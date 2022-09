Amour et guerre d’insectes: comment a été réalisé le 1er film d’animation de la Russie tsariste

Russia Beyond / Anton Romanov (Legion Media, Domaine public, A. Khanjonkov & Co)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pendant longtemps, l’animation russe n’avait pas d’anniversaire. Mais tout a changé récemment, lorsque la Journée de l’animation russe a été instituée dans le pays. Désormais, elle sera célébrée chaque année le 8 avril - ce jour-là en 1912, le premier film d’animation russe La Belle Lucanide de Vladislav Starevitch est sorti. Ce conte de 10 minutes narrant une histoire d’amour entre coléoptères, dans laquelle les rôles principaux étaient joués par de vrais insectes, a fait beaucoup de bruit il y a plus de cent ans. C’était l’un des premiers films d’animation en trois dimensions au monde, et fait plus intéressant encore, il a plongé le public dans la stupeur.

Vladislav Starevitch Legion Media Legion Media

Véritable blockbuster

Le roi des lucanes, Cervus, donne un somptueux bal dans son château. Son invité d’honneur est le comte Gueros de la tribu des longicornes. En voyant la belle Lucanide sur le trône à côté du roi, le comte tombe éperdument amoureux. Il décide d’avouer sa flamme, seul à seul avec Lucanide dans le jardin. À ce moment, Cervus les surprend et un combat commence… le roi est vaincu. Lucanide se jette d’une falaise de désespoir, mais survit. Elle part chercher Gueros, et le couple d’amoureux coule des jours paisibles… mais pas pour longtemps : Cervus décide de se venger et part en guerre contre Gueros. Cette fois, les forces sont de son côté. Et pour ne pas livrer Lucanide à l’ennemi, Gueros se résout à un acte désespéré - il se fait exploser lui, Lucanide et toute l’armée de Cervus.

>>> Soyouzmoultfilm, fer de lance des meilleurs dessins animés soviétiques

Le spectateur a alors perçu l’intrigue du dessin animé comme une parodie du genre populaire des « tragédies amoureuses de la haute société ». Et l’histoire d’amour entre insectes a fait un véritable carton.

Domaine public Domaine public

« C’était une bombe, une sensation. En Russie, le public est allé en masse voir Lucanide », explique l’historien du cinéma Nikolaï Izvolov. Les journalistes de l’époque ont écrit très sérieusement que Starevitch avait obtenu à succès inégalé dans le dressage d’insectes.

Le dessin animé a également fait sensation à l’étranger. Le Bulletin du cinématographe écrivait en 1912 : « Nous savons des sources les plus sûres que son tirage à l’étranger a déjà dépassé la centaine d’exemplaires, chiffre qui à lui seul témoigne des mérites du produit... ».

Insectes morts

En fait, tous les « acteurs » étaient déjà morts. Le réalisateur Vladislav Starevitch aimait les coléoptères depuis son enfance, et les collectionnait en les faisant sécher. Il a tourné son premier film en 1910. C’était à l’origine un documentaire sur la vie des coléoptères, mais les insectes devenaient passifs sous l’effet de la lumière. Il a alors réalisé un film image par image avec des coléoptères séchés appelé Lucanus Cervus - le nom du coléoptère (le film est perdu).

Son deuxième film, réalisé selon la même technique et avec les mêmes « acteurs », était La Belle Lucanide. Voici comment il a décrit son travail sur le dessin animé :

« Naturellement, l’insecte doit d’abord être correctement préparé. Il n’est pas si difficile de passer un fil fin à travers les pattes, en le fixant au corps avec de la cire. J’ai fait un "champ de bataille" en pâte à modeler pour avoir une base capable de tenir les pattes de l’insecte. Il n’y avait aucune difficulté avec le mouvement des coléoptères. Après avoir réfléchi au futur combat de lucanes, j’ai esquissé les principales poses. Lors de la prise de vue, j’ai divisé chaque mouvement en une série de phases. Je réglais la lumière pour chaque image ».

>>> Dix dessins animés de Disney et leurs doubles soviétiques

La Belle Lucanide, 1912, Vladislav Starevitch/A. Khanjonkov & Co La Belle Lucanide, 1912, Vladislav Starevitch/A. Khanjonkov & Co

Le film était muet et sans générique, et pour que le spectateur comprenne ce qui se passait à l’écran, une annotation détaillée était incluse avec le film. Elle était lue à haute voix par des récitants dans les salles de cinéma lors de chaque séance. L’œuvre a été projetée jusqu’au milieu des années 1920.

Après la révolution, La Belle Lucanide a été rebaptisée Une Courtisane sur le trône - les bolcheviks voyaient visiblement d’un très mauvais œil le comportement de la reine infidèle des coléoptères...

Dans cette autre publication, découvrez dix films d'animation russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.