Que l’État donne-t-il en Russie à la naissance d’un enfant?

La Russie dispose d’un grand nombre de programmes visant à soutenir les familles donnant naissance à un ou plusieurs enfants. Quel que soit le lieu de naissance, les Russes reçoivent des aides financières fédérales, mais chaque région fournit également ses propres primes supplémentaires.

Capital maternité et prestations fédérales

Le principal versement fédéral est le capital maternité, qui peut être consacré à l’achat d’un appartement, à la construction d’une maison ou à l’éducation d’un enfant. En 2023, il s’élève à 586 946 roubles (5 765 euros) pour le premier enfant et à 775 628 roubles (7 620 euros) pour le deuxième si la mère ne l’a pas reçu pour le premier, et si elle l’a reçu, à 188 681 roubles (1 850 euros).

En outre, une indemnité forfaitaire de 22 909 roubles (225 euros) est prévue en 2023. Elle doit être demandée dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.

De la naissance de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait un an et demi, la mère (ou le père) reçoit une allocation mensuelle de garde d’enfant – 40% de son salaire moyen, mais pas plus de 33 281 roubles (330 euros).

Il existe des paiements supplémentaires pour les familles à faible revenu et pour celles ayant un grand nombre d’enfants. Toutefois, leur montant varie d’une région à l’autre.

Coffrets cadeaux

Dans une trentaine de régions de Russie, les jeunes parents reçoivent, à la naissance d’un enfant, des coffrets cadeaux contenant les articles de puériculture nécessaires. La première région concernée a été Moscou, puis d’autres se sont jointes à elle. Partout, les kits sont différents, mais en règle générale, tous les articles sont dans des couleurs universelles qui conviendront à un bébé des deux sexes.

À Moscou et dans la région de Moscou, il s’agit de grandes boîtes contenant des vêtements, des couches, des thermomètres, du linge de lit et des accessoires de bain. Il est possible de refuser le kit et d’obtenir à la place un paiement de 20 000 roubles (200 euros). Cependant, les parents moscovites notent que le coffret coûte à peu près ce montant et que les articles eux-mêmes sont de bonne qualité.

Les jeunes parents du district autonome de Iamalo-Nénétsie reçoivent un grand kit au symbole de la région – un ours blanc. À l’intérieur, outre les couches, les biberons et le linge de lit, vous trouverez des combinaisons d’hiver, des bonnets chauds et une couverture en bayette.

Le tout est décoré d’ours si mignons que vous aurez envie de naître en Iamalie. Au lieu d’un coffret, vous pouvez choisir un certificat pour acheter des articles pour enfants d’une valeur de 32 000 roubles (314 euros).

En Iamalie, où vivent des familles issues des peuples indigènes du Grand Nord (Nénètses, Khantys, Selkoupes, …), est également offert un « capital tchoum ». Les familles nomades, à partir du troisième enfant, reçoivent un kit pour la construction d’un tchoum, cette hutte traditionnelle des peuples de l’Arctique.

Ce kit comprend un poêle, des poteaux, des planches, des peaux, des bâches et des traîneaux. La valeur totale du capital est de 500 000 roubles (4 920 euros) et il n’est donné qu’une seule fois.

Outre les vêtements et les produits d’hygiène, le kit de la région de Tver contient quant à lui un grand nombre de petites choses nécessaires : chauffe-biberon, ciseaux, peignes, nettoyant pour biberons et tétines.

Dans la région de Samara, ces kits ne sont distribués qu’au premier enfant, au Tatarstan et en Iakoutie, uniquement aux familles à faibles revenus.

Cartes cadeaux

Dans certaines régions de Russie, au lieu d’un kit, les familles reçoivent des certificats à la sortie de la maternité, qu’elles peuvent dépenser pour acheter des articles de puériculture. Par exemple, dans le district autonome des Khantys-Mansis, une carte-cadeau d’une valeur de 20 000 roubles (200 euros) est offerte.

À Saint-Pétersbourg, les paiements régionaux sont transférés sur une carte, qui peut être utilisée pour payer des articles dans des magasins spécialisés et des hypermarchés dotés de rayons pour enfants. Le montant des allocations en 2023 y est compris entre 39 000 (380 euros) et 65 000 roubles (640 euros), en fonction du nombre d’enfants.

Primes pour les jeunes et les jumeaux

Si vous habitez dans la région de Perm et que vous avez des jumeaux (ou plusieurs enfants à la fois), les autorités de la région vous verseront, en plus d’un coffret cadeau, 122 000 roubles (1 200 euros) pour chaque enfant.

À Volgograd, les femmes qui ont donné naissance à leur premier enfant avant l’âge de 24 ans recevront 50 000 roubles (500 euros) de la région, en plus des paiements fédéraux. Le même montant sera versé aux femmes, quel que soit leur âge, qui donnent naissance à un deuxième enfant si le premier a moins de trois ans. Cependant, si un troisième enfant naît dans la famille, et qu’il a déjà plus de trois ans, s’ouvre le droit à un « capital parental » d’un montant de 70 000 roubles (690 euros).

Un terrain pour le troisième enfant

En Russie, les familles nombreuses (c’est-à-dire celles qui comptent trois enfants ou plus) peuvent obtenir un terrain dans leur région. Cependant, les conditions d’obtention sont différentes partout.

Par exemple, dans la région de Moscou, seule une famille qui n’est pas encore propriétaire d’un terrain peut en obtenir un. Dans la région de Rostov, seules les familles à faibles revenus peuvent recevoir une parcelle. Dans celle de Krasnoïarsk, les parcelles sont attribuées selon le principe d’une file d’attente, mais il n’y a pas de parcelles disponibles dans la ville de Krasnoïarsk même. Dans certaines régions, de l’argent sous forme de bon d’achat est proposé à la place d’une parcelle.

