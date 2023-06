Recette de l’okrochka au kéfir, l’une des soupes d’été les plus populaires de Russie

Russia Beyond

L’une des soupes estivales préférées des Russes – l’okroсhka – peut être préparée avec du kéfir (boisson lactée fermentée) ou du kvas (boisson fermentée à base de farine et de malt ou de pain de seigle), et déterminer laquelle de ces options est la meilleure déclenche souvent une polémique parmi les habitants du pays. Cependant, en réalité, ce plat est toujours délicieux ! L’okrochka est rafraîchissante et légère, donc parfaite pour les journées chaudes.

Commençons notre connaissance avec cette soupe froide en préparant sa version au kéfir.

Ingrédients (pour 6 portions) :

1 litre de kéfir

4 pommes de terre

2 concombres

3 radis

2 œufs (ou plus, pour une décoration ultérieure)

200g de saucisse de porc ou bœuf bouilli

aneth, persil, oignon, sel – selon vos envies

Préparation :

Faites bouillir les pommes de terre avec la peau jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

Faites bouillir les œufs, écalez-les et coupez-les en cubes.

Coupez les concombres pelés et la saucisse de porc en cubes. La saucisse peut être remplacée par du bœuf bouilli. Hachez la verdure et coupez les radis en fines tranches.

Refroidissez les pommes de terre, puis épluchez-les et coupez-les en petits cubes.

Mettez les pommes de terre, les concombres, les radis, les œufs et la saucisse dans une casserole. Versez-y le kéfir et diluez avec de l’eau tiède (ou de l’eau minérale gazeuse) jusqu’à l’obtention d’une consistance semblable à celle d’une soupe. Ajoutez du sel à votre convenance.

Servez votre okrochka avec de la crème aigre, des herbes, un demi-œuf et du radis.

Priatnovo appetita !

