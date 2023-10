Tvorojnik, ce délicieux dessert russe à base de fromage cottage

Russia Beyond

Les Russes aiment tellement le tvorog, leur version du fromage cottage, qu’ils sont prêts à le manger au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Le fait est que ce produit laitier est non seulement très savoureux, mais aussi sain, notamment en raison de sa teneur élevée en calcium.

La durée de conservation du fromage cottage est limitée, c’est pourquoi les habitants du pays ont imaginé de nombreux plats à base de celui-ci afin de se débarrasser de ses restes. Les plus populaires d’entre eux sont les syrniki et la zapekanka (gratin russe), ainsi que le « cheesecake » appelé « tvorojnik ». Comme l’analogue étranger de ce dernier, ce plat est constitué d’une fine couche de pâte et de tvorog, ou exclusivement de tvorog. Ce sera le dessert que nous allons vous préparer aujourd’hui.

Si vous n’avez pas de tvorog, ne vous inquiétez pas : vous pouvez le préparer en suivant ce lien ou simplement l’acheter dans un magasin russe.

Ingrédients :

Pour la pâte :

beurre – 80g

farine – 160g

1 œuf

1 cuillère à soupe de sucre

levure

Pour la garniture :

tvorog – 400g

crème épaisse à 20% – 160g

sucre – 4 cuillères à soupe

2 œufs

1 cuillère à soupe d’amidon

Préparation :

Mélangez le beurre frais et la farine, pétrissez le beurre à la main. Ajoutez la levure, le sucre, les œufs et pétrissez la pâte. La texture doit être malléable et non grumeleuse. Laissez reposer la pâte pendant 30 minutes. Laissez la pâte dégonfler, et préparez pendant ce temps la garniture. Séparez les jaunes des œufs et ajoutez le sucre, puis ajoutez le tvorog pressé à travers un tamis. Séparément, montez les blancs en neige et ajoutez-les délicatement à la préparation. Ajoutez l’amidon et la crème et mélangez le tout jusqu’à obtenir une préparation homogène. La pâte est prête, emparez-vous donc de votre plat à cuisson, roulez les bords et formez-les solidement. Ajoutez la garniture. Si vous le souhaitez, il est possible de saupoudrer votre gâteau de miettes de pâte, qui apporteront une texture et une saveur plus riches. D isposez le gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une heure. Refroidissez votre cheesecake et procédez à la dégustation. Bon appétit !

