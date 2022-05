Quatre marques étrangères qui prétendent être russes

Qui fabrique la saucisse «russe» en Europe et la vodka appelée «Kamchatka» en Amérique? Et ce ne sont pas du tout des contrefaçons, mais des produits originaux!

Vodka, caviar, thé – tout le monde est habitué à les considérer comme traditionnellement russes. Cependant, il s'avère qu'il existe des entreprises étrangères qui positionnent leurs produits comme « russes », bien qu'en Russie, elles soient inconnues au bataillon.

Vodka pour tous les goûts

La vodka est peut-être la principale boisson alcoolisée associée à la Russie. Dans les supermarchés allemands, on trouve de la vodka Rachmaninoff, nommée d'après le célèbre compositeur russe, ainsi que de la vodka Putinoff, mais ces marques n'ont rien à voir avec la Russie. Elles appartiennent à Lidl et sont fabriquées en Allemagne.

Cependant, la vodka allemande Gorbatschow a plus ou moins des racines russes. Cette marque a été fondée à Berlin en 1921 par l'émigrant russe Leonid Gorbatchev, qui a quitté sa patrie suite à la révolution de 1917, bien qu'elle ait longtemps appartenu à la société allemande Dr. Oetker.

Dans les magasins américains, vous pouvez trouver les vodkas Popov et Kamchatka bon marché, qui sont embouteillées dans le Kentucky et les critiques russes à leur sujet ne sont pas les plus enthousiastes, surtout le lendemain matin après la fête...

Boissons «russes» d'Allemagne

En Russie, il existe un très grand choix de produits laitiers fermentés, mais dans les magasins étrangers, vous ne trouverez facilement que du kéfir (boisson lactée fermentée faite avec des « grains » composés de bactéries et de levures) produit localement. En Allemagne, par exemple, le kéfir est vendu sous le nom de « Kalinka » avec une église orthodoxe sur l'étiquette.

Contrairement au kéfir russe traditionnel, l'équivalent allemand est produit avec différentes saveurs, comme le yaourt : framboises, citron, fraises. En même temps, il ne contient que 1,5% de matière grasse (en Russie, le kéfir est souvent vendu avec 3,2% de matière grasse).

En plus du kéfir, on produit en Allemagne des boissons énergétiques et des liqueurs sous la marque Russian Power. Les fabricants ont placé sur ces cannettes l'image d'un bogatyr (chevalier russe) et le drapeau du pays. Ces boissons sont vendues dans de nombreux pays, dont la Russie.

« Thé russe » inconnu en Russie

L'un des stéréotypes les plus répandus est que les Russes aiment boire du thé au citron. En réalité, c'est la vérité ! Néanmoins, en Russie, pour la cérémonie du thé, le citron est servi séparément.

Cependant, dans les supermarchés européens, vous pouvez acheter du thé « russe » produit par des sociétés bien connues telles que Lipton et Twinings.

Ce type de thé s'appelle « Russian Earl Grey » – il s'agit de sachets de thé à la bergamote et au citron. De plus, il y a le « Russian Caravan », un thé noir à l'arôme de feu (c'est une référence aux feux de bois des marchands russes qui fournissaient du thé de Chine à l'Europe), ainsi que la marque de thé d'élite Kusmi, fondée par des descendants d’émigrants russes et appartenant à une société américaine.

Saucisse Doktorskaïa dans les magasins européens

Pratiquement dans n'importe quelle ville européenne plus ou moins grande il y a des magasins de produits russes. Vous pouvez y acheter des pelmenis (ravioles russes), du sarrasin, de la pastila (guimauve russe) et d'autres produits qui manquent aux émigrants russes. Cependant, tout ce qui y est vendu n'est pas importé de Russie : d'une part, il serait assez coûteux d'apporter tout cela de loin, et d'autre part, certains produits ne peuvent pas être stockés longtemps.

Le plus souvent, cela s'applique aux produits à base de viande. Ainsi, beaucoup de denrées « russes » sont produites dans le même pays et même avec des étiquettes en cyrillique : cervelas Moskovski (« de Moscou ») et Petersbourgski (« de Saint-Pétersbourg »), salami Beriozka (« bouleau »), et, bien sûr, la célèbre saucisse Doktorskaïa (« du docteur »).

