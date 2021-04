Cinq recettes russes simples et efficaces pour un rendez-vous en amoureux réussi

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Salade de betteraveс au fromage et à l’ananas

Pour un dîner éclatant et savoureux, optez pour cette salade salée avec des betteraves, des morceaux d'ananas sucré et du fromage à la crème délicat.

Préparation : Épluchez une grosse ou deux petites betteraves bouillies et coupez-les en cubes. Couper les cercles d'ananas (3 pièces) en quartiers. Coupez le fromage blanc (50g) en cubes. Mettre les betteraves, l'ananas, le fromage dans un saladier; salez, poivrez et assaisonnez d'huile d'olive et de jus de citron. Vous pouvez ajouter des noix sur le dessus.

2. Julienne de champignons dans son petit pain

En Russie, la julienne est synonyme de sortie mondaine : elle est souvent consommée au théâtre, durant l’entracte, ou au restaurant. Dans ces endroits, elle est servie dans un plat spécial appelé kokotnitsa. Nous proposons de la préparer dans un petit pain. C’est encore plus intéressant et la préparation est assez simple.

Préparation : Lavez les champignons (200g) et les oignons (1 pièce), épluchez-les et coupez-les en cubes, puis faites-les frire dans de l'huile végétale jusqu'à ce qu'ils soient à moitié cuits. Ajoutez-y un filet de poulet préalablement bouilli et finement haché (du poulet grillé convient également). Mélangez le tout, salez et poivrez. Ajoutez de la crème fraîche (2 cuillères à soupe) et faire frire jusqu'à obtenir une consistance tendre. Coupez le dessus de petits pains, retirez la mie, remplissez-les du mélange de champignons et saupoudrez généreusement avec du fromage râpé. Cuire dans un four préchauffé pendant 10 minutes à 180°C.

3. Œufs au caviar rouge

Cet apéritif simple est la combinaison parfaite de protéines et du côté aphrodisiaque du caviar rouge. Ajoutons un peu de passion à la relation !

Préparation : Faites bouillir 4 œufs durs, laissez refroidir en les passant sous de l'eau froide. Pelez-les doucement, coupez-les en deux et ôtez le jaune. Écrasez tous les jaunes avec une fourchette et mélangez-les avec de la mayonnaise (1 cuillère à soupe). Salez et mélangez bien. Placez la masse obtenue dans les moitiés de blanc, mettez une cuillère à café de caviar rouge sur le dessus. Servez sur des feuilles de laitue.

4. Zapekanka de viande au brocoli et au chou-fleur

Vous pouvez faire une zapekanka (gratin) à partir de n'importe quoi, l'essentiel étant de saupoudrer de fromage le dessus pour obtenir une croûte dorée. En Russie, on préfère les zapekankas avec des pommes de terre et de la viande hachée, mais pour un repas romantique, nous suggérons de remplacer les pommes de terre par des légumes - de la sorte, le plat se révélera plus léger.

Préparation : Faites bouillir le brocoli (150g) et le chou-fleur (150g) dans de l'eau légèrement salée pendant 5 minutes. Hachez finement l'oignon (1 pièce), râpez la carotte (1 pièce) et faites-les frire jusqu'à ce qu’ils soient tendres. Brisez le brocoli et le chou-fleur en inflorescences de même taille et mettez-les dans un moule graissé avec de l'huile végétale. Salez, poivrez. Mélangez la viande hachée (300g) et faites-en des boulettes qui seront placées sur le brocoli. Garnissez d'oignons frits et de carottes. Battez les œufs (3 pièces) avec de la crème fraîche (150g) et de la farine (2 cuillères à soupe), salez et ajoutez le fromage râpé (100g) sur la zapekanka. Saupoudrez de fromage râpé (50g) sur le dessus. Cuisez au four 45 minutes à 180°C.

5. Pêches aux noix cuites au four

Les pommes cuites au four avec du miel et des noix sont un dessert russe fréquent. Pour un rendez-vous en amoureux, nous suggérons une option plus sophistiquée - des pêches au four.

Préparation : Coupez deux pêches en deux et retirez les noyaux. Broyez des biscuits (50g) avec du beurre (30g) à température ambiante et remuez. Placez les pêches dans un plat allant au four, côté coupé vers le haut, et saupoudrez légèrement de sucre. Mettez la garniture sur les pêches, saupoudrez de noix (par exemple, des pignons de pin) et d'un peu de sucre sur le dessus. Cuisez au four préchauffé à 220-230°C pendant 5 à 7 minutes. Servez chaud.

