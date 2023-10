Quel a été le premier long métrage réalisé en Russie impériale?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 28 octobre 1908 peut être considéré comme l’anniversaire du cinéma russe. Ce jour-là, la première du premier long métrage tourné dans l’Empire russe a eu lieu au théâtre Aquarium de Saint-Pétersbourg.

Ponizovaïa Volnitsa [expression adoptée pour désigner les cosaques pillant dans le cours inférieur de la Volga] ou Stenka Razine ne dure que 7 minutes. Il s’agit d’une adaptation cinématographique d’un petit fragment de l’épopée historique de Vassili Gontcharov, inspiré par la célèbre chanson de Dmitri Sadovnikov Derrière l’île jusqu’à la stejegne (la partie la plus rapide du débit du fleuve).

Le « producteur » du film était Alexandre Drankov, l’un des pionniers du cinéma russe. Il possédait son propre studio de cinéma et de photographie et était déjà devenu célèbre grâce à un premier tournage documentaire sur Léon Tolstoï.

Selon l’intrigue, le cosaque du Don et ataman Stepan Razine, personnage historique connu dans le pays pour son soulèvement contre le servage dans la Russie tsariste, revient d’une campagne à l’étranger, au cours de laquelle il a capturé une princesse persane. Au début du film, on le voit avec ses partisans naviguer le long de la Volga sur des tchelny (bateaux creusés dans le bois). Stepan Razine lui-même s’assoit sur la proue de l’un des navires et serre dans ses bras sa belle captive. Tout le monde célèbre le succès de la campagne et le riche butin.

Cependant, les compagnons de Razine sont inquiets : ils sont poursuivis par les streltsy (troupes d’élite russes), tandis que leur chef, oubliant les affaires, s’amuse avec la belle femme. Pour ramener l’attention de Razine à la réalité, ils lui montrent une lettre qui aurait été écrite par la princesse persane à son amant. Dans un accès de colère, Stepan jette donc la princesse dans les eaux de la Volga.

Dans cet autre article, découvrez le premier film d’animation tourné en Russie tsariste.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.