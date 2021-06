Livraison des courses: inspiré par son expérience en Israël, Yandex part à la conquête de Paris

Il n’y a pas si longtemps la société d’informatique Yandex, équivalent russe de Google, a annoncé le lancement imminent de son service de livraison des courses dans la capitale française, et ce, sous la marque Yango Deli. Dans cette conquête des marchés internationaux entreprise par le géant informatique russe, ce sera déjà la deuxième étape après un début réussi sur le marché israélien. Russia Beyond a contacté l’entreprise pour en savoir plus sur son projet de séduire la clientèle parisienne.

Alors qu’à l’aube de sa création dans les années 1990 Yandexn’était qu’un moteur de recherche, aujourd’hui c’est une grande entreprise qui fournit de multiples services comme celui de messagerie, traduction, cartographie et paiement en ligne, ainsi que le service de streaming musical, de taxi, de vente et de livraison. L'expansion à l'étranger de Yandex et de ses services électroniques s’est produit progressivement. D’abord, l’entreprise a fait son apparition sur les marchés des pays de l'étranger proche tels que la Biélorussie et l'Arménie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. Aujourd’hui, ce géant informatique russe fournit certains de ses services dans les pays plus lointains, comme la Turquie, Israël, la Finlande et la Côte d'Ivoire.

Une expansion vers l’étranger pas à pas

Yandex.Eats Yandex Yandex

En fait, l'entrée sur les marchés lointains a commencé en 2018 avec le lancement d'un service de taxi. Ayant acquis l'expérience du travail réel dans ces pays et ayant formé une base de clients, Yandex a alors décidé d'élargir progressivement la palette de services offerts à l’étranger avec ses services de livraison. Actuellement la société en dispose de deux : la plateforme Yandex.Eats, de commande et de livraison de nourriture en ligne, et la plateforme Yandex.Lavka, de commande de produits et d'articles ménagers à domicile. Lancés en 2018 et en 2019 respectivement, les deux services sont vite devenus rentables en Russie, surtout pendant la période de confinement liée à la pandémie. Un tel lancement réussi en Russie a donc poussé la société à exporter l'un de ces services à l'étranger.

Yango Deli Israël Yandex Yandex

Afin de profiter du moment favorable pour une telle initiative, l’équipe managériale a fait le pari sur le service Yandex.Lavka qui, en novembre 2020, est devenu disponible dans la ville israélienne de Tel-Aviv, sous la marque Yango Deli. « Le modèle de livraison rapide de produits connaît un véritable boom. Depuis le début de la pandémie, l'investissement dans de tels services dans le monde entier a atteint plus de 14 milliards de dollars et dans le premier trimestre de 2021 leur volume a déjà dépassé l’ensemble des indices de l'année 2020 », nous révèle les détails de la situation du marché le service de presse de Yango Deli.

Une boutique en ligne : plus vite, plus proche

Yandex.Lavka Yandex Yandex

Traduit du russe, le mot « lavka » signifie un petit magasin et est un dérivé du même terme désignant les étals. Les développeurs du service le positionnent comme « un nouveau format de magasin près de la maison » où le client n’a pas même besoin d’aller, car tout se fait en ligne. Sans vitrines, beaux agencements et caissiers familiers, ce « magasin » en ligne remplace en fin du compte le magasin traditionnel qui se trouve à 10 minutes à pied de votre domicile. L’accent principal du service est donc mis sur la vitesse de préparation et de livraison des commandes. D'un point de vue organisationnel, en soi, ce « magasin virtuel » est plutôt un mini-entrepôt d'où les marchandises sont transportées directement aux acheteurs. Pour assurer une livraison rapide, environ 15 minutes, un réseau de tels entrepôts est mis en place dans les différents quartiers de la ville.

Lavka s’implante à l’étranger

Yandex.Eats Yandex Yandex

Dans le contexte de la croissance de la demande pour de tels services dans le monde entier, les grandes villes européennes comme Paris sont « particulièrement prometteuses, car elles ont une forte infiltration du commerce électronique et de la livraison de nourriture, une forte densité de population et une demande solvable », estime l’équipe de Yango Deli. De même, ces caractéristiques sont particulièrement propres au marché israélien, où le modèle de livraison des courses a donc été testé afin de confirmer sa polyvalence. Comme le constate le service de presse de Yango Deli dans son commentaire à Russia Beyond : « la couverture du service en Israël, où le marché diffère fondamentalement du marché russe, a déjà doublé depuis son lancement en novembre 2020, et nous prévoyons un développement dans d'autres régions du pays ».

L'expérience acquise et les technologies développées au cours du fonctionnement du service en Israël et en Russie sont considérées par le géant russe comme le principal avantage pour réussir l’implémentation sur le nouveau marché parisien. De plus, le fait que Yandex, en tant que grande entreprise de technologie, investit en 2021 un demi-milliard de dollars dans le développement de service de commerce et d’épicerie en ligne contribuera grandement au développement du projet Yango Deli. « Ces ressources vont favoriser notamment l'expansion à l’internationale », souligne le service de presse de Yango Deli.

Yandex.Lavka Yandex Yandex

Dans la capitale française, le service entamera son fonctionnement tout d’abord dans les quartiers centraux de la ville sous la marque internationale Yango Deli et selon le même modèle universel de livraison ultrarapide. L’assortiment prévu de produits n’a pas encore été divulgué par l’entreprise, mais la spécificité de goût, liée à la localisation, et les habitudes d'achat seront certainement prises en compte. « Les Parisiens verront sur une étagère virtuelle des produits de marques locales bien connues, ainsi que des produits de grande consommation mondiale », nous affirme le service de presse de Yango Deli.

Cependant, contrairement à Israël, où le public est plus familier avec Yandex grâce au service de taxi Yango, le débarquement de Yango Delien France semble être moins avantageux. Puisque le public parisien n'est pas au courant des produits développés par la société informatique russe, Yango Delidevra donc créer une solide base de clients à partir de zéro pour pouvoir être rentable. Néanmoins, la société assure que même si le public du service de taxi et de livraison s'entrecroise, dans toutes les villes où Yango Deli est présent, le service « se développe comme une unité indépendante ». Par ailleurs, d’après le service de presse de Yango Deli, contrairement au taxi qui peut être appelé « un service de masse », la livraison express de courses est appréciée par un public plus restreint, friand de nouvelles technologies et plus enclin à essayer de nouvelles choses. « Du fait qu’à Paris il existe déjà plusieurs services fonctionnant sur un modèle similaire, le public est familier avec ce format de la livraison ultrarapide et locale », nous constate le service de presse de Yango Deli dans son commentaire. En fin de compte, souligne-t-il, le client qui a évalué les avantages des services de livraison express choisira le plus pratique en termes de vitesse, d'assortiment et de qualité.

