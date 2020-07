Pique-nique russe à l'ancienne: recette de la touria avec kombucha et croûtons à l'ail

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La touria est une soupe froide à base d'eau et de pain, mais sa simplicité ne doit pas vous déprimer. Certains ajouts modernes peuvent la transformer en un plat rafraîchissant et épicé.

La touria est souvent mentionnée dans la littérature russe classique et les vieux dictionnaires comme un met pour les pauvres, ou un en-cas rapide pour les paysans travaillant dans les champs. Elle était généralement cuisinée avec du pain frais ou sec, assaisonné d'eau, de kvass ou de lait. Elle peut ressembler à l'okrochka, une autre soupe froide de Russie, mais elle est préparée sans légumes ni viande précuits. La touria est notamment accompagnée d’herbes diverses et d'oignons.

Dans ma famille, ce plat n'a pas été cuisiné depuis environ 40 ans. Mon père m'a raconté que mon arrière-grand-mère utilisait la touria comme déjeuner rapide en été. Aujourd'hui, je la cuisine moi-même en interprétant de manière contemporaine cette recette authentique.

Ingrédients :

kombucha – 1 litre

pain brun (de seigle) – 4 tranches

œufs – 2

verdure + oignons verts

huile végétale

ail – 2 gousses

sel

poivre

Préparation :

1. Coupez le pain en cubes.

2. Écrasez l'ail et mélangez l'huile, le sel et le poivre dans un petit bol.

3. Mélangez les cubes de pain avec le mélange d'huile.

4. Répartissez le pain uniformément sur une plaque de cuisson et faites-le griller au four pendant 5-6 minutes à 200°C. Observez attentivement les croûtons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Vous pouvez les remuer une fois et les remettre au four pour qu'ils soient uniformément cuits. Ils sont prêts une fois secs et croquants.

5. Hachez la verdure.

6. Faites bouillir les œufs.

7. Sortez le kombucha du réfrigérateur pour qu'il soit frais et froid.

8. Mélangez tout et dégustez immédiatement la touria. Pour un pique-nique en plein air, emballez tous les ingrédients séparément et savourez cette vieille soupe russe au grand air.

