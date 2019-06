Les huit principales rues de bars et restaurants de Moscou

1. Étangs du Patriarche/Rue Malaïa Bronnaïa

La zone des Étangs du Patriarche (les habitants l'appellent simplement « Patriki ») est le principal centre gastronomique de Moscou, tant pour les touristes que pour les Moscovites. Des petits cafés aux pubs secrets en passant par les restaurants chics et les bars branchés, vous trouverez tout ce que vous voulez autour de cet écrin de verdure au cœur de la ville. Les endroits les plus intéressants sont situés dans la rue Malaïa Bronnaïa et les ruelles adjacentes - tout cela à seulement 10 minutes à pied de la station de métro Maïakovskaïa.

Où aller :

d'élégants petits déjeuners et pâtisseries sont servis au café Ladurée (Malaïa Bronnaïa, 27/14) et au Breakfast Club (Allée Maly Kozikhinski, 10)

essayez les burrata et stracciatella avec des salades de fruits au bistro Margarita (Malaïa Bronnaïa, 28) et à la boulangerie Remi Kitchen (Malaïa Bronnaïa, 2)

continuez la soirée au bar Khleb & Vino [Pain et Vin] (voie Bolchoï Patriarchy, N°12, bât. 1) et au bar à vins Probka & Chtopor [Bouchon et tire-bouchon] (voie Bolchoï Patriarchy N° 8 bât. 1)

et rappelez-vous que Patriki ne serait pas « Patriki » sans la nouvelle cuisine européenne de Uilliam’s (Malaïa Bronnaïa, 20a) ou les plats de luxe dans le style soviétique à MariVanna (Allée Spiridonievski, 10a) !

2. Rue Piatnitskaïa

C'est l'une des rues les plus anciennes de Moscou, nichée entre les stations de métro Serpoukhovskaïa et Novokouznetskaïa. Chaque bâtiment ici est légendaire, de la Maison avec les lions (N°64, bât.1) à la Maison de la radio (N°25, bât.1). Il y a ici plus de 60 bars et cafés différents : savoureux et pas chers, c'est pourquoi les habitants appellent souvent Piatnitskaïa « Patriki des pauvres ». Néanmoins, vous ne le regretterez pas, surtout si vous visitez un de ces endroits.

Où aller :

pour de bons petits déjeuners et un bon café, allez chez Paul (N°20), Delious Douchoï [Je partage mon âme] (N°54, bât. 1), Khleb Nassoutchny [Le Pain Quotidien] (N°6/1, bât. 1)

essayez la cuisine géorgienne à DjonDjoli (N°29) et à Ech Khinkali Pei Vino (N°6, bât. 1)

prenez un verre au Prosecco Bar (N°24), à Prostié Vechtchi (Choses simples, N°29) ou au Mitzva Bar (N°3/4, bât. 1)

dansez toute la nuit au BagaBar (N°25, bât. 1) et au Bar BQ (N°25)

3. Rue Miasnitskaïa

Envie d'un bon déjeuner ? Dirigez-vous vers la rue Miasnitskaïa, où vous pourrez déguster de délicieux plats à des prix raisonnables. Ne soyez pas surpris, mais de nombreux cafés sont fréquentés par les étudiants : plusieurs facultés se trouvent à proximité. Commencez à explorer la rue à partir de la station de métro Tourguenevskaïa et suivez-la jusqu'à Loubianka.

Où aller :

goûtez à la cuisine européenne au café indépendant Marketplace (N°13) et à la cantine Bratia Karavaïevy [Frères Karavaïev] (N°18)

pour un déjeuner sur le pouce, visitez le coin saucisse SOS (N°11), Vai Me (N°11) et Black Star Burger (N°18)

et si vous croyez que chaque jour devrait être vendredi, rendez-vous dans les pubs irlandais classiques Mollie’s (N°13) et Lion’s Head (N°15) !

4. Rue Marosseïka

Si Miasnitskaïa est trop bruyante pour vous, descendez à Marosseïka (près de l’entrée nord de la station de métro Kitaï-Gorod) et profitez de ses cafés très cosy. En plus des chaînes de restauration rapide célèbres, il existe de nombreux endroits proposant de la cuisine du monde, ainsi que des restaurants spécialisés dans les hamburgers.

Où aller :

si vous aimez les grands burgers classiques, ne manquez pas BB Burgers (N°4/2, bât. 1) et Burger Heroes (même bâtiment).

vous serez surpris de voir que le café-magasin végétarien Jagannath (N°4), avec des plats indiens et d’autres mets végétariens, est niché entre ces deux restaurants pour viandards !

le célèbre café Bardak (N°6/ 8 , bât. 1) propose des plats traditionnels turcs et méditerranéens

vous ne pouvez toujours pas décider où manger ? Alors découvrez la nouvelle aire de restauration Tsentralny Rynok (Marché central) avec des dizaines de stands proposant des plats délicieux de nombreux pays du monde !

5. Rue Pokrovka

Pokrovka, une rue vibrante et animée, est en réalité un prolongement de la rue Marosseïka - et vous remarquerez à peine que vous y êtes déjà ! Promenez-vous dans la rue Pokrovka, appréciez l’architecture moscovite mais aussi les cafés tout aussi géniaux.

Où aller :

oubliez que vous êtes au régime et dégustez des desserts au café Boulka [Pain] (N°19) et à Coffeemania (N°18/18)

prenez votre déjeuner au café KetchUp (N°10, bât. 2) et à la pizzeria Scrocchiarella (N°1/13/6, bât. 2)

détendez-vous en mode chill-out au UkuBar (N°17), chez I Like Wine (N°16), au Beer & Brut (N°26/1, bât. 2) et au Pilsner Pub (N°16/15)

6. Ruelle Kamerguerski

Cette ruelle piétonne est à deux pas de la station de métro Okhotny Riad. Kamerguerski est l’une des rues les plus lumineuses de Moscou : elle est décorée tout au long de l’année avec un éclairage magnifique. Elle regorge de touristes, de Moscovites, de musiciens de rue et, bien sûr, de cafés. Si vous avez déjà entendu le dicton suivant: « Moscou ne dort jamais », cette rue en est l’illustration parfaite !

Où aller :

les meilleurs cappuccinos sur glace et Margaritas de la ville se trouvent au café Akademia (N°2, bât. 1)

café, desserts et atmosphère chaleureuse vous attendent au café Upside Down Cake (5/7)

et tout ce que vous aimez dans la cuisine italienne se trouve au restaurant Gusto (5)

7. Rue Bolchaïa Dmitrovka

Pas facile de choisir un endroit pour manger ici. C’est parce qu’il y a trop de bons cafés ! Commencez par la station de métro Teatralnaïa (près du théâtre Bolchoï) et dirigez-vous vers la station de métro Tchekhovskaïa. Bolchaïa Dmitrovka est un endroit qui regorge de restaurants branchés et élégants fréquentés par les amateurs de théâtre, les touristes et les étudiants.

Où aller :

la cuisine soviétique traditionnelle (oui, tous ces raviolis, boulettes de viande et desserts bien lourds !) est à déguster à Varenitchnaïa (5/6, bât. 5)

la cuisine russe moderne est servie dans les bistros préférés des hipsters de Moscou, Teknikoum (7/5 bât. 2) et MOLOKO (7/5, bât 5)

croquez dans votre steak de bœuf nourri à la bonne herbe dans les restaurants de viande Voronej (12/1) et Jarovnia (11) ou faites une pause santé au café Gorod-Sad (16)

8. Rue Arbat

Cette rue piétonne est l’une des plus anciennes de la capitale russe. Elle était considérée il y a deux siècles déjà comme le centre de la vie gastronomique de Moscou. Alors il vaut le coup d’y jeter un œil, non seulement pour les curiosités et les souvenirs, mais aussi pour ses restaurants chics.

Où aller :

fan de classiques américains ? Commandez hamburgers et milkshakes au Hard Rock Cafe (house 44) et au California Diner (23/1)

si vous voulez manger quelque chose de typiquement russe, visitez le bar Balalaïetchnaïa (23) et le restaurant Rakovarnia (13)

choisissez votre type de bière favorite aux pubs Craft & Draft (6/2) et Postmaster (47/23)

