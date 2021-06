Les Russes soutiennent-ils l’introduction éventuelle d’un revenu universel?

Natalia Loguinova/Russian Look/Global Look Press

Alors que de par le monde ce système impliquant le versement d’un montant mensuel unique à l’ensemble des citoyens, indépendamment de leurs revenus et de leur situation salariale, fait l’objet de vives discussions et est même testé dans plusieurs pays, il semble obtenir une large approbation de la population russe, révèle un récent sondage mené par la compagnie Mail.ru.

En effet, 73% des participants se sont prononcés en faveur de la mise en place d’une telle allocation, contre 13% s’y étant opposés (soit autant que la proportion d’indécis).

En ce qui concerne le montant jugé adéquat, 33% estiment qu’il devrait être situé entre 20 et 30 000 roubles (224-335 euros), 23% souhaiteraient un versement entre 30 et 40 000 roubles (335-447 euros), et 22% avancent une somme allant de 10 000 à 20 000 roubles (112-224 euros).

Pour ce qui est des avantages invoqués, les Russes soulignent avant tout (17,4% des répondants) le confort psychologique apporté par une telle aide de l’État. Viennent ensuite la possibilité de résoudre les problèmes liés à la perte d’un emploi (15,1%) et à la pauvreté (14,8%), la hausse de la demande sur les produits et services (13%) et la réduction de l’endettement (12%).

A contrario, parmi les inconvénients, les sondés mettent en avant le risque d’un accroissement des prix (18%), d’une hausse des flux migratoires (14,1%), d’un essor de l’inflation (13,8%). 10,1% d’entre eux craignent également des impôts plus importants, 8,7% – une suppression d’aides existantes et 3,5% un abaissement des salaires des personnes rémunérées par l’État. 2% considèrent même qu’un tel changement pourrait conduire à une hausse de la criminalité.

Cette étude a été réalisée du 27 mai au 1er juin 2021 auprès de 11 000 citoyens résidant dans 49 régions du pays.

