Dans quelles régions de la Russie moderne passait la Route de la soie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis l’Antiquité, des caravanes chargées de soie et d’épices partaient de Chine vers l’Occident, cherchant à rejoindre l’Empire romain. Traversant déserts, montagnes et steppes, elles transportaient des métaux précieux, de la porcelaine et du verre, de la laine et du cuir, des tapis, des chevaux et des animaux exotiques. Et, bien sûr, du riz et du thé. On estime que la Route de la soie a facilité l’échange non seulement de marchandises, mais aussi de technologies (par exemple, l’Europe a appris à fabriquer du papier et de la poudre à canon), ainsi que la diffusion de traditions culturelles et religieuses. Mais la peste est elle aussi venue d’Orient.

Au fil du temps, la Route de la soie est devenue un vaste réseau de routes commerciales doté de plusieurs « ramifications ». Aux VIe-XVe siècles, elles traversaient également les territoires de la Russie moderne. Cependant, tous ne faisaient pas alors partie de l’État russe, apparu à la fin du IXe siècle seulement.

Des sections de l’itinéraire traversaient les régions suivantes :

Asie centrale

Mlenny/Getty Images Mlenny/Getty Images

À l’époque, ces zones appartenaient principalement à l’Empire mongol ; au fil des siècles, elles ont été intégrées à l’Empire russe et à l’URSS. Les anciennes villes de Samarcande et Boukhara (actuel Ouzbékistan) et Achkhabad (Turkménistan moderne) se trouvaient notamment sur la route des caravanes.

Sibérie méridionale

Legion Media Legion Media

La route et ses embranchements traversaient également le sud des monts Oural, et des caravanes commerciales atteignaient même le lac Baïkal.

Région de la Volga

Legion Media Legion Media

En contournant la mer Caspienne, les caravanes se retrouvaient à l’embouchure de la Volga et, au fil du temps, on a commencé à utiliser activement les routes fluviales à des fins commerciales. C’est ainsi que s’est formée toute une route commerciale de la Volga. La Chine faisait du commerce avec le khanat bulgare de la Volga et le khaganat des Khazars. Aujourd’hui, ces territoires correspondent au Tatarstan, avec les villes commerçantes de Kazan et Bolgar.

Kalmoukie

Kirill Braga/Sputnik Kirill Braga/Sputnik

Après avoir traversé le grand fleuve russe qu’est la Volga, les caravanes longeaient les steppes kalmoukes et passaient à Elista. Il s’agit de la Kalmoukie moderne, aujourd’hui la seule région bouddhiste d’Europe. Cette région méridionale (aujourd’hui république) a intégré la Russie au début du XVIIe siècle.

Caucase

Legion Media Legion Media

Certaines caravanes, en longeant la mer Caspienne par le nord et en traversant la Volga, se dirigeaient plus au sud, vers le Caucase. Il était également possible de traverser directement la mer Caspienne et de se retrouver dans l’ancienne ville de Derbent (actuelle république du Daghestan).

À travers le Caucase du nord et du sud, les historiens distinguent deux branches de la Grande Route de la soie. Les archéologues ont trouvé des objets et des restes d’une grande variété de marchandises provenant d’Orient ou, par exemple, d’Égypte, dans plusieurs républiques russes du Caucase du Nord. Par exemple, on a découvert d’anciens vases chinois dans la Kabardino-Balkarie moderne.

Littoral septentrional de la mer Noire

Sergueï Petrov/NEWS.ru/TASS Sergueï Petrov/NEWS.ru/TASS

En traversant le Caucase, les commerçants cherchaient à atteindre la mer Noire. Il y avait autrefois d’anciennes colonies grecques sur la péninsule de Taman et en Crimée, alors contrôlées par les Génois et les Vénitiens, qui transportaient ensuite les marchandises vers l’Europe. Il s’agit aujourd’hui de la région moderne de Krasnodar et de la Crimée. Depuis la mer Noire, l’itinéraire menait ensuite à Constantinople (aujourd’hui Istanbul, Turquie).

Mer d’Azov

Legion Media Legion Media

Certaines caravanes n’allaient pas vers la mer Noire, mais traversaient les steppes et les déserts de Kalmoukie, atteignant la mer d’Azov et l’embouchure du Don. Il s’agit de la région de Rostov actuelle.

***

Dans la Russie moderne, le rallye automobile Route de la Soie a lieu chaque année depuis 2009. Il traverse entre autres la région de la Basse Volga (Volgograd, Astrakhan), la Kalmoukie, le Caucase, et passe parfois en Asie centrale et en Chine.

Dans cette autre publication, découvrez comment voyager en Russie en camping-car.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.