui est des ingrédients. En réfléchissant à cette recette, j'ai décidé d'utiliser du fromage blanc crémeux, qui est courant dans les supermarchés locaux et parfait pour ce gâteau. Plus le fromage blanc est gras, mieux c'est, car il sera plus savoureux et le calcium est plus facilement assimilé par notre organisme dans les produits laitiers gras. En parlant des biscuits, j'en ai choisi au beurre tendre. Ils sont sucrés, vous n'avez donc pas besoin de sucre supplémentaire pour la croûte. Bien sûr, vous pouvez utiliser des biscuits secs faibles en graisse.

Afin de donner une touche de fraîcheur et de saveur, j'ai ajouté un zeste de citron vert à la croûte de biscuits et d'épinards et des fraises au noyau de pastèque.

Vous aurez besoin d'outils supplémentaires, comme un anneau de cuisine et une poche à douille, ainsi que d’un peu de patience pour faire ce dessert. Mais vous serez certainement récompensé par les compliments de votre famille !

Ingrédients :

Croûte :

biscuits blancs - 150g

épinards - 40g

beurre - 15-20g

un zeste de citron vert

Partie crémeuse :

fromage blanc crémeux - 200g

sucre en poudre - 60g

pâte de vanille - 5g

eau - 25ml

gélatine - 5g

Noyau de pastèque :

pastèque - 150 g

fraises - 100 g

gélatine - 10 g

sucre en poudre - 60 g

Préparation:

Faire tremper 5 g de gélatine dans l'eau.

Placezles biscuits, les épinards, le beurre et le zeste de citron vert dans un bol de mixeur et mélangez le tout jusqu’à obtenir une masse homogène.

Prenez un moule de 16 cm, protégez le fond avec du film plastique. Étalez la masse de biscuits sur les parois. Mettez le moule au réfrigérateur pendant que vous préparez la garniture.

Mélanger le fromage blanc crémeux avec le sucre en poudre et la pâte de vanille.

Réchauffez un bol contenant la gélatine à l'aide d'un bol plus grand rempli d'eau chaude. Remuez le mélange jusqu'à ce que la gélatine se dissolve. Assurez-vous que l'eau n'est pas trop chaude, sinon la gélatine pourrait perdre ses qualités.

Mélanger la masse de gélatine dans le fromage blanc. Préparez la poche à douille et versez le fromage blanc à l’intérieur.

Recouvrez l’anneau de cuisine de film et placez-le au milieu du moule.

Versez le fromage blanc dans le moule. Mettez soigneusement le moule au réfrigérateur.

Mélangez des morceaux de pastèque et de fraises, ajoutez un peu de sucre. Placer la gélatine dans une partie du mélange à base de pastèque et réserver pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit molle.

Vérifiez le moule avec le remplissage de fromage blanc. Il devrait se stabiliser. Retirez l'anneau avec précaution. Utilisez un couteau si ça ne marche pas.

Réchauffez à nouveau la gélatine à l'aide du bol d'eau chaude et ajoutez-la au reste du mélange de pastèque.

Versez le jus de fruits dans la partie centrale du gâteau.

Attendez un peu pour que le milieu se stabilise, et décorez le cœur de la « pastèque » avec des pépites de chocolat. Laissez le gâteau se stabiliser au réfrigérateur.

Une heure plus tard, d’est prêt, vous pouvez impressionner votre famille. Elle sera ravie !

Bonne dégustation !

